1 Zodiako ženklui artėja įtampos kupinas metas: pasiruoškite

Šią savaitę pasaulyje gali išryškėti konfliktai dėl valdžios, lyderystės ar autoritetų, žmonės gali nebenorėti aklai sekti gražiais pažadais ir ieškos tikrumo. Tvarkos, taisyklių ir sveikatos temos iškils labiau viešojoje erdvėje, galimi diskusijų bangavimai dėl medicinos ar švietimo.
Tarptautinėje erdvėje bus juntami aštresni debatai apie partnerystę, sąjungas ir bendradarbiavimą, kur gali pasirodyti ir slapti nesutarimai. Pasaulis matys daugiau naujų idėjų bei informacijos proveržių.
Ši savaitė skatins atsigręžti į tai, ką atnešė užtemimo energija – baimes, abejones, nenuoseklumus ir paversti juos augimo pamokomis. Asmeniniuose santykiuose gali pasirodyti seni klausimai, kurių nebuvo drąsos iškelti, tad dabar bus galimybė ieškoti aiškumo.
Darbe ir kasdienybėje labiau pasijus poreikis kruopštumui ir kantrybei. Tai metas, kai kantriai tvarkydami smulkmenas atrasime naujus pagrindus stabilumui, o sąžiningumas taps didžiausia apsauga nuo sumaišties.
AVINAS
Darbo savaitė skatins susitelkti į kasdienius reikalus, kuriuose reikės disciplinos. Jei išlaikysite tvarką, galite pastebėti naujas augimo galimybes. Piniginiuose klausimuose išryškės nenumatytos išlaidos, tačiau jos padės pamatyti, kur švaistote resursus. Laiku padarytas sprendimas leis išvengti didesnių nuostolių.
Santykiuose svarbu nepamiršti kantrybės, nes partnerystėje gali kilti įtampos. Jūsų gebėjimas išklausyti išsklaidys nereikalingą dramą. Sveikatos srityje pasaugokite nervus ir venkite pervargimo. Maži ritualai kasdienybėje leis atkurti pusiausvyrą.
JAUTIS
Darbo aplinkoje atsiras daugiau kūrybiškumo, bet kartu ir spaudimo parodyti rezultatus. Išlaikykite pusiausvyrą tarp įkvėpimo ir praktinių žingsnių. Finansai gali svyruoti dėl neplanuotų pirkinių. Geriausia rinktis tik tai, kas turi ilgalaikę naudą.
Santykiuose bus svarbu parodyti rūpestį artimiesiems. Šeimos erdvėje sustiprės šiluma, jei daugiau laiko praleisite kartu. Sveikatos klausimais verta įsiklausyti į kūną, ypač mitybos srityje. Nedideli pakeitimai duos apčiuopiamą naudą.
DVYNIAI
Darbo srityje galimi pokyčiai, susiję su naujais žmonėmis ar informacija. Įgūdžiai, kuriuos jau turite, padės pasinaudoti šiomis aplinkybėmis. Pinigų srautas bus nepastovus, todėl reikės daugiau budrumo. Nedidelis taupymas leis pasijusti saugiau.
Santykiuose bus daug kalbų ir naujų idėjų, bet reikės atsirinkti, kas tikra. Atviri pokalbiai suteiks daugiau aiškumo. Sveikata priklausys nuo gebėjimo suvaldyti stresą. Paprasti pratimai ar pasivaikščiojimai padės nusiraminti.
VĖŽYS
Darbo savaitė skatins labiau pasitikėti savo intuicija priimant sprendimus. Jūsų pastangos bus įvertintos, jei išliksite nuoseklūs. Finansuose gali atsirasti galimybių bendriems projektams. Visgi būtina patikrinti detales, kad nekiltų painiavos.
Santykiuose bus svarbus emocinis saugumas. Maži gestai ir rūpestis parodys, kiek daug reiškiate kitam žmogui. Sveikatos srityje atsigręžkite į poilsį. Įtampos mažinimas taps prioritetu.
LIŪTAS
Darbo aplinkoje gali tekti parodyti daugiau lyderystės, bet kartu ir išmokti dalintis atsakomybe. Kantrybė padės išvengti bereikalingų ginčų. Finansuose vertėtų vengti impulsyvių sprendimų. Atsargiai rinkitės investicijas, kurios ilgainiui atneš stabilumą.
