Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Siunčia įspėjimą 1 Zodiako ženklui: galite gauti netikėtą pasiūlymą

2025-10-09 06:45 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 06:45

Šiandien verta rinktis veiklas, kuriose galima parodyti ryžtą, bet kartu nepamiršti atsargumo. Sportas, fizinis aktyvumas ar svarbūs sprendimai bus sėkmingi, jei išliksite sąmoningi ir nepasiduosite emocijų svyravimams. Darbai reikalaujantys kruopštumo ir tvarkos atneš apčiuopiamą naudą, ypač jei skirsite dėmesio smulkmenoms. Venkite neapgalvotų kelionių ar rizikingų sandorių, nes tai gali atnešti iššūkių.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Šiandien verta rinktis veiklas, kuriose galima parodyti ryžtą, bet kartu nepamiršti atsargumo. Sportas, fizinis aktyvumas ar svarbūs sprendimai bus sėkmingi, jei išliksite sąmoningi ir nepasiduosite emocijų svyravimams. Darbai reikalaujantys kruopštumo ir tvarkos atneš apčiuopiamą naudą, ypač jei skirsite dėmesio smulkmenoms. Venkite neapgalvotų kelionių ar rizikingų sandorių, nes tai gali atnešti iššūkių.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

AVINAS

Šiandien jausite stiprų norą imtis iniciatyvos ir parodyti savo drąsą. Asmeniniai sprendimai taps aiškesni, jei nebijosite pasikliauti intuicija. Vakare pravartu pasimėgauti veikla, kuri suteikia pasitenkinimo ir stiprina savivertę.

REKLAMA
REKLAMA

JAUTIS

Rytas gali atnešti vidinį nuovargį ar jausmą, kad reikia daugiau tylos. Pasistenkite vengti konfliktų ir klausytis savo vidinio balso. Geriausia dieną skirti poilsiui ar dvasinėms praktikoms.

REKLAMA

DVYNIAI

Ryšiai su kitais šiandien bus ypač svarbūs, gali atsirasti netikėtų pasiūlymų bendradarbiauti. Atviri pokalbiai padės išgryninti ateities planus. Vakare norėsis daugiau lengvumo ir džiaugsmo.

VĖŽYS

Darbo reikalai reikalauja daugiau pastangų nei įprastai. Būkite kantrūs ir nepulkite skubinti įvykių. Stabilumas ateis per nuoseklius veiksmus ir aiškų tikslą.

REKLAMA
REKLAMA

LIŪTAS

Šiandien gali kilti noras išplėsti savo akiratį ar pabandyti ką nors naujo. Kelionės, mokymasis ar nauja patirtis suteiks džiaugsmo. Pasistenkite įžvelgti galimybes, kurios stiprina jūsų tikėjimą savimi.

MERGELĖ

Vidiniai jausmai bus intensyvesni nei įprasta. Gali tekti permąstyti kai kuriuos asmeninius klausimus ar iš naujo susidėlioti prioritetus. Geriausia vakare rinktis ramybę ir mažiau išorinių įsipareigojimų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

SVARSTYKLĖS

Santykiai su kitais taps labiau pastebimi, todėl verta išlaikyti diplomatiškumą. Šiandien galite sulaukti paramos ar patarimų, kurie bus vertingi. Pasistenkite vengti ginčų, nes kompromisas atneš daugiau naudos.

SKORPIONAS

Darbe atsiras smulkmenų, kurios reikalaus jūsų dėmesio. Tvarkydami užduotis jausite vidinį pasitenkinimą. Dienos pabaigoje bus pravartu pailsėti ir pasirūpinti savo kūnu.

REKLAMA

ŠAULYS

Kūrybiškumas šiandien bus jūsų stiprioji pusė. Pasinerkite į veiklą, kuri leidžia pasireikšti fantazijai ir polėkiui. Romantika taip pat gali atnešti malonių akimirkų.

OŽIARAGIS

Šiandien labiau norėsis susitelkti į namų aplinką ar šeimos reikalus. Jauki atmosfera padės atgauti jėgas. Svarbu išvengti skubotų sprendimų, ypač susijusių su pirkimais

REKLAMA

VANDENIS

Bendravimas bus intensyvus, todėl gali tekti skirti laiko trumpoms kelionėms ar susitikimams. Svarbu būti aiškiems ir vengti dviprasmiškų žodžių. Dienos pabaigoje verta pailsėti nuo informacijos gausos.

ŽUVYS

Finansiniai klausimai gali pareikalauti daugiau dėmesio. Pasistenkite nepriimti skubotų sprendimų, susijusių su išlaidomis. Rinkitės tai, kas suteikia ilgalaikės naudos ir užtikrina stabilumą.

