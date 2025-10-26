Naujausias Naglio Šulijos horoskopas: štai kam spalis užsibaigs su trenksmu

Saulė tęsia savo kelią Skorpiono ženklu. Tai reiškia, kad būsime pratinami į supančius reiškinius žvelgti atidžiau, žmones – įdėmiau ir viską vertini blaiviau, paprasčiau, bet gerokai tiksliau. Būtent tikslus padėties įvertinimas gali tapti ir dažniau pasitaikančio kandaus asmens arba kokio nors dalyko apibūdinimo priežastimi. Žinoma, su Skorpiono ženklui būdingu, kartuvių bei erotizmo elementus derinančiu humoro jausmu.
Saulė prisijungs prie Skorpiono ženkle jau esančių Marso bei Merkurijaus. Marsas Skorpione puikiai moka rasti ir smūgiuoti į pačias silpniausias, menkiausiai apgintas ir kartu pačias skaudžiausias vietas, ką, stebėdami karo veiksmus bei kitus konfliktus, ir matome.
Merkurijus Skorpiono ženkle yra atidus, tikslus, blaiviai vertina aplinkybes ir yra labai įžvalgus. Atitinkamai, dabar yra toks laikas, kai mūsų visų mintys bei žodžiai primena deimantinio grąžto ir botago mišinį.
Merkurijus bus Skorpiono ženkle iki trečiadienio ir tą dieną pereis į Šaulio ženklą. Tada protinio įžvalgumo pasidarys truputį mažiau, o entuziazmo agituojant už ką nors arba dėl ko nors – daugiau. Juk Merkurijus Šaulyje – kitus įkvepiantis entuziastas.
Venera šią savaitę toliau keliaus Svarstyklių ženklu, bus elegantiška, estetiška, netgi rafinuota ir nepaprastai stilinga. To ir mus mokys – kad gyvenimas gali būti gražus ir netgi jausmai gali būti įpinti į stilingą bei rafinuotą elgesį su svarbiausiu mums žmogumi.
Apibendrinant: šią savaitę ir Marsas lies kraują nevaldomas, ir Venera žavės netrukdoma, o moteriškas pradas bei energija bus lygiavertė vyriškai.
Avinas
Būsite energingi ir veiklūs, bet kartu linkę pasimėgauti visokiais gyvenimo aštrumynais. Kitaip tariant, dabar būsite linkę veltis ir mėgautis veikla, kuri skatina širdį plakti dažniau – ne dėl jausmų, o dėl aštrių pojūčių. Taip pat bus svarbūs ir asmeniniai santykiai su svarbiu jums žmogumi – juos palaikyti ir puoselėti metas yra labai palankus.
Jautis
Ši savaitė – apie asmeninius santykius. Juos, – ir asmeninius, ir dalykinius, – palaikyti ir puoselėti metas labai geras, nesunkiai pavyktų nustatyti gerą, gražų ryšį. Taip pat tai geras laikas siekiantiems teisingumo – panašu, jog šioje srityje užimtumėte aktyviąją, puolamąją poziciją. Taip pat ši savaitė palanki rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais.
Dvyniai
Nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, visokių reikalų tvarkymo tikrai nestigs, ir viską reikės daryti kruopščiai bei pareigingai. Tačiau tai ir pavyks kuo puikiausiai, su viskuo susitvarkysite. Taip pat ši savaitė – geras metas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais. Be to dabar gali pasitaikyti puikių progų smagiai pasilinksminti! Sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su kūryba.
Vėžys
Tikėtina, kad dabar aplinkybės klostysis taip, kad bus daug progų nuveikti ką linksmo, smagaus, gražiai pasilinksminti. Sėkmė ir įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su gražių, smagių arba malonių dalykų kūrimu. Taip pat ši savaitė – puikus laikas stengtis, kad namie būtų dar gražiau, dar įdomiau, o namiškiai – dar laimingesni.
Liūtas
Daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų bus sutelkta į namų ir šeimos reikalus – dabar yra puikus laikas greitai ir kūrybiškai viską šioje srityje padaryti arba sutvarkyti taip, kaip viskas turi būti. Taip pat tai geras laikas greitai ir ryžtingai tvarkyti su būstu susijusius reikalus. Nuo rūpesčių atsigauti padės artimi draugai – susitikimams, maloniems pokalbiams laikas tiesiog nuostabus.
Mergelė
Šią savaitę bus daug judėjimo ir daug bendravimo – pirmiausia dalykinėmis temomis, bet ir visomis kitomis taip pat. Labai geras laikas susitikti, pasikalbėti su draugais, kai kuriais giminaičiais, aptarti tai, kas visiems svarbu. Taip pat tai geras laikas plėsti akiratį srityse, kurios jums yra svarbios. Taip pat dabar yra palankus laikas tvarkyti piniginius reikalus ir ieškoti apčiuopiamos naudos.
Svarstyklės
Svarbiausia dabar yra jūsų vidinė būsena – būsite atsipalaidavę, jausmingi, linkę kurti gražius, mielus dalykus. Įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, pramogų arba svetingumo kūrimu. Taip pat šią savaitę bus svarbūs piniginiai ir turtiniai reikalai – dabar gali būti ne viena proga gauti finansinės arba kitokios apčiuopiamos naudos.
Skorpionas
Būsite energingi, puikios nuotaikos ir labai veiklūs, dažnai linkę aplinkiniams diktuoti savo sąlygas ir tikrai nelinkę paklusti išorei. Ypatingai gerai seksis veikla, susijusi su žiniomis, informacija ir judėjimu, taip pat transportu. Antroje savaitės pusėje prasidės laikas, kai tampa svarbūs visokie piniginiai, turtiniai reikalai. Sėkmė ims lydėti tuos, kurie siekia apčiuopiamos naudos.
Šaulys
Didžiąją savaitės dalį bus galima ilsėtis. Dažnai ir atrodys, ir iš tiesų bus taip, kad svarbūs, reikšmingi dalykai bus, vyks kažkur netoliese, jus pačius neužkliudydami ir jums beliks tiktai stebėti, kaip kas vyksta kažkur tenai. Antroje savaitės pusėje netikėtai patys sau tapsite labai dalykiški, pradėsite tvarkyti visokius reikalus, kurių kaip tik ims daugėti.
Ožiaragis
Ši savaitė atneš nemažai visokios kolektyvinės veiklos. Iš tiesų dabar yra labai geras laikas dažniau susitikti su artimais draugais, aptarti visiems svarbius reikalus, taip pat tai geras metas kartu su bendraminčiais profesijos srityje nuveikti ką visiems svarbaus. Išimtinai profesijos srityje yra puikus laikas nuveikti ką mielo, gražaus, sukurti tai, kas patiktų daugeliui.
Vandenis
Tikėtina, kad nemažai visokios veiklos bus darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti greitai ir būtent taip, kaip reikia. Geras metas tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija, taip pat judėjimu – būsite linkę šioje srityje diktuoti savo sąlygas. Taip pat ši savaitė – puikus laikas vykti kur nors ten, kur galima atsipalaiduoti ir būna linksma bei smagu.
Žuvys
Pirmoji savaitės pusė – tai metas, kai viskas vyksta beveik savaime. Ramūs darbai darbe, rami buitis, niekur neskubantys draugai – viskas vyks lėtai ir tarsi savaime. Tai puikus laikas ilsėtis ir laukti, kol aplinkybės pasikeis. Ir jos pasikeis – antroje savaitės pusėje pamatysite, kad darbe atsiranda vis daugiau visokios veiklos, nenumatytų darbų ir kitų įdomių dalykų. Ir tai tik pradžia.