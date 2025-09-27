Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Mergelė

Priešpilnis smogs 2 Zodiako ženklams: Budraitytė ragina saugotis

2025-09-27 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 12:00

Paskutinės rugsėjo dienos ir nauja savaitė prasidės priešpilnio mėnulio faze. Pranešama, kad šis laikas gali būti sudėtingas, tad įspėjama jam pasiruošti.

Vaiva Budraitytė pasakė, kas laukia per priešpilnį (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)

Paskutinės rugsėjo dienos ir nauja savaitė prasidės priešpilnio mėnulio faze. Pranešama, kad šis laikas gali būti sudėtingas, tad įspėjama jam pasiruošti.

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė papasakojo, ko tikėtis iš priešpilnio savaitės.

Galima susidurti su sezoninėmis ligomis

Pokalbį astrologė pradėjo nuo to, kad šiuo metu Veneros planeta sudaro opoziciją su Saule, o tai ypatingai paliečia sveikatos sritį.

Dėl to pašnekovė ragino saugotis tokių ligų kaip peršalimas ar gripas, mat jos gali prikibti lengviau.

„Paskutinės mėnesio dienos bus pakankamai sudėtingos. Galite pastebėti, kad aplinkoje padaugėjo susirgimų sezoninėmis ligomis“, – pranešė V. Budraitytė.

Vis tik ji ramino, kad su kiekviena savaitės diena šis Veneros opozicijos su Saule poveikis mažės, tad žmonės ims jaustis geriau.

Ji atskleidė, kad savaitės eigoje kils noras kažką veikti, bendras aktyvumas pradės didėti, o dėl to gerės ir nuotaika.

„Visas šis planetų poveikis sveikatai gali jaustis iki spalio 10 dienos, tačiau su kiekviena spalio diena vis ims gerėti.

Nepaisant to, šiuo periodu reiktų skirti daugiau laiko savo savijautai, pasistengti nesirgti, stiprinti save“, – sakė ji.

Siuntė perspėjimą 2 Zodiako ženklams

V. Budraitytė taip pat atskleidė, kuriems Zodiako ženklams ši savaitė turės stipriausią poveikį.

Pasak jos, ypatinga sėkmė numatoma vienam Zodiako ženklui, o pasisaugoti turėtų dviejų Zodiako ženklų atstovai.

„Svarstyklėms bus labai geras laikas, jos turi galimybę išreikšti save per darbą“, – džiugias žinias perdavė ji.

Vis tik, pasak astrologės, Žuvys ir Mergelės turėtų būti atsargios ir ypatingą dėmesį skirti sveikatai. Anot jos, dar visai neseniai šių ženklų atstovus veikė Mėnulio ir Saulės užtemimai, tad jie turėtų pasisaugoti.

„Visi kiti ženklai gali džiūgauti, nes jiems nusimato neblogas laikas. Tiesa, pasistenkite būti santūresni bent jau iki spalio 5 dienos”, – paaiškino ir užbaigė pokalbį ji.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Shutterstock.com)
2 Zodiako ženklams prasidėjo klampus ir tamsus metas: įspėja saugotis
Pilnatį pakeis delčia: Budraitytė skubiai įspėja 2 Zodiako ženklus (tv3.lt fotomontažas)
Pilnatį pakeis delčia: Budraitytė skubiai įspėja 2 Zodiako ženklus
Prasidėjo viena sunkiausių pilnačių (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)
Prasidėjo viena sunkiausių pilnačių: 2 Zodiako ženklams – skubus įspėjimas (6)
Šis priešpilnis smogs 4 Zodiako ženklams: Budraitytė ragina ruoštis (nuotr. Šarūno Mažeikos ir 123rf.com)
Šis priešpilnis smogs 4 Zodiako ženklams: Budraitytė ragina ruoštis (3)