Spalio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.06-10.12: svečiuose – TV3 Žinių vedėjas Rokas Petkevičius
Rugsėjo 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.29-10.05: svečiuose – dainininkas Vladas Kovaliovas
Rugsėjo 21 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.22-09.28: svečiuose – renginių vedėjas Dainius Martinaitis
Rugsėjo 14 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.15-09.21: svečiuose – Daina Bilevičiūtė
Rugsėjo 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.08-09.14: svečiuose – aktorius Kęstutis Cicėnas
Rugpjūčio 31 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.01-09.07: svečiuose – Viktorija Jakučinskaitė
Rugpjūčio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.25-08.31: svečiuose – Žilvinas Žitkus
Rugpjūčio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.18-08.24: svečiuose – dainininkė Renata Norvilė
Rugpjūčio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.11-08.17: svečiuose – dainininkė Ingrida Kazlauskaitė
Rugpjūčio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.04-08.10: svečiuose – šokėjas Andrius Kandelis
Liepos 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.28-08.03: svečiuose – į Everestą įkopęs Nerijus Pranckevičius
Liepos 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.21-07.27: svečiuose – vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė
Liepos 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.14-07.20: svečiuose – dainininkas Petras Kazlauskas
Liepos 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.07-07.13: svečiuose – dainininkė Liveta Kazlauskienė
Birželio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.30-07.06: svečiuose – dainininkė Asta Pilypaitė
Birželio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.23-06.29: svečiuose – „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius
Birželio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.16-06.22: svečiuose – atlikėjas ir vedėjas Giedrius Leškevičius
Birželio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.09-06.15: svečiuose – mitybos specialistė Jelena Tulčina
Birželio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.02-06.08: svečiuose – atlikėjas Anatolijus Oleinik
Gegužės 25 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26-06.01: svečiuose – atlikėjas FC Baseball
Gegužės 18 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.19-05.25: svečiuose – atlikėja Ingrida Martinkėnaitė
Gegužės 11 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.12-05.18: svečiuose – atlikėjas Justinas Lapatinskas
Gegužės 4 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.05-05.11: svečiuose – „Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys
Balandžio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.28-05.04: svečiuose – Mantas Bertulis
Balandžio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.21-04.27: svečiuose – atlikėja Geltona
Balandžio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.14-04.20: svečiuose – aktorius Ramūnas Rudokas
Balandžio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.07-04.13: svečiuose – Nomeda Marčėnaitė
Kovo 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.31-04.06: svečiuose – dainininkas Andrius Rimiškis
Kovo 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.24-03.30: svečiuose – operos solistė Monika Falcon
Kovo 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.17-03.23: svečiuose – dainininkė Giulija Baužienė
Kovo 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.10-03.16: svečiuose – dainininkė IVEL
Kovo 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.03-03.09: svečiuose – Indrė Stonkuvienė
Vasario 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.24-03.02: svečiuose – Aistė Pilvelytė
Vasario 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.17-02.23: svečiuose – Mantas Vaitiekūnas
Vasario 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.10-02.16: svečiuose – Jurijus Smoriginas
Vasario 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.03-02.09: svečiuose – Nerijus Juška
Sausio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.27–02.02: svečiuose – Vita Žiba
Sausio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.20–01.26: svečiuose – Mantas Wizard
Sausio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.03–01.19: svečiuose – Tomas Vytautas Raskevičius
Sausio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.06–01.12: svečiuose – dainininkė Indrė Launikonytė
Gruodžio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.30–01.05 ir ateinantiems metams
Gruodžio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.23–12.29: svečiuose – aktorius Laurynas Jurgelis
Gruodžio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.16–12.22: svečiuose – atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
Gruodžio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.09–12.15: svečiuose – aktorė Gailė Butvilaitė
Gruodžio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.02–12.08: svečiuose – atlikėjas Algirdas Grudinskis-Grūdas
Lapkričio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.25–12.01: svečiuose – atlikėjas Merūnas Vitulskis
Lapkričio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.18–11.24: svečiuose – atlikėjas Rokas Yan
Lapkričio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.11–11.17: svečiuose – Aistė Perminaitė
Lapkričio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.04–11.10: svečiuose – Mokytoja Veronika
Spalio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.28–11.03: svečiuose – Monika Ostrenkova
Spalio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.21–10.27: svečiuose – Jurga Anusauskienė
Spalio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.14–10.20: svečiuose – Raisa Šarkienė
Spalio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.07–10.13: svečiuose – Alanas Chošnou
Rugsėjo 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.30–10.06: svečiuose – Maksas Melmanas
Rugsėjo 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.23–09.29: svečiuose – Julija Žižė
Rugsėjo 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.16–09.22: svečiuose – Kristina Meseguer
Rugsėjo 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.09–09.15: svečiuose – Reveka Devolskytė
Liepos 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.08–07.14: svečiuose – Evgenya Redko
Birželio 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.01–07.07: svečiuose – Elena Karalienė
Birželio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.24–06.30: svečiuose – Audrius Bružas
Birželio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.17–06.23: svečiuose – Milda Metlovaitė
Birželio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.10–06.17: svečiuose – Kristina Ivanova
Birželio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.03–06.09: svečiuose – Nijolė Jagelavičienė
Gegužės 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26–06.02: svečiuose – Emilija Latėnaitė
Gegužės 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.20–05.26: svečiuose – Audrė Kudabienė
Gegužės 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.13–05.19: svečiuose – Ineta Stasiulytė
Gegužės 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.06–05.12: svečiuose – Irena Starošaitė
Balandžio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.29–05.05: svečiuose – Eglė Jakštytė
Balandžio 21 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.22–04.28)
Balandžio 14 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.15–04.21)
Balandžio 7 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.08–04.14)
Kovo 31 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.01–04.07)
Kovo 24 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.25–03.31)
Kovo 17 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.18–03.24)
Kovo 10 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.11–03.17)
Kovo 3 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.04–03.10)
Vasario 25 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.26–03.03)
Vasario 18 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.19–02.25)
Vasario 11 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.12–02.18)
Vasario 4 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.05–02.11)
Sausio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.29–02.04)
Sausio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.22–01.28)
Sausio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.15–01.21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų