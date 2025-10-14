TOP3 Zodiako ženklai – lapkričio mėnesio valdovai: jiems seksis viskas

2025-ųjų lapkritis dvelkia paslaptimi – tai metas, kai širdys dar labiau sušyla, o likimas šypsosi šiek tiek išdykėliškai. Vis tik trims Zodiako ženklams tai bus puikus metas – pasitikrinkite, ar tai jūs, rašo palosverdespulse.com.
Skorpionas (spalio 23 – lapkričio 21)
Lapkritis bus jūsų asmeniniai Naujieji metai, kosminis apsivalymas, po kurio lauks nuostabus atgimimas. Būsite magnetiški, intuityvūs ir pasiruošę veikti ir keistis. Senos baimės išnyks ir užleis vietą naujoms nepamirštamoms patirtims.
Magiška akimirka laukia lapkričio 13-ąją, kai pasakysite „taip“ tam, kas gąsdina – ir tai pakeis viską.
Kalbant apie meilės reikalus, aistra tiesiog degins, bet trokšite gilumo. Ieškokite emocinio sąžiningumo ir gilumo, ne tik intensyvumo. Be to, visą šį mėnesį atminkite, kad viskas, ko imsitės, dabar augs greičiau, nei tikėsitės.
Šaulys (lapkričio 22 – gruodžio 21)
Lapkritis prasidės ramiai, o baigsis tikru spalvingu fejerverku. Būsite atsigavę, įkvėpti ir pasiruošę drąsiems žingsiams. Mėnesio pabaigoje jausitės nesustabdomi. Nuotykiai šaukte šauks ir jūsų širdis žinos visus atsakymus.
Magiška akimirka laukia lapkričio 25 d., kai pasitaikys tokia proga, kad atrodys, jog kažkas viską sudėliojo visiškai taip, kaip jums norisi, tereikės pasinaudoti proga.
Meilės reikaluose draugystė gali įgauti flirto atspalvį. Negalvokite per daug – darykite taip, kaip sako širdis. Ir visą mėnesį vadovaukitės mintimi planuoti kitą savo didelį šuolį – dideli planai virs dideliais darbais.
Žuvys (vasario 19 – kovo 20)
Visata jums ties mikrofoną ir prožektorių – ar juos paimsite? Lapkritį svarbiausia bus karjera ir viešas gyvenimas. Būsite matomas, vertinamas ir palaikomas labiau nei bet kada. Nebijokite pripažinimo – tai jūsų sužibėjimo laikas.
Magiška akimirka laukia lapkričio 27-ąją karjeros srityje – sėkmė joje atrodys tarsi likimo dovana, naudokitės progomis.
Meilės reikalai taip pat bus neblogi – atsiras susižavėjusių jūsų svajokliškumu, bandysiančių pasibelsti į jūsų širdį. O svarbiausia, visą mėnesį išlikite organizuoti, kad svajonės turėtų tvirtą pagrindą.