  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Horoskopas trečiadieniui: štai kas laukia Zodiako ženklų

Horoskopas trečiadieniui: štai kas laukia Zodiako ženklų

2025-10-15 06:24
2025-10-15 06:24

Spalio 15-osios horoskopas: diena skirta drąsiems sprendimams.

Švyturys (nuotr. 123rf.com)

Spalio 15-osios horoskopas: diena skirta drąsiems sprendimams.

0

Ši diena skirta drąsiems sprendimams ir tvirtam žingsniui pirmyn – ypač profesinėje ar praktinėje veikloje. Palanku tvarkyti verslo reikalus, spręsti su turtu ar transportu susijusius klausimus, tačiau santykiuose verta vengti emocinių perlenkimų. Nors aplink gali jaustis emocinis šaltis, atkaklumas ir gebėjimas veikti be sentimentų atneš realius rezultatus. Tai laikas, kai ryžtingi poelgiai tampa tiltu tarp svajonės ir jos įgyvendinimo.

AVINAS. Šiandien norėsis daugiau dėmesio skirti šeimai ir vidinei ramybei. Namų aplinka gali tapti įkvėpimo šaltiniu, jei skirsite laiko jai puoselėti. Maži pokyčiai ar jaukumo kūrimas suteiks emocinį stabilumą.

JAUTIS. Bendravimas taps ypač prasmingas – net trumpas pokalbis gali pakeisti požiūrį. Šiandien tinkamas metas išreikšti mintis, rašyti ar dalintis idėjomis. Kuo nuoširdesni būsite, tuo lengviau atrasite sąlyčio taškus su kitais.

DVYNIAI. Finansiniai klausimai pareikalaus daugiau dėmesio, tačiau išmintingi sprendimai atneš ilgalaikę naudą. Venkite impulsyvių pirkinių geriau planuokite ateities investicijas. Pasitikėjimas savo gebėjimais padės išlaikyti balansą.

VĖŽYS. Jausitės stipresni nei įprastai, todėl verta imtis veiklų, kurios reikalauja atsakomybės ir pasitikėjimo savimi. Aplinkinių palaikymas suteiks dar daugiau jėgų. Geriausi sprendimai gimsta, kai klausotės savo širdies.

LIŪTAS. Šiandien svarbu sulėtinti tempą ir leisti sau pailsėti nuo išorinio triukšmo. Vidinis pasaulis prašosi dėmesio, todėl skirkite laiko apmąstymams ar dvasinėms praktikoms. Tylos akimirka atvers naujus suvokimus.

MERGELĖ. Dienos energija skatins jungtis prie bendrų tikslų ar kolektyvinių iniciatyvų. Draugystė ir bendradarbiavimas gali atnešti netikėtų rezultatų. Vertinkite nuoširdų bendrumą, nes jis taps raktu į naujas galimybes.

SVARSTYKLĖS. Darbo sritis pareikalaus tikslaus planavimo ir emocinio stabilumo. Tai laikas, kai atsakomybė už pastarųjų savaičių sprendimus tampa aiškesnė. Ramus požiūris leis išlaikyti tvarką net tarp chaoso.

SKORPIONAS. Norėsis platesnio požiūrio galbūt kelionė ar naujos žinios praplės akiratį. Pasitikėkite intuicija, ji padės pasirinkti tinkamą kryptį. Šiandien svarbu veikti iš vidinės motyvacijos, o ne iš įsipareigojimo.

ŠAULYS. Dienos energija skatins gilintis į vidinius išgyvenimus ar bendrus finansinius klausimus. Permainos įmanomos, jei leisite sau paleisti kontrolę. Emocinis atvirumas atneš palengvėjimą.

OŽIARAGIS. Santykiuose bus svarbu išlaikyti pagarbą ir aiškumą. Partnerystė pareikalaus brandos, bet taip pat gali atnešti stipresnį ryšį. Tai laikas, kai klausymasis tampa didesne jėga nei kalbėjimas.

VANDENIS. Kasdieniai įsipareigojimai gali pareikalauti daugiau dėmesio, tačiau aiškus planas padės viską suvaldyti. Nepamirškite poilsio, kūnas prašys atokvėpio. Maži žingsniai šiandien reikš daugiau nei didelės pastangos.

ŽUVYS. Kūrybiškumas ir vaizduotė šiandien bus jūsų stiprybė. Leiskite sau pasinerti į meninius ar širdžiai artimus užsiėmimus. Malonūs potyriai suteiks naujos energijos ir įkvėpimo ateičiai.

Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

