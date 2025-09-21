Kalendorius
Naglis Šulija siunčia žinią 2 Zodiako ženklams: tokios sėkmės laukėte seniai

2025-09-21 20:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-21 20:30

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Pirmadienį vakare, 21 val. 20 min., Saulės disko centras kirs Rudens lygiadienio tašką ir kartu pati saulė pereis iš Mergelės ženklo į Svarstykles. Trumpam diena susilygins su naktimi, bet kartu prasidės ir tamsusis pusmetis, kai naktys bus ilgesnės už dieną. Iki gruodžio 21 dienos jos tik ilgės.

Būdama Svarstyklėse Saulė skatins apdairumą, nuosaikumą ir gebėjimą atsižvelgti į visas supančias aplinkybes.

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus dabar taip pat Svarstyklėse, todėl skatina mus prieš ką nors nusprendžiant neskubėti ir dar kartą viską apgalvoti, atsižvelgti į visas aplinkybes. Dėl to galima manyti, kad dalykinis gyvenimas greitai nevyks.

Visgi gyvenimas kažkaip žengs pirmyn, mat nakties šviesulys Mėnulis pradės savo kelią pilnėjimo link ir savaitės pabaigoje jau bus įveikęs pirmąjį savo ketvirtį. Pilnėdamas jis skatins visus svarbesnius mums darbus bei reikalus „stumti“ pirmyn, tai daryti seksis vis geriau ir geriau.

Venera dabar keliauja Mergelės ženklu, dėl to yra kukli, drovi ir linkusi knebinėtis po smulkmenas. Būdama čionai ji padeda matyti grožį mažuose, smulkiuose dalykuose, ieško grožio siekdama sveikos gyvensenos ir visiškai neskuba demonstruoti savo jausmingumo. Taip ir mus elgtis mokys.

Marsas šiandien pereina iš Svarstyklių ženklo į Skorpioną. Marsas Svarstyklėse – silpnutis ir menkai aktyvus, dėl to ir visai nelinkęs skatinti kokias nors aršias kovas arba plataus masto karo veiksmus – ką ir matome apsidairę aplink: mūšių laukuose kažkas vyksta, bet mastelis kažkoks menkas.

Marsas Skorpione – kraugerys. Būdamas čionai jis skatina ne tiek plataus masto kovas, kiek vidutinio arba menko masto veiksmus, kurie kerta į menkiausiai apgintą, dėl to skaudžiausią vietą, yra labai efektyvūs ir tuo pačiu lemia rimtus pokyčius bendroje jėgų pusiausvyroje. Tad galima manyti, kad iš mūšių laukų artimiausiu metu pradės plaukti labai įdomios žinios.

Avinas

Ši savaitė – apie santykius. Prasideda laikas, kai yra labai patogu ir palanku palaikyti ir puoselėti ryšį su svarbiu jums žmogumi arba žmonėmis. Taip pat ši savaitė labai tinkama ir dalykiniams ryšiams sutvirtinti. Be to, metas labai palankus rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais, nebūtinai vien savais. Sėkmė lydės ir tvarkant kai kuriuos piniginius reikalus.

Jautis

Tikėtina, kad atsiras daug nelabai didelių, tačiau gana svarbių darbų, kuriuos atlikti reikės kruopščiai ir pareigingai. Kita vertus, energijos ir nusiteikimo tikrai nestigs, dėl to su visomis užduotimis susitvarkysite nesunkiai. Taip pat ši savaitė atneš nemažai progų smagiai pasilinksminti, sukurti ką mielo, gražaus ir pasidžiaugti klestinčiu asmeninius gyvenimu.

Dvyniai

Metas linksmas ir smagus – dabar bus daug progų smagiai pasilinksminti, nuveikti ką mielo ir gražaus, pralinksminti, nudžiuginti esančius šalia. Labai geras metas tiems, kurių veikla susijusi su kūryba. Taip pat ši savaitė – laikas, kai patogu užsiimti namų ir šeimos reikalais, stengtis, kad namie ir namiškiams būtų dar dar jaukiau ir dar smagiau nei iki šiol.

