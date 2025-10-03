2 Zodiako ženklų laukia ypatingas laikas: Naglis Šulija atskleidė, kas jie

Didžiąją mėnesio dalį Saulė keliaus Svarstyklių ženklu ir pratins mus prie minties, kad gyvenimas gali būti ramus ir nuosaikus, pilnas galimybių atsižvelgti į nuomones bei aplinkybes, linkęs tartis ir susitarti dėl visiems svarbių dalykų.
Taip pat ko Saulė bus Svarstyklėse bus daug progų bei galimybių sukurti ką mielo, gražaus ir labai estetiško. Spalio 23 dieną Saulė pereis iš Svarstyklių į Skorpiono ženklę ir iš karto pradės skatinti visai kitus dalykus – konkretumą, tikslumą, įžvalgumą ir panašius dalykus. O ten, kur tikslumas ir įžvalgumas – ten ir kritiška pastaba, o kai kada – ir kandus žvilgsnis bei žodis.
Mėnesio pabaigoje į Skorpioną pereisianti Saulė prisidės prie čia jau esančių Merkurijaus bei Marso. Iš tiesų Merkurijus į Skorpioną iš Svarstyklių pereis dar mėnesio pradžioje, spalio 6 dieną.
Tada pasikeis jo savybės – dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus Svarstyklėse yra priklausomas nuo aplinkybių bei nuomonių, o atsidūręs Skorpiono ženkle yra pats sau nuomonė ir autoritetas. Maža to, dar ir kitus matydamas kiaurai nesidrovi pakomentuoti tai, ką mato.
Marsas Skorpiono ženkle bus nuo pat mėnesio pradžios. Būdamas čionai jis yra normalus kraugerys, mielai lupa priešininkui į pačias skaudžiausias vietas ir nesidrovi tam pasirinkti tinkamų priemonių.
Žinoma, toks Marsas siekia ne tik skaudžios, bet ir maksimalios žalos. Pasidairius aplink į tai, kas vyksta mūšių laukuose maždaug tokį vaizdą ir matysime. Labai tikėtina, kad ir kriminalinė kronika kartas nuo karto mums nepašykštės įspūdingų reportažų.
Ypatingas laikas prasidės mėnesio pabaigoje, kai Marsas, Merkurijus ir retai minimas Juodasis Mėnulis atsidurs visai greta vienoje jungtyje. Kitaip tariant, mėnesio pabaigoje šios trijulės energija susilies į vieną visumą.
Marsas – veiksmas, Merkurijus – protas ir dalykinė veikla, Juodasis Mėnulis – chaosas emocijose, kai netinkamos emocijos tampa netinkamo veiksmo priežastimi. Kitaip tariant, mėnesio pabaiga – tai laikas, kai durnių laive su dideliu įkvėpimu vyks šokis su kardais. Kraujas bus tikras.
Grožį ir meilę gelbės Venera. Tiktai ne iš karto. Iki mėnesio vidurio Venera bus Mergelės ženkle, tai menkai sau palankioje aplinkoje. Kol ji bus čionai, jos jausmingumas atsiskleis sunkiai, o padės ji tiktai tiems, kas kuria kokius nors smulkius ir kruopštumo reikalaujančius dalykus.
Antroje mėnesio pusėje Venera pereis į Svarstykles ir iš karto atgaus savo jėgas. Ne, ji netaps labai lipšni, seksuali ir jausminga, bet ji tikrai taps elegantiška, estetiška ir puikiai sugebės parodyti kitiems kas yra grožis.
Avinas
Būsite energingi, veiklūs ir linkę pasiieškoti adrenalino, pirmiausia ten, kur jo galima rasti. Taip pat šis mėnuo bus apie sveikatą bei sveikatingumą – jį dabar rasti bus visai nekunku, bus lengva ir puoselėti. Taip pat spalis bus ir apie santykius bei santykį – su svarbiu jums žmogumi ypač. Tikėtina, kad antroje savaitės pusėje ši sritis pasidarys ypatingai svarbi.
Jautis
Nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir visokių pareigų vykdymo, žinoma, nestigs. Nestigs ir veiklos, susijusios su sveikata bei sveikatingumu, bet daugiausia pirmoje mėnesio pusėje. Santykiai, pirmiausia dalykiniai, su svarbiais jums asmenimis bus svarbūs nuo pat mėnesio pradžios, tačiau būtent asmeniniai santykiai – tiktai nuo mėnesio vidurio.
