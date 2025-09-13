Pilnatį pakeis delčia: Budraitytė skubiai įspėja 2 Zodiako ženklus

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams astrologė Vaiva Budraitytė papasakojo, ko tikėtis iš šios savaitės ir ramino, kad ji bus tikrai lengvesnė nei praėjusioji.
Permainoms dar ne laikas
Kaip pasakojo pašnekovė, palyginus su pilnatimi, šis laikas bus šiek tiek lengvesnis. Vis tik ji įspėjo, kad kol kas aktyviai siekti karjeros tikslų nepatariama.
„Delčios metu jau viskas po truputį minkštės, bet tai tikrai dar ne laikas keliauti pas viršininkus ir prašyti didesnės algos ar kitų gerovių.
Nieko gero iš to nebus, geriau pakentėkite dabar tose darbo sąlygose ir eikite spalio mėnesį“, – atskleidė ji.
V. Budraitytė aiškino, kad nors karjeros pokyčiams šis laikas nėra skirtas, vis tik namams jis – puikus.
Astrologė pasakojo, kad verta pasidaryti tuos darbus namuose, kurie anksčiau buvo atidėliojami, ir taip pasitikti vėstančius orus.
„Kadangi šis metas nėra tinkamas karjerai, verta tvarkytis namus. Aš nekalbu apie kapitalinį tvarkymąsi, t. y. statybas, bet apie kapitalinį valymą, langų plovimą, kiemo valymą.
Tokie ūkiniai darbai, nereikalaujantys didelių investicijų, bet reikalaujantys kruopštumo ir laiko, yra tinkami“, – aiškino ji.
Taip pat V. Budraitytė patarė delčios metu pasistengti vengti kontakto su vandeniu, t. y. neužsiimti vandens pramogomis bei sportu. Anot jos, tam – dar ne laikas, nes užtemimo poveikis dar jaučiamas.
Artėja Saulės užtemimas
Taip pat V. Budraitytė įspėjo, kad pamažu artėja Saulės užtemimas, kuris užbaigs „užtemimų koridoriaus“ laiką.
„21 dieną bus Saulės užtemimas, bet dėl jo pernelyg išgyventi neturėtumėte, nes jis nebus toks blogas, jo Lietuvoje nesimatys“, – informavo pašnekovė.
Vis tik tam tikrų nurodymų šiai dienai astrologė turėjo. Ji atskleidė, kad vertėtų susilaikyti nuo įvairiausių linksmybių.
Šį laiką, anot astrologės, geriau praleisti namuose ir ramybėje: „Žinoma, vis tiek bus sekmadienis, nesugalvokite linksmintis, šurmuliuoti, darytis kokteiliukų, nes tam tikrai ne tas laikas.“
Įspėjo pasisaugoti 2 Zodiako ženklus
Galiausiai pašnekovė prabilo apie Zodiako ženklus, kuriems ši savaitė prognozuojama sudėtinga.
Ji pasakojo, kad šiems ženklams emociškai tai gali būti sunki savaitė, dėl to vertėtų pasaugoti save ir stengtis nesivelti į konfliktus.
„Labiausiai šis laikas paveiks Žuvų ir Mergelių ženklus“, – pasakojo astrologė.
V. Budraitytė pridėjo, kad visiems kitiems Zodiako ženklams numatomas vidutinis laikas.