Vėžys

Prasideda metas, kai smagu, patogu daryti ką svarbaus namie – stengtis, kad čionai viskas būtų taip, kaip turi būti, o namiškiams būtų dar jaukiau ir jie būtų dar laimingesni. Taip pat ši savaitė atneš daug smagaus bendravimo – ir su senais draugais, ir su naujais pažįstamais. Tai puikus laikas plėsti kultūrinį akiratį svarbiose ar įdomiose jums srityse.

Liūtas

Tikėtina, kad dabar bus daug judėjimo ir daug bendravimo – aplinkybės skatins nenustygti, domėtis, judėti ten, kur jums įdomu, kur jums svarbu, plėsti akiratį svarbiose jums srityse. Prasideda palankus metas energingai rūpintis namų, šeimos reikalais, jeigu reikia – net ir pakovoti dėl jų. Sėkmė lydės tvarkant piniginius reikalus arba siekiant finansinės naudos.

Mergelė

Svarbiausia šios savaitės tema – jūsų asmeninis žavesys. Nes tai laikas, kai jis atsiskleidžia ir spindi visomis spalvomis. Papildomai, tai laikas, kai gyvenimas atneša daugybę galimybių pasimėgauti visokiausiomis maloniomis smulkmenomis ir patiems sukurti ką mielo bei gražaus. Taip pat dabar sėkmė lydės tvarkant piniginius reikalus ir siekiant apčiuopiamos naudos.

Svarstyklės

Būsite energingi, veiklūs, kūrybiški ir labai dalykiški. Dėl šios priežasties dabar yra puikus laikas imtis veiklos svarbiose jums srityse ir visus reikalus tvarkyti taip, kaip reikia jums. Be abejo, dabar yra puikus metas bendrauti su svarbiais jums žmonėmis, pirmiausia dalykinėmis temomis, bet ir visomis kitomis taip pat. Tikėtina, kad ir piniginiai reikalai atrodys visai neblogai.

Skorpionas

Būsite energingi, veiklūs ir pilni nusiteikimo greitai bei ryžtingai žengti numatyto tikslo link. Dėl energijos pertekliaus dabar yra puikus laikas sportuoti ir sportuojantiems – ir mėgėjiškai, ir profesionaliai, dažnai atrodys, kad laimėjimai pasiekiami lengviau nei įprasta. Daug malonių akimirkų suteiks bendravimas su artimais draugais.

Šaulys

Darbe, profesijos srityje gali būti kažkokių smagių, malonių smulkmenų. Tačiau iš tiesų dabar svarbiausios bus visokios kolektyvinės veiklos formos – bus puikus metas susitikti su artimais draugais, aptarti visiems svarbius dalykus, nuveikti ką mielo ir smagaus, o dalykinėje veikloje – kartu su bendraminčiais imtis naujos veiklos ir naujų sumanymų.

Ožiaragis

Tikėtina, kad užvirs darbai darbe arba profesijos srityje. Viena vertus, nuveikti reikės daug, kita vertus, energijos ir kūrybiškumo taip pat bus daug, dėl to su visomis užduotimis susitvarkysite nesunkiai, netgi žaismingai. Puikus metas tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija, skaičiavimu ir panašiais dalykais. Taip pat dabar yra puikus metas nuo visų rūpesčių sprukti į puikią rudens kelionę.

Vandenis

Daug visokios veiklos gali būti darbe arba profesijos srityje. Viena vertus, čia gali būti nemenkų užduočių bei iššūkių, kita vertus, ir energijos bei tinkamo nusiteikimo dabar tikrai nestigs, dėl to jokie iššūkiai bus nebaisūs, o nuveikti pavyks išties daug. Taip pat dabar prasideda nuostabus laikas kelionei, kurios metu dera aktyvaus poilsio ir pažintiniai dalykai.

Žuvys

Dabar bus keletas svarbių dalykų. Pirma, bus svarbūs asmeniniai santykiai arba ryšiai su svarbiu jums žmogumi – palaikyti, puoselėti tuos ryšius laikas labai geras. Galimos ir naujos pažintys, galinčios virsti ilgalaikiu ryšiu. Taip pat dabar yra puikus laikas kelionei, pirmiausia tokiai, kuri verčia smagiai pajudėti, bet kuri atsilygina smagiais ir įdomiais nuotykiais.

