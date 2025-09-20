Rytoj – didysis Saulės užtemimas: smogs 2 Zodiako ženklams

Vaiva Budraitytė, žymi astrologė ir būrėja, naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo, ko tikėtis iš Saulės užtemimo. Pokalbio metu ji pabrėžė, kad tai – vienas sunkiausių užtemimų per 7–9 metų laikotarpį.
Saulės užtemimo poveikis
Astrologė pokalbio pradžią pradėjo nuo to, kaip žmones veikia Mėnulio ir Saulės užtemimai. Anot jos, tiek užtemimų dienos, tiek laikotarpis tarp jų visuomet yra sunkesnis.
Ji aiškino, kad daugelis tokiais periodais gali pastebėti neįprastą kitų elgesį, pavyzdžiui, padidėjusį dirglumą ar netgi polinkį į agresiją.
„Ypač nepalankus periodas yra Saulės užtemimo metu, rugsėjo 21 dieną. Gera žinia, kad Lietuvoje to užtemimo nestebėsime, tad poveikis nebus toks stiprus“, – ramino ji.
Nepaisant to, nors poveikis nebus toks intensyvus, tačiau jį vis tiek pajusime. Pasak astrologės, ypač jautresni žmonės gali pastebėti šio užtemimo poveikį.
„Visą šį mėnesį Marsas Mergelėje skatina apribojimus, padidintą discipliną. Žodžiu, jei esate silpnų nervų šiuo periodu planuokitės atostogas“, – patarė ji.
Ko nedaryti per Saulės užtemimą?
Anksčiau naujienų portalo tv3.lt skaitytojams V. Budraitytė yra pasakojusi apie tai, kokiomis veiklomis užsiimti, o kokias vertėtų palikti nuošalyje per užtemimo laikotarpius.
„Vanduo tuo periodu tampa negyvu mirties vandeniu, tad maudydamiesi naudos tikrai negausite. Taip pat rekomenduojama negerti, aš jau net nekalbu apie vaišinimąsi svaigiaisiais gėrimais.
Iš tiesų, rekomenduojama netgi šiomis dienomis pasilaikyti pasninko, nes užtemimų periodu badaujantis organizmas nepriima energetinių nuodų iš aplinkos.
Dar tuo periodu geriau nedaryti jokių sudėtingų medicininių operacijų, procedūrų, nebent kažkas nutinka staigiai.
Nesistebėkite, kad tomis dienomis sunkiau susikaupti, atsiminti, nesistebėkite, jei viskas kris iš rankų“, – pasakojo pašnekovė.
Ji pabrėžė ir tai, kad tiems, kurie kasdienybėje atlieka dvasines praktikas, vertėtų suklusti, nes tai nėra palankus metas šioms veikloms. Ji ragino šį laiką verčiau praleisti meldžiantis arba gamtoje, o taip pat pasirūpinti namų apsauga.
„Šiuo laiku galima skambinti varpeliais, smilkyti smilkalus, deginti aliejines, sviestines žvakes. Tokiu būdu juodosios jėgos negali jūsų negatyviai veikti“, – patarė ji.
Perspėjo 2 Zodiako ženklus
Pokalbio pabaigoje astrologė V. Budraitytė įvardijo du Zodiako ženklus, kuriems šis užtemimas smogs labiausiai. Ji ragino juos išlaikyti rimtį ir stengtis nekonfliktuoti.
Pasak astrologės, tai gali padėti užtikrinti tam tikrą saugumo jausmą ir padėti laikotarpį išgyventi kuo lengviau.
„Užtemimui pasiruošti turėtų Žuvys ir Mergelės. Šįkart užtemimas vyksta Mergelių ženkle, o jo ašis – Žuvų ženklas“, – informavo ji.