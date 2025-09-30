Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija pasakė, kokių orų tikėtis likusią savaitę

2025-09-30 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 18:00

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti, beveik be pragiedrulių orai. Artimiausią naktį vyraus debesuotas dangus, bet pragiedrėjimų kai kur irgi pasitaikys. Lietaus nebus. Rytoj debesuotumas bus nepastovus, tačiau vyraus visgi šviesūs orai. Lietaus nenumatoma.

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti, beveik be pragiedrulių orai. Artimiausią naktį vyraus debesuotas dangus, bet pragiedrėjimų kai kur irgi pasitaikys. Lietaus nebus. Rytoj debesuotumas bus nepastovus, tačiau vyraus visgi šviesūs orai. Lietaus nenumatoma.

0

Iš rytų atplaukę vėsūs orai įsitvirtino ir niekur trauktis neketina. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus maždaug 5–7, kai kur 8 laipsniai šilumos, be to, bus ir šalnų; įdienojus oras sušils iki 10–12, prie jūros kai kur 13 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, permainos labai nežymios“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Naktį vyraus debesuoti orai, dieną debesuotumas nepastovus, patys orai šviesūs. Lietaus nebus nei naktį, nei dieną. Naktį atvės iki 5–7 laipsnių, šalnų vis dar bus, dieną šils iki 10–12, kai kur 13 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį ir penktadienį debesuotumas bus nepastovus, lietaus nenumatoma. Žemiausia temperatūra naktimis bus maždaug 3–5 laipsniai šilumos, ore kai kur, žemės paviršiuje daug kur bus šalnų, dienomis šils iki 10–12 laipsnių šilumos.

Savaitgalį bus nežymiai šilčiau, bet bus ir lietaus.

„Ką gi, kol kas – ruduo kaip ruduo“, – priduria N. Šulija.

Orai Europoje

 

Orus Europoje rytoj lems viena labai didelė aukšto slėgio sritis. Žemas slėgis bus išstumtas į žemyno pakraščius.

Įvairaus storio debesys dengs dangų daugiausia Europos centre. Jos rytuose ir vakaruose vyraus giedri ir saulėti orai.

Iš rytų ir šiaurės rytų į žemyną plaukia vėsūs orai. Rytoj jie bus pasklidę išties plačiai. Šilta dar bus vakaruose ir pietuose.

Romoje rytoj saulėta ir 23 laipsniai šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir 22 laipsniai, Paryžiuje debesuota su pragiedruliais ir šils iki 19, Londone debesuota ir 18 laipsnių šilumos; Berlyne saulė pro debesis ir 14, Varšuvoje saulėta ir 13 laipsnių šilumos.

