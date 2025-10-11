Netrukus prasidėsianti delčia smogs 4 Zodiako ženklams: Budraitytė įspėja saugotis

Delčios savaitės astrologinę prognozę naujienų portalo tv3.lt skaitytojams pateikė astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.
Ji atskleidė ne tik, ko laukti iš delčios, bet taip pat įvardijo sėkmingiausius ir mažiausiai sėkmingus savaitės Zodiako ženklus.
Darbų užbaigimo metas
Pirmiausia, V. Budraitytė ragino pažvelgti į pačią delčios mėnulio fazės esmę – ji skirta paleidimui.
Pasak astrologės, dėl to visi tie, kurie turi neužbaigtų reikalų ar darbų, yra kviečiami padėti tašką.
„Mums prasidės toks pabaigos laikas. Per delčią reikia imtis visų darbų, kuriais norima atsikratyti, t. y. senų ir nenaudingų santykių, kažkokių projektų darbe.
Iš principo, visa, kas susiję su pabaigomis, šiuo metu gerai daryti. Tam šis periodas nuostabus“, – pranešė ji.
Tiesa, V. Budraitytė taip pat įspėjo, kad tie, kurie norėtų ištrūkti iš santykių, kurie jų nebetenkina, turėtų gerai pamąstyti. Pasak jos, jeigu šiuo metu santykiai nutraukiami – kelio atgal nebėra.
„Dar seksis žmonėms, kurie dirba individualiai, kurie nėra prisitaikę prie rutinos, prie kasdienybės“, – pridėjo ji.
Susirgimų skaičius mažės
V. Budraitytė taip pat prašneko apie tai, kad pamažu jau matysime mažesnį susirgimų skaičių.
Anot jos, per delčią daugelis ims geriau jaustis, atsiras daugiau jėgų veikimui.
„Bus didelis fizinis aktyvumas, tad jeigu prasčiau jausitės, bet norėsis daugiau pajudėti – taip ir padarykite“, – sakė ji.
Pašnekovė taip pat pridūrė, kad žmonės neturėtų šiuo laiku daryti ekstremalių sveikatos procedūrų.
Pasak jos, verčiau pasirinkti labai lengvas, kurios nekelia jokios grėsmės sveikatos:
„Nesugalvokite daryti šią savaitę kokių nors sveikatos gerinimo procedūrų nebent išeiti į lauką pasivaikščioti.“
Įspėjo 4 Zodiako ženklus
Galiausiai, V. Budraitytė prabilo apie tai, kuriems Zodiako ženklams šią savaitę seksis, o kuriems bus sunkiau.
„Neblogai bus Mergelėms, Žuvims, Liūtams, Vandeniams. Dvyniams ir Šauliams taip pat bus geras laikas dėl darbo ir įvairių veiklų, tad užbaiginėkite projektus, bus naudos“, – patarė ji.
Astrologė pridūrė, kad vis tik yra 4 Zodiako ženklai, kuriems šią savaitę vertėtų būti atsargiems.
„Ožiaragiams, Vėžiams, Skorpionams ir Jaučiams reiktų pasisaugoti“, – užbaigė pokalbį ji.