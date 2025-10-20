TOP3 nekenčiamiausi Zodiako ženklai: nustebsite, kas pirmoje vietoje

Portalas knowinsiders.com išskyrė tris Zodiako ženklus, kurie yra laikomi pačiais nekenčiamiausiais – sąrašas nustebins ne vieną.
Dvyniai
Jie yra socialūs, šnekūs, įnoringi ir šiek tiek smalsūs. Jie mėgsta apkalbėti kitus ir nori visada būti dėmesio centre.
Dvyniai visada turi įvairių įdomių istorijų, kuriomis gali pasidalinti su draugais, ir jos padeda jiems lengvai atsidurti dėmesio centre. Taigi, jei bendraujate su Dvyniais, jis ar ji jus užims savo istorijomis.
Tačiau Dvynių dažnai nemėgsta dėl jų dviveidiškumo. Taigi, gana sunku sužinoti, ką jie iš tikrųjų galvoja apie kitus. Kiekvienas Zodiako ženklas turi tam tikrą neigiamą pusę, o kiti dėl tam tikrų priežasčių jų nemėgsta. Pastebėta, kad Dvyniai yra labiausiai nemėgstami.
Mergelė
Mergelės kartais per daug apmąsto kiekvieną situaciją ar diskusiją. Neretai jos per daug nerimauja dėl to, kas vyksta jų gyvenime. Žinoma, nėra nieko blogo analizuoti dalykus, bet kai viskas išslysta iš rankų, tai jau kita istorija.
Kai jos pernelyg kritiškai žiūri į kitą žmogų arba kaip tas kitas žmogus elgiasi, atsiranda problemų. Teisti kitus žmones gali būti lengva, tačiau tai ne visada tinkama. Jos taip pat gali būti kritiškos savo atžvilgiu, kartais net iki kraštutinumų, o tai gali išvesti aplinkinius žmones iš kantrybės.
Skorpionas
Skorpionai dažnai yra kerštingi ir manipuliuojantys, nes visada žino, kaip gauti tai, ko nori. Dėl to žmonės gali nekęsti jų nenuoširdumo, jie jų nekęs netgi gerai jų nepažinodami.
Skorpionas yra sudėtingas ženklas. Apie juos žmonės turi tvirtą ir prieštaringą nuomonę. Į „Google“ paiešką įveskite „kodėl Skorpionai yra...“ ir suprasite. Jūs arba mylite juos, arba nekenčiate jų iš visos širdies. Arba kartais ir viena, ir kita.
Jiems būdingi kraštutinumai. Jie stipriai myli ir stipriai nekenčia. Skorpionai apipils jus komplimentais, atneš pusryčius į lovą ir apkabins taip stipriai, kad negalėsite kvėpuoti. Tačiau jie taip pat gali būti šalti, žaisti su jumis savo žaidimus, tikrinti telefoną ir supykti dėl smulkmenų.