Įspėja vieną Zodiako ženklą: nešvaistykite pinigų dėl emocijų

2025-09-20 08:07 / šaltinis: ELTA
2025-09-20 08:07

Šeštadienį ne vienam Zodiako ženklui verta daugiau įsiklausyti į savo vidų, vengti tuščių kalbų, staigių sprednimų.

Astrologija (nuotr. 123rf.com)

Šeštadienį ne vienam Zodiako ženklui verta daugiau įsiklausyti į savo vidų, vengti tuščių kalbų, staigių sprednimų.

Rugsėjo 20 dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų.

Horoskopai

AVINAS 

Ši diena gali pažadinti kūrybinį polėkį ir norą išsiskirti. Pasitikėkite intuicija, bet venkite staigių sprendimų. Išlaisvinkite save per meną ar veiklą, kuri džiugina širdį.

JAUTIS

Namų erdvėje gali sustiprėti emocijos, kurios skatins permainas. Skirkite laiko artimiesiems, nes jų palaikymas bus ypatingai svarbus. Jaukūs pokalbiai padės išvengti įtampos.

DVYNIAI

Dieną lydės gausybė minčių ir noras dalintis. Vis dėlto stenkitės vengti per daug kalbų, kurios gali sukelti painiavą. Trumpas ir aiškus žodis turės didžiausią svorį.

VĖŽYS

Šiandien gali kilti noras peržiūrėti finansinius reikalus. Nepasiduokite emociniam švaistymui. Geriau planuoti, kad užtikrintumėte saugumą ateityje.

LIŪTAS 

Jausitės labiau pastebėti, tačiau kartu jautresni kritikoms. Nesistenkite visko kontroliuoti – natūralumas bus jūsų stiprybė. Laikas sustiprinti savo vidinį pasitikėjimą.

MERGELĖ

Vidinė būsena gali kelti klausimų, į kuriuos nėra aiškių atsakymų. Leiskite sau pabūti vienumoje, kad išgirstumėte save. Ramybė taps svarbiausiu draugu.

SVARSTYKLĖS

Draugų ratas gali atnešti naujų emocijų. Nepasiduokite paviršutiniškumui, rinkitės tikrus ryšius. Maža bendrystė suteiks daugiau vertės nei didelis triukšmas.

SKORPIONAS

Karjeros srityje gali kilti noras parodyti savo stipriąją pusę. Nepulkite į kovą dėl dėmesio. Jūsų tylus ryžtas paliks gilesnį įspūdį, nei garsūs žodžiai.

ŠAULYS

Šiandien atsivers platesnės galimybės mokytis ar atrasti. Nepersistenkite skubėdami – procesas svarbesnis už rezultatą. Pasitikėkite patirtimi, kuri ateina iš išorės.

OŽIARAGIS

Pasitikėjimo klausimai iškils stipriau, nei tikėjotės. Laikykite savo planus ar mintis prie savęs. Aiškumas ateis per kantrybę.

VANDENIS

Partnerystėje bus svarbu parodyti lankstumą. Venkite ginčų dėl smulkmenų, nes jie gali įsiplieksti greičiau nei įprastai. Mažas kompromisas suteiks ramybę.

ŽUVYS

Kasdieniai reikalai gali atrodyti sunkesni, bet nuoseklumas padės juos įveikti. Venkite persidirbimo ir klausykite kūno siunčiamų signalų. Net paprasta pertrauka atkurs energiją.

Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!

