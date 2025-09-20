Įspėja vieną Zodiako ženklą: nešvaistykite pinigų dėl emocijų

Rugsėjo 20 dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų.
Horoskopai
AVINAS
Ši diena gali pažadinti kūrybinį polėkį ir norą išsiskirti. Pasitikėkite intuicija, bet venkite staigių sprendimų. Išlaisvinkite save per meną ar veiklą, kuri džiugina širdį.
JAUTIS
Namų erdvėje gali sustiprėti emocijos, kurios skatins permainas. Skirkite laiko artimiesiems, nes jų palaikymas bus ypatingai svarbus. Jaukūs pokalbiai padės išvengti įtampos.
DVYNIAI
Dieną lydės gausybė minčių ir noras dalintis. Vis dėlto stenkitės vengti per daug kalbų, kurios gali sukelti painiavą. Trumpas ir aiškus žodis turės didžiausią svorį.
VĖŽYS
Šiandien gali kilti noras peržiūrėti finansinius reikalus. Nepasiduokite emociniam švaistymui. Geriau planuoti, kad užtikrintumėte saugumą ateityje.
LIŪTAS
Jausitės labiau pastebėti, tačiau kartu jautresni kritikoms. Nesistenkite visko kontroliuoti – natūralumas bus jūsų stiprybė. Laikas sustiprinti savo vidinį pasitikėjimą.
MERGELĖ
Vidinė būsena gali kelti klausimų, į kuriuos nėra aiškių atsakymų. Leiskite sau pabūti vienumoje, kad išgirstumėte save. Ramybė taps svarbiausiu draugu.
SVARSTYKLĖS
Draugų ratas gali atnešti naujų emocijų. Nepasiduokite paviršutiniškumui, rinkitės tikrus ryšius. Maža bendrystė suteiks daugiau vertės nei didelis triukšmas.
SKORPIONAS
Karjeros srityje gali kilti noras parodyti savo stipriąją pusę. Nepulkite į kovą dėl dėmesio. Jūsų tylus ryžtas paliks gilesnį įspūdį, nei garsūs žodžiai.
ŠAULYS
Šiandien atsivers platesnės galimybės mokytis ar atrasti. Nepersistenkite skubėdami – procesas svarbesnis už rezultatą. Pasitikėkite patirtimi, kuri ateina iš išorės.
OŽIARAGIS
Pasitikėjimo klausimai iškils stipriau, nei tikėjotės. Laikykite savo planus ar mintis prie savęs. Aiškumas ateis per kantrybę.
VANDENIS
Partnerystėje bus svarbu parodyti lankstumą. Venkite ginčų dėl smulkmenų, nes jie gali įsiplieksti greičiau nei įprastai. Mažas kompromisas suteiks ramybę.
ŽUVYS
Kasdieniai reikalai gali atrodyti sunkesni, bet nuoseklumas padės juos įveikti. Venkite persidirbimo ir klausykite kūno siunčiamų signalų. Net paprasta pertrauka atkurs energiją.
Horoskopą parengė Egidijus Gubinas.
Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!