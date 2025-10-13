Vaiva Budraitytė ragina šiukštu nešvęsti Helovyno: „Šiuo periodu siautėja satanistai“

Apie tai, kokią reikšmę turi Helovynas ir vis tik vertėtų jį švęsti ar ne, naujienų portalo tv3.lt skaitytojams sutiko papasakoti žymi astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.
Ji atskleidė, kad laikotarpis tarp spalio pabaigos ir lapkričio pradžios yra laikomas ypatingu, tad gyventojai turėtų atsižvelgti į šį laiką ir elgtis atitinkamai.
Ar reikėtų švęsti Helovyną?
Pirmiausia, V. Budraitytė pradėjo kalbėti apie tai, kad minimu laiku susiaurėja riba tarp mūsų ir mirusiųjų pasaulio.
Dėl to, pasak jos, vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pradeda dėtis neįprasti dalykai – daugėja bandymų susisiekti su mirusiųjų pasauliu, suaktyvėja piktąsias jėgas šlovinančios bendruomenės.
„Šiuo periodu labiau siautėja satanistai, žmonės, dirbantys su tamsiosiomis jėgomis, nes sąlytis su dvasiomis ir demonais yra didesnis, juos lengviau išsikviesti. Iš tiesų, tai padaryti yra tūkstantį kartų lengviau nei, pavyzdžiui, per Jonines“, – teigė ji.
Kadangi laikotarpis laikomas jautriu, V. Budraitytė taip pat prabilo apie nevienareikšmiškai vertinamą šventę – Helovyną.
Ji atskleidė, ar vertėtų puoštis įvairių siaubo filmų personažų kostiumais ir trankiai švęsti šią dieną.
„Apie Helovyną – jokių balių kelti nereikėtų, nes čia tamsiųjų jėgų šventė. Visada sakau, kad mes turime savas tradicijas, o kitos šalys – savas, tad turėtume laikytis to, ko laikėsi protėviai.
Per Helovyno šventimą mes patys prisikviečiame piktųjų jėgų pas save. Turėtume susilaikyti nuo tokių šventimų, nes gali baigtis liūdnai“, – įspėjo ji.
Ragino pagerbti mirusius
Pasiteiravus V. Budraitytės, kaip tuomet vertėtų elgtis jautriu periodu, būrėja tikino, kad dera atsižvelgti į protėvių tradicijas.
Pasak jos, visais laikais lapkričio 1-2 dienomis lietuviai keliaudavo į kapus, uždegdavo žvakutes ir pasimelsdavo prie protėvių kapų. Taip reikėtų elgtis ir dabar.
„Ar reikia šio laikotarpio bijoti? Kaip ir gamtoje yra gėris, blogis, taip ir į šias dienas reiktų atkreipti dėmesį, saugotis ir be reikalo neužsiimti nesąmonėmis, nes poveikis yra tūkstantį kartų stipresnis nei šiokią dieną.
Tradiciškai šiomis dienomis lietuviai švęsdavo Vėlines, o priėmus krikščionybę lapkričio 1 pavadinta Visų šventųjų diena.
Ką mes galime daryti? Melstis už savo protėvius, nes sakoma, kad jeigu meldžiamės už juos, tuo pačiu mes meldžiamės ir už save, savo šeimas ir už savo ateities kartas.
Tad geriausia yra tiesiog nueiti į kapus, uždegti žvakelę, namuose irgi prisidegti kuo daugiau žvakelių, pakurti židinį, nes gyva ugnis yra didžiausias gėris. Ugnis naikina blogąsias jėgas, saugo mus“, – patarimais dalijosi pašnekovė.
Būrėja taip pat pasidalijo, kad yra tam tikrų veiklų, kurių šiuo periodu neturėtume atlikti.
Kadangi, pasak jos, laukas tarp šio ir ano pasaulio yra susilpnėjęs, žalingos sveikatai veiklos gali kirsti kur kas stipriau.
„Su alkoholiu, narkotikais, apsivalgymais mes dar labiau suploniname šį laiką, o tada piktosioms jėgoms mus pasiekti yra žymiai lengviau“, – sakė ji.
