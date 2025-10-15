Astrologas iš Indijos atskleidė, kas laukia 2026 metais: štai kam seksis labiausiai

Naujienų portalui tv3.lt A. Chakraborty papasakojo, kas 2026-aisiais laukia visų Zodiako ženklų atstovų – sužinokite, kas laukia jūsų.
Avinas
Avinams artėjantys metai žada daug ryšių su užsieniu, daug kelionių, daugiausia susijusių su darbu. 2026-ieji bus intensyvaus darbo laikotarpis – kartais gali atrodyti, kad jums tenka per daug atsakomybės, bet už tai būsite finansiškai įvertinti.
Gali būti šiek tiek emocinio nuovargio, tačiau bendrai laikotarpis nėra blogas. Kai kuriems Avinams gali pavykti uždirbti papildomai per užsienio keliones ar bendradarbiavimą – tarsi premiją. Verslininkams šis laikas bus palankus importui ir eksportui.
Asmeniniame gyvenime – gana įprastas laikotarpis, bet gali nutikti kažkas svarbaus. Sveikatos problemų didelių nesimato. Svarbu parodyti daugiau dėmesio šeimai – daug kas šiuo laikotarpiu priklausys nuo jūsų pačių. Užsienio ryšiai ir kelionės – pagrindinė Avinų tema šiais metais.
Jautis
Jaučiams tai bus pokyčių laikotarpis profesinėje srityje. Jei dirbate samdomą darbą, gali įvykti reikšmingų permainų – nebūtinai keisite profesiją, bet gali keistis įmonė ar jūsų vaidmuo joje. Visgi pokyčiai bus į naudą, nors iš pradžių gali tekti prisitaikyti.
Tai geras laikas planuoti šeimos pagausėjimą. Santuokiniuose santykiuose – mišrus laikotarpis: vieniems geras, kitiems ne toks palankus.
Santykiai su vyresniais šeimos nariais, tėvais, bus geri. Jei norite investuoti į nekilnojamąjį turtą – palaukite iki 2026 m. rugsėjo ar spalio, tada laikas bus žymiai palankesnis.
Dvyniai
Dvyniams šis laikotarpis bus sėkmingas tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime, ypač šeimos srityje. Gera proga kurti šeimą, planuoti vaikus. Gali būti šiokių tokių vėlavimų ar uždelsimų, bet bendrai santykiai su partneriu gerės – galima net santuokos pasiūlymo tikimybė.
Darbe kai kurie Dvyniai gali jausti norą pradėti savo veiklą. Nekilnojamojo turto ir automobilių pirkimui 2026-ieji bus palankūs, skirtingai nei Jaučiams. Tiesa, kelionių metu reikėtų saugoti sveikatą ir saugoti svarbius dokumentus, kad jų nepamestumėte.
Vėžys
Vėžiams – gana ramus laikotarpis. Asmeniniame gyvenime – stabilu, bet ne itin romantiška. Dėl nekilnojamojo turto laikas palankus, automobilio pirkimui – taip pat, bet reikia būti atsargiems, nes galimi smulkūs incidentai ar problemos su transportu.
Tai energingas metas – tinkamas žengti naujus žingsnius gyvenime, gal net persikelti į kitą šalį. Kartais gali užklupti nuotaikų svyravimai ar liūdesys, bet tai greitai praeis ir jūs vėl jausitės stiprūs bei energingi.
Liūtas
Liūtams tai – profesinės sėkmės laikotarpis. Galimi paaukštinimai, finansinė nauda, geras metas investicijoms. Vienintelis iššūkis – romantiniai santykiai, kurie gali būti įtempti. Šeimoje gali kilti nesutarimų, tad reikėtų išlikti ramiems, nepasiduoti egoizmui.
Tai geras laikas vaikams – jie gali džiuginti pasiekimais, santykiai su jais gerės. Gyvenantys užsienyje gali dažniau grįžti į Lietuvą ar bent labiau susijungti su savo šaknimis.
Mergelė
Mergelėms tai labai geras laikotarpis darbui, pinigams ir verslui. Asmeniniuose santykiuose gali pasitaikyti iššūkių, bet neblogas metas planuoti santuoką ar apsigyventi kartu. Gali būti daug kelionių – tiek darbo reikalais, tiek poilsinių.
Reikia būti atsargiems su pinigais – neperleisti jų netinkamiems projektams, nes nors uždirbsite, metų pabaigoje dalį galite prarasti. Visgi nekilnojamojo turto ir automobilio pirkimui laikas palankus.
Svarstyklės
Svarstyklėms – gana geras laikas. Galima tikėtis gero uždarbio, nors ir išlaidų bus nemažai. Verslininkams svarbu būti atidiems su mokesčiais ir teisiniais reikalais.
Asmeniniuose santykiuose – palanku, bet dėl vaikų gali kilti šiokių tokių rūpesčių, todėl planuojant nėštumą reikėtų klausytis gydytojų patarimų, nerizikuoti.
Puikus metas kelionėms į užsienį, dvasiniam ar akademiniam augimui – galima sutikti mokytoją ar mentorių, kuris suteiks daug vertingų įžvalgų.
Skorpionas
Skorpionams – labai geras metas profesinei veiklai, bet sveikatai reikės skirti daugiau dėmesio. Saugokitės traumų, ypač jei užsiimate ekstremaliu sportu. Finansiškai laikotarpis geras, bet venkite pernelyg didelių išlaidų.
Vaikų klausimais gali kilti šiek tiek rūpesčių, o investicijos į nekilnojamąjį turtą nėra patartinos. Koncentruokitės į darbą, šeimą, sveikatą ir sveiką mitybą.
Šaulys
Šauliams – neblogas laikotarpis. Asmeniniame gyvenime ir šeimos planuose viskas gerai, tačiau nekilnojamojo turto ar automobilio įsigijimui šis laikas ne itin palankus.
Tai puikus metas sutikti naujus verslo partnerius ir plėsti veiklą. Jaunesniems – reikia atsargiai rinktis draugus, nes gali būti netinkamų pažinčių. Moksluose gali būti pokyčių – noro keisti mokyklą ar aplinką.
Ožiaragis
Ožiaragiams – mišrus laikotarpis. Asmeniniame gyvenime – geri ženklai, tačiau profesinėje srityje teks dirbti daugiau nei įprasta. Keiskite darbą tik jei būtina, jei nėra būtinybės – nesiimkite pokyčių. Saugokite santykius su vadovais.
Sveikata – stabili, nekilnojamasis turtas – labai gera sritis investicijoms. Tik venkite rizikingų finansinių rinkų.
Vandenis
Vandeniams – sėkmingas finansinis laikotarpis. Galimi svarbūs pokyčiai darbe ir reikšmingas finansinis augimas per naujas galimybes ar investicijas.
Asmeniniuose santykiuose – mišru: gali būti iššūkių, bet įveikus juos, santykiai stiprės. Būkite romantiškesni ir kantrūs. Verslininkams reikėtų atsargiai skolinti pinigus naujiems klientams – gali vėluoti grąžinimai.
Žuvys
Žuvims – labai geras laikotarpis. Palankus asmeniniam gyvenimui, darbui, nekilnojamojo turto pirkimui, šeimos planavimui. Galimas netikėtas finansinės padėties pagerėjimas – per paveldėjimą ar užsienio ryšius.
Vis dėlto paskutiniais trimis 2026 metų mėnesiais reikia saugotis piniginių nuostolių ir pavydžių žmonių, kurie gali bandyti jus sumenkinti.