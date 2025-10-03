Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

2 Zodiako ženklų laukia ypatingas laikas: Naglis Šulija atskleidė, kas jie

2025-10-03 11:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 11:20

Spalis kai kuriems Zodiako ženklams atneš ypatingą palankumą – du iš jų gali tikėtis stulbinančios finansinės sėkmės. Vis tik, jei trokštate sužinoti, kas visų 12 Zodiako ženklų atstovų laukia spalio mėnesį, dalijamės su jumis Naglio Šulijos didžiuoju horoskopu spalio mėnesiui.

Spalis kai kuriems Zodiako ženklams atneš ypatingą palankumą – du iš jų gali tikėtis stulbinančios finansinės sėkmės. Vis tik, jei trokštate sužinoti, kas visų 12 Zodiako ženklų atstovų laukia spalio mėnesį, dalijamės su jumis Naglio Šulijos didžiuoju horoskopu spalio mėnesiui.

REKLAMA
0

Didžiąją mėnesio dalį Saulė keliaus Svarstyklių ženklu ir pratins mus prie minties, kad gyvenimas gali būti ramus ir nuosaikus, pilnas galimybių atsižvelgti į nuomones bei aplinkybes, linkęs tartis ir susitarti dėl visiems svarbių dalykų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat ko Saulė bus Svarstyklėse bus daug progų bei galimybių sukurti ką mielo, gražaus ir labai estetiško. Spalio 23 dieną Saulė pereis iš Svarstyklių į Skorpiono ženklę ir iš karto pradės skatinti visai kitus dalykus – konkretumą, tikslumą, įžvalgumą ir panašius dalykus. O ten, kur tikslumas ir įžvalgumas – ten ir kritiška pastaba, o kai kada – ir kandus žvilgsnis bei žodis.  

REKLAMA
REKLAMA

Mėnesio pabaigoje į Skorpioną pereisianti Saulė prisidės prie čia jau esančių Merkurijaus bei Marso. Iš tiesų Merkurijus į Skorpioną iš Svarstyklių pereis dar mėnesio pradžioje, spalio 6 dieną.

REKLAMA

Tada pasikeis jo savybės – dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus Svarstyklėse yra priklausomas nuo aplinkybių bei nuomonių, o atsidūręs Skorpiono ženkle yra pats sau nuomonė ir autoritetas. Maža to, dar ir kitus matydamas kiaurai nesidrovi pakomentuoti tai, ką mato.  

Marsas Skorpiono ženkle bus nuo pat mėnesio pradžios. Būdamas čionai jis yra normalus kraugerys, mielai lupa priešininkui į pačias skaudžiausias vietas ir nesidrovi tam pasirinkti tinkamų priemonių.

REKLAMA
REKLAMA

Žinoma, toks Marsas siekia ne tik skaudžios, bet ir maksimalios žalos. Pasidairius aplink į tai, kas vyksta mūšių laukuose maždaug tokį vaizdą ir matysime. Labai tikėtina, kad ir kriminalinė kronika kartas nuo karto mums nepašykštės įspūdingų reportažų.  

Ypatingas laikas prasidės mėnesio pabaigoje, kai Marsas, Merkurijus ir retai minimas Juodasis Mėnulis atsidurs visai greta vienoje jungtyje. Kitaip tariant, mėnesio pabaigoje šios trijulės energija susilies į vieną visumą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Marsas – veiksmas, Merkurijus – protas ir dalykinė veikla, Juodasis Mėnulis – chaosas emocijose, kai netinkamos emocijos tampa netinkamo veiksmo priežastimi. Kitaip tariant, mėnesio pabaiga – tai laikas, kai durnių laive su dideliu įkvėpimu vyks šokis su kardais. Kraujas bus tikras.  

Grožį ir meilę gelbės Venera. Tiktai ne iš karto. Iki mėnesio vidurio Venera bus Mergelės ženkle, tai menkai sau palankioje aplinkoje. Kol ji bus čionai, jos jausmingumas atsiskleis sunkiai, o padės ji tiktai tiems, kas kuria kokius nors smulkius ir kruopštumo reikalaujančius dalykus.