Dvyniai
Spalio mėnesį įvairiomis proporcijomis bus svarbios dvi temos – nedideli, dažniausiai nelabai įdomūs darbai ir reikalai bei galimybė kažką nuveikti sveikatos bei sveikatingumo srityje, ir linksmoji, gražioji gyvenimo pusė: bus daug progų nuveikti ką linksmo, gražaus, smagiai pasilinksminti, taip pat sukurti kažką, kas patiks ne tik jums, bet ir tiems, kurie jums svarbūs.
Vėžys
Gali būti, kad daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų šį mėnesį paprašys namų ir šeimos reikalai. Tai bus laikas, kai būtent namie bus galima nuveikti ką mielo, gražaus ir visiems svarbaus, o namiškiai dėl to bus tik laimingesni. Taip pat šis mėnuo – rudens linksmybių ir pramogų mėnuo. Tikėtina, kad jų bus išties nemažai, ypač mėnesio pabaigoje.
Liūtas
Atrodo, bus daug visko. Didžioji mėnesio dalis bus skirta bendravimui – ir su senais draugais, ir su naujais pažįstamais, kurių dabar irgi gali atsirasti. Puikus metas plėsti akiratį, pirmiausia kultūrinėje srityje. Be to, pirmoji mėnesio pusė gali atnešti ir sėkmę siekiant finansinės naudos. Energingai tvarkytis namie puikiausiai seksis visą mėnesį.
Mergelė
Pirmoji mėnesio pusė, be kita ko, bus skirta pirmiausia asmeniniams reikalams. Tai laikas, kai vidinė būsena padeda puoselėti ryšį su artimu žmogumi, kai ateina svarbūs žmonės, kai kuriama kas mielo ir gražaus. Antroje mėnesio pusėje dar labiau sustiprės tendencija ne tiktai ieškoti, bet ir rasti apčiuopiamos naudos, taip pat ir finansinės. Labai judrūs būsite visą laiką.
Svarstyklės
Didžiąją mėnesio dalį būsite energingi, veiklūs, puikios fizinė būklės ir mielai dalysitės su aplinkiniais asmeniniu žavesiu, kurio tikrai nestigs. Atrodo, mėnesio pradžioje klestės ir dalykinės savybės, o nuo jo vidurio jums niekas neprilygs kuriant tai, kas gražu, miela ir jauku. Tikėtina, kad piniginiai reikalai svarbūs bus visą mėnesį, greiti bei ryžtingi veiksmai šioje srityje naudos atnešti tiktai netruks.
Skorpionas
Nuo pat mėnesio pradžios būsite energingi, veiklūs ir linkę prie tikslo žengti tiesiai, nesidairydami į aplinkinius ir į aplinkybes. Fizinė būklė bus puiki, dėl to sėkmė lydės sportuojančius. Mėnesio pradžioje prasidės ir didelio dalykinio aktyvumo metas, be to, sėkmė lydės ir tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija arba jos tvarkymu.
Šaulys
Darbe darbų ne per daugiausia, tačiau čia gali pasitaikyti kažkokių smagių, malonių aplinkybių. Sėkmė bei įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, patogumų arba pramogų kūrimu. Taip pat spalio mėnesį bus svarbios įvairios kolektyvinės veiklos formos – bus svarbu dažniau, ilgiau pabūti su artimais draugais, galbūt nuveikti ką svarbaus su kolegomis profesijos srityje.
Ožiaragis
Tikėtina, kad didžiąją mėnesio dalį darbe arba profesijos srityje nestigs darbų arba kitokios veiklos, kuri labai dažnai bus labai miela ir siūlanti pasidžiaugti gražiais dalykais. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio ir patogumų kūrimu. Taip pat ši savaitė gali atnešti smagios kolektyvinės veiklos, pirmiausia tokios, kuri skatina kaip reikiant pajudėti. Bet dalykinės – irgi.
Vandenis
Spalis – svarbių, tikslių, greitai atliekamų, bet kartu ir energingų darbų profesijos srityje mėnuo. Tai laikas, kai viską reikia daryti greitai, ryžtingai ir nesidairant į šalis, bet būtent tai ir sekasi. Taip pat spalis, ypač antroji jo pusė – tai nepaprastai palankus metas rudens kelionei – ir pailsėti, ir pasisemti malonių įspūdžių pavyktų kuo puikiausiai.
Žuvys
Darbe darbų ne per daugiausia, namie įprastos tvarkos keisti irgi niekas neketina. Išties palankus metas rudens kelionėms – pirmiausia tokioms, kurios skatina smagiai pajudėti, bet taip pat ir visoms kitoms, svarbu kad atsidėkotų smagiais nuotykiais. Pirmoji mėnesio pusė labai palanki užsiimti visokiausiais sveikatos arba su sveikatingumu susijusiais reikalais.