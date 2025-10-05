Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Sekmadienio horoskopas: padarykite tai šiandien, tikrai nepasigailėsite

2025-10-05 08:00 / šaltinis: ELTA
2025-10-05 08:00

Šiandien svarbu atidžiai rinktis darbus, nes kai kurios veiklos gali kelti riziką, ypač susijusios su kelionėmis ar finansais.

Horoskopas, astrologija (nuotr. 123rf.com)

Šiandien svarbu atidžiai rinktis darbus, nes kai kurios veiklos gali kelti riziką, ypač susijusios su kelionėmis ar finansais.

Palanku užbaigti senas užduotis, pasipuošti, tai atneš dvasinės stiprybės. Laikas praleistas gamtoje ar tylos erdvėje padės nuraminti emocijas ir atgauti pusiausvyrą. Diena kai didesnis pavojus apsinuodyti, nelaimingi atsitikimai, gaisras, apgaulės, būkite atidesni.

TAIP PAT SKAITYKITE:

AVINAS. Šiandien gali sustiprėti noras pasitikrinti savo tikslus ar planus, bet nepulkite jų skubiai įgyvendinti. Daugiau laimės atneš mažos, nuoširdžios akimirkos su artimaisiais. Vakare geriausia rinktis ramesnę aplinką.

JAUTIS. Darbo srityje gali pasirodyti daugiau atsakomybių nei įprastai. Kruopštumas leis išvengti nesusipratimų ir vėliau duos vaisių. Venkite rizikingų projektų ar neapgalvotų sprendimų.

DVYNIAI. Mintys gali krypti į naujas žinias ar idėjas, tačiau svarbiausia šiandien – gilinti tai, ką jau pradėjote. Smulkūs žingsniai bus stabilesni nei dideli pokyčiai. Įkvėpimo atrasite iš netikėtų šaltinių.

VĖŽYS. Ši diena skatins permąstyti saugumo temas, ypač susijusias su ištekliais. Pasikliaukite savo nuojauta, ji padės rasti patikimesnius sprendimus. Geriau vengti staigių finansinių žingsnių.

LIŪTAS. Artimesniuose santykiuose gali iškilti poreikis daugiau aiškumo. Atvirumas padės išvengti įtampos. Pasirinkę kantrybę išlaikysite harmoniją.

MERGELĖ. Darbo sritis skatins atidumą smulkmenoms, todėl skirkite laiko užduočių patikrinimui. Ramus ritmas leis pasiekti daugiau nei skuba. Pasirūpinkite savo savijauta, skirkite laiko poilsiui.

SVARSTYKLĖS. Kūrybinės mintys atneš įkvėpimo, tačiau neverta jų realizuoti skubotai. Maži džiaugsmai taps vertingesni už didelius užmojus. Pasidaliję gera nuotaika su artimais žmonėmis pajusite lengvumą.

SKORPIONAS. Namų aplinka gali reikalauti daugiau dėmesio nei įprasta. Nedidelės pertvarkos ar tvarkymosi darbai suteiks vidinės ramybės. Vakare verčiau rinktis tylą nei ginčus.

ŠAULYS. Šiandien gali daugėt bendravimo ar trumpų kelionių. Svarbu neprisakyti daugiau nei galite įvykdyti, kad išvengtumėte nesusipratimų. Geriau klausytis kitų, nei bandyti įrodyti savo tiesą.

OŽIARAGIS. Finansiniai reikalai gali pareikalauti papildomo dėmesio. Atsargumas padės išvengti netikėtų išlaidų. Ramesnis planavimas bus naudingesnis už spontanišką veiksmą.

VANDENIS. Šiandien galite sulaukti daugiau aplinkinių dėmesio. Ramus pasitikėjimas savimi leis jaustis tvirčiau. Geriausia rinktis veiklą, kuri padeda išlaikyti vidinę darną.

ŽUVYS. Atsiras noras trumpam atsitraukti nuo šurmulio. Laikas, praleistas vienumoje, atneš vidinį aiškumą. Intuicija padės priimti tinkamus sprendimus.

Horoskopą parengė Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