REKLAMA

Antroje mėnesio pusėje Venera pereis į Svarstykles ir iš karto atgaus savo jėgas. Ne, ji netaps labai lipšni, seksuali ir jausminga, bet ji tikrai taps elegantiška, estetiška ir puikiai sugebės parodyti kitiems kas yra grožis.  

Avinas

Būsite energingi, veiklūs ir linkę pasiieškoti adrenalino, pirmiausia ten, kur jo galima rasti. Taip pat šis mėnuo bus apie sveikatą bei sveikatingumą – jį dabar rasti bus visai nekunku, bus lengva ir puoselėti. Taip pat spalis bus ir apie santykius bei santykį – su svarbiu jums žmogumi ypač. Tikėtina, kad antroje savaitės pusėje ši sritis pasidarys ypatingai svarbi.  

REKLAMA

Jautis

Nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir visokių pareigų vykdymo, žinoma, nestigs. Nestigs ir veiklos, susijusios su sveikata bei sveikatingumu, bet daugiausia pirmoje mėnesio pusėje. Santykiai, pirmiausia dalykiniai, su svarbiais jums asmenimis bus svarbūs nuo pat mėnesio pradžios, tačiau būtent asmeniniai santykiai – tiktai nuo mėnesio vidurio.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dvyniai

Spalio mėnesį įvairiomis proporcijomis bus svarbios dvi temos – nedideli, dažniausiai nelabai įdomūs darbai ir reikalai bei galimybė kažką nuveikti sveikatos bei sveikatingumo srityje, ir linksmoji, gražioji gyvenimo pusė: bus daug progų nuveikti ką linksmo, gražaus, smagiai pasilinksminti, taip pat sukurti kažką, kas patiks ne tik jums, bet ir tiems, kurie jums svarbūs.  

REKLAMA

Vėžys

Gali būti, kad daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų šį mėnesį paprašys namų ir šeimos reikalai. Tai bus laikas, kai būtent namie bus galima nuveikti ką mielo, gražaus ir visiems svarbaus, o namiškiai dėl to bus tik laimingesni. Taip pat šis mėnuo – rudens linksmybių ir pramogų mėnuo. Tikėtina, kad jų bus išties nemažai, ypač mėnesio pabaigoje.  

REKLAMA

Liūtas

Atrodo, bus daug visko. Didžioji mėnesio dalis bus skirta bendravimui – ir su senais draugais, ir su naujais pažįstamais, kurių dabar irgi gali atsirasti. Puikus metas plėsti akiratį, pirmiausia kultūrinėje srityje. Be to, pirmoji mėnesio pusė gali atnešti ir sėkmę siekiant finansinės naudos. Energingai tvarkytis namie puikiausiai seksis visą mėnesį.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mergelė

Pirmoji mėnesio pusė, be kita ko, bus skirta pirmiausia asmeniniams reikalams. Tai laikas, kai vidinė būsena padeda puoselėti ryšį su artimu žmogumi, kai ateina svarbūs žmonės, kai kuriama kas mielo ir gražaus. Antroje mėnesio pusėje dar labiau sustiprės tendencija ne tiktai ieškoti, bet ir rasti apčiuopiamos naudos, taip pat ir finansinės. Labai judrūs būsite visą laiką.  

REKLAMA

Svarstyklės

Didžiąją mėnesio dalį būsite energingi, veiklūs, puikios fizinė būklės ir mielai dalysitės su aplinkiniais asmeniniu žavesiu, kurio tikrai nestigs. Atrodo, mėnesio pradžioje klestės ir dalykinės savybės, o nuo jo vidurio jums niekas neprilygs kuriant tai, kas gražu, miela ir jauku. Tikėtina, kad piniginiai reikalai svarbūs bus visą mėnesį, greiti bei ryžtingi veiksmai šioje srityje naudos atnešti tiktai netruks.  

REKLAMA

Skorpionas

Nuo pat mėnesio pradžios būsite energingi, veiklūs ir linkę prie tikslo žengti tiesiai, nesidairydami į aplinkinius ir į aplinkybes. Fizinė būklė bus puiki, dėl to sėkmė lydės sportuojančius. Mėnesio pradžioje prasidės ir didelio dalykinio aktyvumo metas, be to, sėkmė lydės ir tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija arba jos tvarkymu.  

