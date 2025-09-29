Astrologas iš Indijos atskleidė, kokia bus šių metų pabaiga: pasižymėkite 1 datą

Astrologo teigimu, artimiausi trys mėnesiai nebus vienareikšmiai – numatomas ir labai neblogas, ir gan įtemptas periodai.
Pastaraisiais mėnesiais ir Lietuvoje, ir kaimyninėse valstybėse kyla daugiau nerimo dėl agresorės Rusijos veiksmų – pasirodantys dronai ar kitos provokacijos tarp visuomenės narių sėja baimę.
Vis tik A. Chakraborty sako, kad, jei kyla mintys, ar reikėtų palikti Lietuvą, galima drąsiai jas vyti į šalį.
„Turiu pasakyti, kad aš jau esu suplanavęs kitais metais atvykti į Baltijos šalis. Aišku, jei manyčiau, kad nutiks kažkas blogo, aš tikrai tokių planų nekurčiau. Juo labiau, kad keliauju kartu su savo žmona“, – ramina pašnekovas.
Pasižymėkite šias datas – nusimato geras periodas
Kalbėdamas apie paskutiniuosius tris šių metų mėnesius – spalį, lapkritį ir gruodį, – Arjunas pataria pasižymėti kelias datas. Nuo spalio 17-osios iki lapkričio 7-osios, jo teigimu, bus geras metas.
„Žinoma, šiuo metu pasaulyje apskritai nesame itin gerame periode, bet vis tiek tai bus normalus laikas – nieko itin neraminančio nenutiks.
Taip pat įmanoma, kad šiuo maždaug trijų savaičių laikotarpiu lietuviškas verslas ar prekyba gali gauti tam tikrą paskatinimą. Tai gana normalus periodas, netgi, sakyčiau, labiau geras – tikrai nėra blogas“, – sakė jis.
Lapkritis ir gruodis – sunkesnis laikas
Bet jau įžengus į lapkričio ir gruodžio mėnesius periodas nebebus toks lengvas. A. Chakraborty pažymi, kad tai apskritai bus sudėtingas laikas.
Jis išskiria, kad šiuo laikotarpiu gali pasitaikyti politinių neramumų, gali pasigirsti komentarai, kurie sukels daug streso, bet nuramina, kad tai – tik žodžiai.
„Žinoma, šiuo laikotarpiu geopolitinė situacija nebus labai lengva ir žmonės gali labiau nerimauti – ar likti čia, ar keliauti, ką daryti? Sakykime taip – tai nebus lengvas laikotarpis žmonėms.
Emocijos gali būti šiek tiek įtemptos. Nuotaika gali būti nerimastinga, įsitempusi, nervinga. Ir tai jausis ne tik tarp lyderių, bet ir tarp paprastų žmonių“, – aiškino Arjunas.
Netinkamas metas pradėti verslus ar statybas
Todėl šiuo metu, paskutiniais dviem šių metų mėnesiais, jis pataria nepradėti nieko naujo verslo srityje – tai nebus palankus laikas pradėti verslą ar steigti įmonę.
Astrologo teigimu, net jei planuojate, pavyzdžiui, statybas, jas geriau atidėti vėlesniam laikui:
„Tai nėra geras metas pradėti statyti namą ar imtis kažko, kas truks ilgai – tai nėra palankus periodas tokiems dalykams.“
Vis dėlto pašnekovas turi ir gerą žinią – finansiniai reikalai atrodys neblogai, tad šioje srityje nebus ko nerimauti.
Daugiau nerimo kels santykiai su kaimyninėmis šalimis, tačiau, kaip ir minėjo, neįvyks nieko „dramatiško ar tragiško“. „Nesitikima nieko panašaus“, – priduria jis.
Apibendrindamas, kokia bus 2025-ųjų pabaiga, A. Chakraborty prideda: „Matote, apskritai Europa išgyvena sunkų laiką – turime tai pripažinti. Bet šių metų pabaiga neatrodo ypač bloga ar kažkokia ypatingai prasta. Atrodo, kad viskas vyks taip, kaip vyksta ir dabar.“