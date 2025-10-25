Kalendorius
Šeštadienis – neeilinė diena šiems Zodiako ženklams: štai ką žada astrologai

2025-10-25 08:05 / šaltinis: ELTA
2025-10-25 08:05

Šiandieninė energija primena audrą po ramybės, iš pažiūros viskas atrodo tvarkinga, tačiau viduje gali kunkuliuoti emocijos. Skuboti sprendimai ar impulsyvūs žodžiai gali sukelti nereikalingų nesusipratimų, todėl verta pasirinkti tylą vietoje ginčo. Šeštadienio ritmas ragina apsivalyti, tiek fizinį kūną, tiek mintis, atleidžiant sau ir kitiems. Geriausia šios dienos praktika ramus buvimas gamtoje, tyla ir dėkingumas už tai, kas jau sukurta, o ne troškimas keisti tai, kas dar nepasiruošę keistis.

Spalio 25-osios horoskopas: diena atrodo tvarkinga, tačiau viduje gali kunkuliuoti emocijos

Horoskopai

Avinas

Šiandien gali kilti noras išsiaiškinti paslaptis ar giliau panirti į dalykus, kuriuos anksčiau ignoravote. Intuicija bus stipri, bet stenkitės neskubėti daryti išvadų. Rami savistaba leis išvengti nereikalingų dramų.

Jautis

Santykiuose atsiras poreikis kalbėtis apie gilesnius jausmus ar nepasakytas mintis. Venkite kategoriškumo, nes šiandien viskas jautriau nei įprastai. Atvirumas taps raktu į ramybę.

Dvyniai

Darbo sfera reikalauja susikaupimo, smulkmenos gali turėti didelę reikšmę. Įsiklausykite į detales ir neskubėkite, net jei spaudžia terminai. Dienos pabaigoje norėsis tylos ir atsikvėpimo.

Vėžys

Kūryba ir saviraiška šiandien klostysis natūraliai jei leisite sau veikti be spaudimo. Emocijos gali būti stipresnės, tačiau jose slypi įkvėpimas. Tai gera diena menui, muzikai ar paprastam poilsiui su širdžiai artimais žmonėmis.

Liūtas

Namų atmosfera gali pareikalauti jūsų dėmesio, galbūt laikas ką nors pakeisti ar sutvarkyti. Venkite priekaištų ypač artimiausiam žmogui. Mažos pastangos šiandien atneš didelį palengvėjimą.

Mergelė

Bendravimas taps jautrus, todėl rinkitės žodžius atsargiai. Gali atsirasti noras išsikalbėti ar pasidalyti patirtimi, tačiau venkite per didelio analizavimo. Ši diena tinkama trumpai kelionei ar įkvepiančiam pokalbiui.

Svarstyklės

Finansiniai klausimai gali pareikalauti aiškumo ir racionalumo. Nepasiduokite emociniams impulsams, išmintis glūdi kantrybėje. Ramus tonas padės išvengti įtampos. 

Skorpionas

Jausite vidinį virsmą, tarsi senas sluoksnis trūkinėtų leisdamas pasirodyti naujai stiprybei. Ši diena tinka savistabai ir sprendimams, kurie kyla iš vidaus. Būkite švelnūs sau, pokyčiai jau prasidėjo.

Šaulys

Pajusite norą pabūti vienumoje ar nutraukti triukšmingus kontaktus. Tylos akimirkos suteiks daugiau nei bet koks patarimas. Dienos pabaigoje gali ateiti svarbi įžvalga apie jūsų tikrąsias vertybes.

Ožiaragis

Draugystės ir bendri projektai šiandien gali atnešti įdomių minčių. Venkite ginčų, bendri tikslai svarbesni už nuomonių skirtumus. Skirkite laiko žmonėms, kurie įkvepia.

Vandenis

Darbo reikalai gali pareikalauti emocinės stiprybės, ne viskas vyksta pagal planą. Pasitikėkite procesais, net jei jie atrodo lėti. Svarbiausia išlaikyti vidinę ramybę.

Žuvys

Galvosite apie ateities kryptis, bet atsakymus geriau jausti, o ne skubėti rasti. Dvasinės praktikos padės išvalyti protą nuo abejonių. Šiandien svarbiausia pasitikėti vidine išmintimi.

Horoskopą parengė Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!