REKLAMA
REKLAMA

Šaulys

Darbe darbų ne per daugiausia, tačiau čia gali pasitaikyti kažkokių smagių, malonių aplinkybių. Sėkmė bei įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, patogumų arba pramogų kūrimu. Taip pat spalio mėnesį bus svarbios įvairios kolektyvinės veiklos formos – bus svarbu dažniau, ilgiau pabūti su artimais draugais, galbūt nuveikti ką svarbaus su kolegomis profesijos srityje.  

Ožiaragis

Tikėtina, kad didžiąją mėnesio dalį darbe arba profesijos srityje nestigs darbų arba kitokios veiklos, kuri labai dažnai bus labai miela ir siūlanti pasidžiaugti gražiais dalykais. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio ir patogumų kūrimu. Taip pat ši savaitė gali atnešti smagios kolektyvinės veiklos, pirmiausia tokios, kuri skatina kaip reikiant pajudėti. Bet dalykinės – irgi.  

Vandenis

Spalis – svarbių, tikslių, greitai atliekamų, bet kartu ir energingų darbų profesijos srityje mėnuo. Tai laikas, kai viską reikia daryti greitai, ryžtingai ir nesidairant į šalis, bet būtent tai ir sekasi. Taip pat spalis, ypač antroji jo pusė – tai nepaprastai palankus metas rudens kelionei – ir pailsėti, ir pasisemti malonių įspūdžių pavyktų kuo puikiausiai.  

