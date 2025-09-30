Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkų orų modeliai rodo – štai kas laukia

2025-09-30 14:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 14:21

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje vyraus permainingi orai – temperatūra svyruos tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos, o lietus daugiausia lankysis sostinėje, Kaune ir vidurio Lietuvoje.

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje vyraus permainingi orai – temperatūra svyruos tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos, o lietus daugiausia lankysis sostinėje, Kaune ir vidurio Lietuvoje.

REKLAMA
1

Lenkų orų modeliai rodo, kad trečiadienį Vilniuje ryte bus apie +6,2 °C, dieną +5,2 °C, vakare +8,7 °C. Kaune temperatūra svyruos nuo +8,4 °C ryte iki +5,4 °C per pietus ir +9,7 °C vakare. Klaipėdoje ryte numatoma +5,4 °C, per pietus +8,9 °C, o vakare – taip pat apie +9,7 °C.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį Vilniuje ryte prognozuojama +5,2 °C, per pietus +7,7 °C, vakare +6,9 °C. Kaune diena prasidės su +5,2 °C, per pietus oras šils iki +8,4 °C, vakare bus apie +7,1 °C. Klaipėdoje ryte bus +4,6 °C, dieną +8,9 °C, o vakare +7,7 °C.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienio vakare, penktadienio paryčiais – didelė lietaus tikimybė

Vakare Vilniuje ir Kaune atslūgs lietus, tačiau iš ketvirtadienio į penktadienio naktį kritulių sulauks Šiauliai, Panevėžys ir vidurio Lietuva.

REKLAMA

Penktadienį Vilniuje ryte bus apie +5,7 °C, per pietus +7,6 °C, vakare +8 °C. Kaune temperatūra kils nuo +6,1 °C ryte iki +7,1 °C dieną ir +7,5 °C vakare. Klaipėdoje ryte numatoma +5,7 °C, per pietus +9,4 °C, vakare +8,3 °C.

Paryčiais sostinėje, Kaune ir Pietų Lietuvoje prognozuojamas lietus, gausiau palis Vilniuje, o kritulių juosta slinks link vidurio Lietuvos.

REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį orai kiek šils: Vilniuje ryte bus apie +6,2 °C, dieną +9,6 °C, vakare +8,5 °C. Kaune ryte +7,4 °C, per pietus oras sušils iki +10 °C, vakare bus +8,5 °C. Klaipėdoje ryte prognozuojama +5,1 °C, per pietus +9,6 °C, vakare +8,6 °C.

Kai kur vyraus blogi orai

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė dalijosi, kad Viduržemio jūros regione vyraus blogi orai, o Lietuvoje šaltas rytų ir poliarinis oras lems vėsias dienas bei ypač šaltas, iki kelių laipsnių žemiau nulio nukrentančias, naktis savaitės viduryje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tik Viduržemio jūros regionas dar nuo visokių orų negandų kol kas kentės. Šaltoko oro srautai iš rytų vis dar link mūsų brausis, vėliau, per Skandinaviją, dar ir poliarinių platumų oras prisijungs. Šiluma kol kas nedžiugins, ypač giedresnėmis naktimis, o jų dažnokai bus.

Oras (standartiniame 2 m. aukštyje) šiek tiek žemiau 0 laipsnių nukris, o pažeme dar didesnis šaltukas, ypač savaitės viduryje, darbuosis“, – teigė ji.

REKLAMA

Savaitės orų prognozė

Antradienį, rugsėjo 30-osios naktį ir rytą gali šiek tiek palyti pietiniam, pietvakariniam pakraštyje, dieną jau be lietaus. Vėjas rytinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 4–6°C, šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose 1–3°C, čia dirvos paviršiuje 0– -2°C, dieną 11–14°C.

Trečiadienį, spalio 1 d., be lietaus. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 4–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Žemiausia oro temperatūra naktį 1–6°C, dirvos paviršiuje daug kur -1–6°C, dieną 9–13°C.

REKLAMA

Ketvirtadienį, spalio 2 d., be lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3–7 m/s. Naktį -1–3°C, dirvos paviršiuje -1–6°C, kai kur -7–9°C, dieną 9–11°C.

Penktadienį, spalio 3-osios naktį dar be lietaus, dieną gali šiek tiek palynoti, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurinių krypčių 3–7 m/s. Naktį -1–3°C, pajūryje iki 6°C, dirvą didesnis šaltukas gali nubalinti, dieną 8–12°C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį, spalio 4 d., be lietaus, naktį ir rytą rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 0–4°C, pajūryje iki 6°C, dirvą vis dar šaltukas, jau silpnas, gali nubalinti, dieną 12–15°C.

Sekmadienį, spalio 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, vėl rūkai nusidrieks, dieną, pradedant vakariniais rajonais, turėtų palyti, pavakare gausiau rytinėje pusėje. Vėjas pietų, pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 3–8°C, dieną 12–15°C.

Pirmadienį, spalio 6 d., protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 6–8°C, pajūryje 9–11°C, dieną 12–15°C.

Antradienį, spalio 7 d., palis, gausiau dieną. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 6–8°C, pajūryje 9–11°C, dieną 13–16°C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ruduo (tv3.lt fotomontažas)
Atskleidė, ką reiškia pavadinimas bobų vasara: kalba visai ne apie senjores moteris (2)
Lenkų orų modeliai rodo – netrukus naktimis spaus dar didesnis šaltis: pasiruoškite (tv3.lt koliažas)
Jau žino, kada bus bobų vasara – pasiruoškite permainoms (30)
Po pavasariškos šilumos – orai keisis iš esmės: atskleidė, kada Lietuvą vėl užklups šalčiai (tv3.lt koliažas)
Lenkų orų modeliai rodo – jau netrukus laukia stiprūs orų pokyčiai: turi liūdnų žinių (4)
Orai, šiluma, karštis
Lenkų modeliai rodo – orai keisis iš esmės: štai kas laukia (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų