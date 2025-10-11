Kalendorius
Ši diena bus ypatinga: žvaigždės keliems ženklams žada įspūdingą sėkmę

2025-10-11 07:55
2025-10-11 07:55

Ši diena keliems Zodiako ženklams atneš sėkmę.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Ši diena keliems Zodiako ženklams atneš sėkmę.

Spalio 11-oji – Pasaulinė nutukimo diena; Pasaulinė organų donorystės diena; Derliaus diena; Pasaulinė hospisų ir paliatyviosios pagalbos diena.

Spalio vienuoliktoji – 284-oji metų diena (šeštoji 41-osios metų savaitės diena), iki Naujųjų metų lieka 82 dienos.

Savo vardadienius šiandien švenčia Germanas, Kvirinas, Rimbutas, Rimdauga, Rimdaugas, Rimdaugė, Valius, Zina, Zinaida;

rytoj: Deimantė, Ganta, Gantas, Gantė, Radolfas, Radulfas, Ralfas, Rudolfa, Rudolfas, Salvina, Salvinas, Serafina, Serafinas, Serapina, Serapinas, Vilfreda;

Dangaus kūnai:

Saulė šiandien teka 7.37 leidžiasi 18.34. Dienos ilgumas – 10.57.

Šiandien – penktoji Mėnulio pilnaties diena.

Saulė Svarstyklių ženkle.

Horoskopai

Spalio 11-osios horoskopas: augimo kelias per ramybę

Šiandienos energija skatina kryptingą veiklą ir pastangas, kurios ilgainiui atneš vaisius, todėl verta imtis tik to, kas svarbu ir prasminga. Tai palankus metas kurti santykius, keliauti ar rūpintis sveikata, tačiau per skubėjimą darbai judės lėčiau. Vidinė pusiausvyra bus atrasta per ramybę, meditaciją ar savianalizę, o laikas skiriamas pagalbai kitiems atneš dvigubą naudą. Svarbiausia vengti tuščių ginčų ir išsaugoti širdyje taiką, nes tik taip ši diena atvers augimo ir harmonijos galimybes.

AVINAS. Šiandien gali kilti noras geriau pasirūpinti savo materialine gerove, tačiau svarbu išlikti atsargiam su išlaidomis. Maži pasilepinimai atneš džiaugsmo, bet nepasiduokite pertekliniam vartojimui. Ramybė ir susitelkimas padės išlaikyti stabilumą.

JAUTIS. Šiandien jausite poreikį daugiau dėmesio skirti sau ir savo vidinei pusiausvyrai. Net maži pokyčiai gali atnešti pasitenkinimą bei naują požiūrį. Tinkamas metas švelniems, harmoningiems sprendimams.

DVYNIAI. Šeštadienis gali atnešti norą atsitraukti nuo kasdienybės ir daugiau laiko praleisti vienumoje. Intuicija stiprės, todėl verta į ją įsiklausyti. Tylūs užsiėmimai leis pailsinti protą.

VĖŽYS. Draugų ar artimų žmonių palaikymas šiandien taps itin svarbus. Bendros veiklos įkvėps naujų idėjų ir suteiks pasitikėjimo. Atvira širdis padės atrasti daugiau džiaugsmo bendravime.

LIŪTAS. Ši diena gali atnešti papildomą atsakomybę, susijusią su darbu ar aplinkos lūkesčiais. Ramus požiūris padės įveikti užduotis be didesnio streso. Verta išlaikyti kantrybę ir pasitikėti procesu.

MERGELĖ. Šiandien norėsis gilinti žinias ar pasinerti į tai, kas plečia akiratį. Net paprasti atradimai suteiks dvasinės stiprybės. Rinkitės veiklą, kuri skatina augimą ir įkvepia.

SVARSTYKLĖS. Gali kilti noras daugiau dėmesio skirti intymesniems ryšiams ar spręsti klausimus, susijusius su bendromis vertėmis. Atsargumas padės išvengti nereikalingų nesutarimų. Pasidalijimas atneš ramybę.

SKORPIONAS. Santykių srityje išryškės poreikis išgirsti kitą žmogų ir pačiam būti atviram. Aiškus bendravimas gali sušvelninti nesusipratimus. Šiandien verta rinktis partnerystę vietoj konfrontacijos.

ŠAULYS. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau dėmesio, tačiau net maži žingsniai bus svarbūs. Sveikatai naudinga rinktis poilsį ir lengvą veiklą. Ramus ritmas užtikrins geresnę savijautą.

OŽIARAGIS. Šeštadienis gali paskatinti kūrybinę veiklą ar užsiėmimus, kurie teikia malonumą. Pasidžiaukite akimirkomis su tais, kurie jums svarbūs. Maži džiaugsmai padės atgauti energiją.

VANDENIS. Šiandienos dėmesys gali krypti į namų erdvę ar artimiausius žmones. Nedidelės permainos aplinkoje sukurs jaukumo jausmą. Harmonija šeimoje taps stiprybės šaltiniu.

ŽUVYS. Ši diena gali atnešti daug bendravimo ir smulkių reikalų. Aiškiai išsakyta mintis padės išvengti nesusipratimų. Pasidalykite laiku su tais, kurie suteikia jums šilumos.