Žuvys

Darbe darbų ne per daugiausia, namie įprastos tvarkos keisti irgi niekas neketina. Išties palankus metas rudens kelionėms – pirmiausia tokioms, kurios skatina smagiai pajudėti, bet taip pat ir visoms kitoms, svarbu kad atsidėkotų smagiais nuotykiais. Pirmoji mėnesio pusė labai palanki užsiimti visokiausiais sveikatos arba su sveikatingumu susijusiais reikalais.  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
N. Šulijos horoskopas
Didysis Naglio Šulijos spalio horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (3)
Rugsėjo 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.29-10.05: svečiuose – dainininkas Vladas Kovaliovas
Rugsėjo 21 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.22-09.28: svečiuose – renginių vedėjas Dainius Martinaitis
Rugsėjo 14 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.15-09.21: svečiuose – Daina Bilevičiūtė
Rugsėjo 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.08-09.14: svečiuose – aktorius Kęstutis Cicėnas
Rugpjūčio 31 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.01-09.07: svečiuose – Viktorija Jakučinskaitė
Rugpjūčio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.25-08.31: svečiuose – Žilvinas Žitkus
Rugpjūčio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.18-08.24: svečiuose – dainininkė Renata Norvilė
Rugpjūčio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.11-08.17: svečiuose – dainininkė Ingrida Kazlauskaitė
Rugpjūčio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.04-08.10: svečiuose – šokėjas Andrius Kandelis
Liepos 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.28-08.03: svečiuose – į Everestą įkopęs Nerijus Pranckevičius
Liepos 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.21-07.27: svečiuose – vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė
Liepos 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.14-07.20: svečiuose – dainininkas Petras Kazlauskas
Liepos 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.07-07.13: svečiuose – dainininkė Liveta Kazlauskienė
Birželio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.30-07.06: svečiuose – dainininkė Asta Pilypaitė
Birželio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.23-06.29: svečiuose – „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius
Birželio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.16-06.22: svečiuose – atlikėjas ir vedėjas Giedrius Leškevičius
Birželio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.09-06.15: svečiuose – mitybos specialistė Jelena Tulčina
Birželio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.02-06.08: svečiuose – atlikėjas Anatolijus Oleinik
Gegužės 25 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26-06.01: svečiuose – atlikėjas FC Baseball
Gegužės 18 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.19-05.25: svečiuose – atlikėja Ingrida Martinkėnaitė
Gegužės 11 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.12-05.18: svečiuose – atlikėjas Justinas Lapatinskas
Gegužės 4 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.05-05.11: svečiuose – „Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys
Balandžio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.28-05.04: svečiuose – Mantas Bertulis
Balandžio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.21-04.27: svečiuose – atlikėja Geltona
Balandžio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.14-04.20: svečiuose – aktorius Ramūnas Rudokas
Balandžio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.07-04.13: svečiuose – Nomeda Marčėnaitė
Kovo 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.31-04.06: svečiuose – dainininkas Andrius Rimiškis
Kovo 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.24-03.30: svečiuose – operos solistė Monika Falcon
Kovo 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.17-03.23: svečiuose – dainininkė Giulija Baužienė
Kovo 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.10-03.16: svečiuose – dainininkė IVEL
Kovo 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.03-03.09: svečiuose – Indrė Stonkuvienė
Vasario 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.24-03.02: svečiuose – Aistė Pilvelytė
Vasario 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.17-02.23: svečiuose – Mantas Vaitiekūnas
Vasario 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.10-02.16: svečiuose – Jurijus Smoriginas
Vasario 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.03-02.09: svečiuose – Nerijus Juška
Sausio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.27–02.02: svečiuose – Vita Žiba
Sausio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.20–01.26: svečiuose – Mantas Wizard
Sausio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.03–01.19: svečiuose – Tomas Vytautas Raskevičius
Sausio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.06–01.12: svečiuose – dainininkė Indrė Launikonytė
Gruodžio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.30–01.05 ir ateinantiems metams
Gruodžio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.23–12.29: svečiuose – aktorius Laurynas Jurgelis
Gruodžio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.16–12.22: svečiuose – atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
Gruodžio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.09–12.15: svečiuose – aktorė Gailė Butvilaitė
Gruodžio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.02–12.08: svečiuose – atlikėjas Algirdas Grudinskis-Grūdas
Lapkričio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.25–12.01: svečiuose – atlikėjas Merūnas Vitulskis
Lapkričio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.18–11.24: svečiuose – atlikėjas Rokas Yan
Lapkričio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.11–11.17: svečiuose – Aistė Perminaitė
Lapkričio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.04–11.10: svečiuose – Mokytoja Veronika
Spalio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.28–11.03: svečiuose – Monika Ostrenkova
Spalio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.21–10.27: svečiuose – Jurga Anusauskienė
Spalio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.14–10.20: svečiuose – Raisa Šarkienė
Spalio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.07–10.13: svečiuose – Alanas Chošnou
Rugsėjo 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.30–10.06: svečiuose – Maksas Melmanas
Rugsėjo 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.23–09.29: svečiuose – Julija Žižė
Rugsėjo 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.16–09.22: svečiuose – Kristina Meseguer
Rugsėjo 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.09–09.15: svečiuose – Reveka Devolskytė
Liepos 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.08–07.14: svečiuose – Evgenya Redko
Birželio 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.01–07.07: svečiuose – Elena Karalienė
Birželio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.24–06.30: svečiuose – Audrius Bružas
Birželio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.17–06.23: svečiuose – Milda Metlovaitė
Birželio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.10–06.17: svečiuose – Kristina Ivanova
Birželio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.03–06.09: svečiuose – Nijolė Jagelavičienė
Gegužės 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26–06.02: svečiuose – Emilija Latėnaitė
Gegužės 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.20–05.26: svečiuose – Audrė Kudabienė
Gegužės 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.13–05.19: svečiuose – Ineta Stasiulytė
Gegužės 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.06–05.12: svečiuose – Irena Starošaitė
Balandžio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.29–05.05: svečiuose – Eglė Jakštytė
Balandžio 21 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.22–04.28)
Balandžio 14 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.15–04.21)
Balandžio 7 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.08–04.14)
Kovo 31 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.01–04.07)
Kovo 24 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.25–03.31)
Kovo 17 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.18–03.24)
Kovo 10 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.11–03.17)
Kovo 3 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.04–03.10)
Vasario 25 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.26–03.03)
Vasario 18 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.19–02.25)
Vasario 11 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.12–02.18)
Vasario 4 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.05–02.11)
Sausio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.29–02.04)
Sausio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.22–01.28)
Sausio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.15–01.21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų