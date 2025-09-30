Lenkų orų modeliai rodo – štai kas laukia

Lenkų orų modeliai rodo, kad trečiadienį Vilniuje ryte bus apie +6,2 °C, dieną +5,2 °C, vakare +8,7 °C. Kaune temperatūra svyruos nuo +8,4 °C ryte iki +5,4 °C per pietus ir +9,7 °C vakare. Klaipėdoje ryte numatoma +5,4 °C, per pietus +8,9 °C, o vakare – taip pat apie +9,7 °C.
Ketvirtadienį Vilniuje ryte prognozuojama +5,2 °C, per pietus +7,7 °C, vakare +6,9 °C. Kaune diena prasidės su +5,2 °C, per pietus oras šils iki +8,4 °C, vakare bus apie +7,1 °C. Klaipėdoje ryte bus +4,6 °C, dieną +8,9 °C, o vakare +7,7 °C.
Ketvirtadienio vakare, penktadienio paryčiais – didelė lietaus tikimybė
Vakare Vilniuje ir Kaune atslūgs lietus, tačiau iš ketvirtadienio į penktadienio naktį kritulių sulauks Šiauliai, Panevėžys ir vidurio Lietuva.
Penktadienį Vilniuje ryte bus apie +5,7 °C, per pietus +7,6 °C, vakare +8 °C. Kaune temperatūra kils nuo +6,1 °C ryte iki +7,1 °C dieną ir +7,5 °C vakare. Klaipėdoje ryte numatoma +5,7 °C, per pietus +9,4 °C, vakare +8,3 °C.
Paryčiais sostinėje, Kaune ir Pietų Lietuvoje prognozuojamas lietus, gausiau palis Vilniuje, o kritulių juosta slinks link vidurio Lietuvos.
Šeštadienį orai kiek šils: Vilniuje ryte bus apie +6,2 °C, dieną +9,6 °C, vakare +8,5 °C. Kaune ryte +7,4 °C, per pietus oras sušils iki +10 °C, vakare bus +8,5 °C. Klaipėdoje ryte prognozuojama +5,1 °C, per pietus +9,6 °C, vakare +8,6 °C.
Kai kur vyraus blogi orai
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė dalijosi, kad Viduržemio jūros regione vyraus blogi orai, o Lietuvoje šaltas rytų ir poliarinis oras lems vėsias dienas bei ypač šaltas, iki kelių laipsnių žemiau nulio nukrentančias, naktis savaitės viduryje.
„Tik Viduržemio jūros regionas dar nuo visokių orų negandų kol kas kentės. Šaltoko oro srautai iš rytų vis dar link mūsų brausis, vėliau, per Skandinaviją, dar ir poliarinių platumų oras prisijungs. Šiluma kol kas nedžiugins, ypač giedresnėmis naktimis, o jų dažnokai bus.
Oras (standartiniame 2 m. aukštyje) šiek tiek žemiau 0 laipsnių nukris, o pažeme dar didesnis šaltukas, ypač savaitės viduryje, darbuosis“, – teigė ji.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, rugsėjo 30-osios naktį ir rytą gali šiek tiek palyti pietiniam, pietvakariniam pakraštyje, dieną jau be lietaus. Vėjas rytinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 4–6°C, šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose 1–3°C, čia dirvos paviršiuje 0– -2°C, dieną 11–14°C.
Trečiadienį, spalio 1 d., be lietaus. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 4–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Žemiausia oro temperatūra naktį 1–6°C, dirvos paviršiuje daug kur -1–6°C, dieną 9–13°C.
Ketvirtadienį, spalio 2 d., be lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3–7 m/s. Naktį -1–3°C, dirvos paviršiuje -1–6°C, kai kur -7–9°C, dieną 9–11°C.
Penktadienį, spalio 3-osios naktį dar be lietaus, dieną gali šiek tiek palynoti, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurinių krypčių 3–7 m/s. Naktį -1–3°C, pajūryje iki 6°C, dirvą didesnis šaltukas gali nubalinti, dieną 8–12°C.
Šeštadienį, spalio 4 d., be lietaus, naktį ir rytą rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 0–4°C, pajūryje iki 6°C, dirvą vis dar šaltukas, jau silpnas, gali nubalinti, dieną 12–15°C.
Sekmadienį, spalio 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, vėl rūkai nusidrieks, dieną, pradedant vakariniais rajonais, turėtų palyti, pavakare gausiau rytinėje pusėje. Vėjas pietų, pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 3–8°C, dieną 12–15°C.
Pirmadienį, spalio 6 d., protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 6–8°C, pajūryje 9–11°C, dieną 12–15°C.
Antradienį, spalio 7 d., palis, gausiau dieną. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 6–8°C, pajūryje 9–11°C, dieną 13–16°C.