Santykiuose bus poreikis parodyti dėmesį ir šilumą. Partnerystėje svarbu išlaikyti pagarbą ir nekoncentruotis tik į save. Sveikata priklausys nuo gebėjimo kontroliuoti emocijas. Kūrybinė veikla ar sportas padės išlieti perteklių energijos.
MERGELĖ
Darbo savaitė skatins tvarką ir struktūrą. Jūsų gebėjimas pastebėti detales bus itin reikalingas. Finansai atrodys stabiliau jei planuosite iš anksto. Nedidelės, bet tikslingos investicijos sustiprins jūsų pasitikėjimą.
Santykiuose svarbu daugiau dėmesio skirti nuoširdžiam bendravimui. Jūsų atvirumas bus įvertintas. Sveikatos srityje pasaugokite virškinimo sistemą. Subalansuota mityba ir ramus ritmas suteiks stiprybės.
SVARSTYKLĖS
Darbo aplinkoje laukia daugiau bendradarbiavimo, tačiau prireiks diplomatijos. Jūsų gebėjimas rasti vidurį taps raktu į sėkmę. Finansuose venkite dalintis atsakomybę su nepatikimais žmonėmis. Geriau remkitės savo sprendimais.
Santykiuose išryškės poreikis artumui ir harmonijai. Partneris vertins jūsų dėmesį bei supratimą. Sveikata gali svyruoti dėl nuotaikų kaitos. Laiką praleiskite gamtoje, kad atstatytumėte vidinę ramybę.
SKORPIONAS
Darbo srityje gali kilti poreikis priimti ryžtingus sprendimus. Jūsų atkaklumas padės įveikti sunkumus. Finansų klausimais venkite skubotų žingsnių. Geriau skirti laiko strategijai nei pasiduoti emocijoms.
Santykiuose pasistenkite išlaikyti švelnumą. Intensyvios emocijos gali būti tiek naudingos, tiek pavojingos. Sveikatos srityje atkreipkite dėmesį į imunitetą. Paprasti įpročiai suteiks ilgalaikį efektą.
ŠAULYS
Darbo savaitė skatins ieškoti naujų horizontų. Kelios netikėtos galimybės leis parodyti savo stiprybes. Finansai gali būti nepastovūs, bet jūsų optimizmas padės rasti sprendimus. Pasikliaukite ilgalaike perspektyva.
Santykiuose atsiras daugiau laisvės poreikio. Atviri pokalbiai leis išvengti nesusipratimų. Sveikata bus geresnė, jei daugiau dėmesio skirsite fiziniam aktyvumui. Judėjimas suteiks džiaugsmo ir energijos.
OŽIARAGIS
Darbo aplinkoje gali atsirasti didesnis krūvis, bet jūsų ryžtas padės jį įveikti. Atsargumas sprendimuose užtikrins geresnius rezultatus. Finansuose bus naudinga išlikti disciplinuotiems. Kruopštus planavimas leis pasiekti stabilumą.
Santykiuose parodykite dėmesį šeimai ir artimiems žmonėms. Jūsų rūpestis bus itin vertingas. Sveikata priklausys nuo gebėjimo ilsėtis. Nepamirškite skirti laiko atsigavimui.
VANDENIS
Darbo srityje galimi nauji projektai, reikalaujantys kūrybiško požiūrio. Jūsų inovatyvumas padės išsiskirti. Finansuose atsiras nenumatytų galimybių, bet reikės atidaus vertinimo. Nepasikliaukite vien emocijomis.
Santykiuose bus svarbus bendras laikas ir nuoširdūs pokalbiai. Jūsų draugiškumas sustiprins ryšius. Sveikata gali svyruoti dėl nervinės įtampos. Atsipalaidavimo technikos padės atgauti pusiausvyrą.
ŽUVYS
Darbo savaitė gali būti lėtesnė, bet tai suteiks erdvės apmąstymams. Kantrybė taps vertingiausia savybe. Finansuose svarbu vengti chaoso. Tvarkingi sprendimai atneš didesnę naudą nei rizika.
Santykiuose bus svarbus švelnumas ir empatija. Jūsų gebėjimas įsijausti sustiprins pasitikėjimą. Sveikatos klausimais nepersistenkite. Tylūs vakarai atkurs jūsų energiją.
Horoskopą parengė Egidijus Gubinas.