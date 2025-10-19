Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Naujutėlė Šulijos žinia: šiems ženklams – karališkas metas

2025-10-19 20:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-19 20:30
2025-10-19 20:30

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

0

Įdomi savaitė laukia. Pasiaiškinkime.

Ketvirtadienį ryte Saulė pereis iš Svarstyklių ženklo į Skorpioną ir bendra atmosfera iš karto ženkliai pasikeis. Kol Saulė Svarstyklėse, ji skatina ramų žvilgsnį į aplinką, norą atsižvelgti į visas nuomones bei aplinkybes, taip pat padeda visiems, kurių veikla susijusi su estetika.

Saulė Skorpione – tai jau iš karto pipirai. Aštrios, kraują kaitinančios, adrenaliną sunkiančios, bet kartu ir labai įdomios aplinkybės, aštrūs pokalbiai ir jokių kompromisų nepaisantys veiksmai. Toks fonas dar labiau sustiprės ketvirtadienį. Sustiprės todėl, kad Skorpiono valdovas Marsas ir dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus jau yra Skorpiono ženkle.

Marsas Skorpione – tai negailestingi veiksmai, ypač konfliktinėse situacijose. Abi pusės nepaisydamos nieko stengiasi smūgiuoti į pačias jautriausias vietas ir tikrai nesidrovi sukelti skausmą arba pralieti kraują. Taip, Marsas Skorpiono ženkle yra tikras kraugerys. Tiesą sakant, stebėdami įvykius mūšių laukuose tai ir matome.

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus irgi yra Skorpiono ženkle, dėl to yra įžvalgus, jeigu reikia – nepagaili aštraus žodžio, o reikalus tvarko puikiai apskaičiuodamas riziką, tačiau ir nieko nelaukdamas.

Marsas ir Merkurijus dabar yra greta, jų energijos susilieja į vieną visumą, dėl to įžvalgus protas (Merkurijus) tampa dar ir karingas (Marsas), o negailestingas veiksmas tampa dar ir apdairus, išradingas.

Įdomybės yra dvi. Pirmoji – Marsas su Merkurijumi atsidurs visai šalia retokai minimo, tačiau šį kartą svarbaus Juodojo Mėnulio, arba Lilit. Šios darbas – sujaukti žmonėms emocijas, dėl ko veiksmai, poelgiai ir žodžiai tampa neracionalūs.

Antroji įdomybė – ketvirtadienį prie šio trio prisidės dar ir Mėnulis, emocijų planeta. O kai Mėnulis būna Skorpione, emocijos būna išties aštrios. Kitaip tariant, savaitės vidurys – laikas, kai durnių laive vyks šokiai su kardais, ir čia labai švelniai sakant.

Savaitės pabaigoje aistros pradės laipsniškai slūgti.

Šviesiąja šios savaitės puse taps Veneros padėtis. Dabar ji keliauja Svarstyklių ženklu ir yra gal ne tiek jausminga, kiek jautri grožiui, estetikai ir mandagumui. Todėl taip, grožis šią savaitę pasaulį gelbės.

Kasdieniam gyvenime svarbu nepamiršti, kad iki Jaunaties, kuri įvyks antradienį, laikas palankesnis ką svarbesnio mums užbaigti, o dėl naujų pradžių – kol kas geriau palaukti, kol aistros aprims.

Avinas

Savaitė ganėtinai sudėtinga, vis provokuojanti surizikuoti ten ar dėl to, dėl ko to daryti visai nereikėtų – tai pasakytina ir apie kasdienius darbus, ir apie finansinius reikalus. Pirmoji savaitės pusė dar bus palanki tvarkyti su teise arba teisingumu susijusius dalykus. Sėkmė lydės tuos, kurie rūpestingai palaikys ir puoselės ryšį su svarbiu jiems žmogumi.

Jautis

Bene svarbiausia šios savaitės tema – asmeniniai ryšiai ir santykiai. Dalykinėje srityje jie gali klostytis ganėtinai audringai, ypač savaitės viduryje, ir reikės žiūrėti, kaip čia iš draugų ir sąjungininkų nepasidarius priešų. Bet antroji savaitės pusė gali pasiūlyti ir draugų. Taip pat ši savaitė bus ir apie sveikatos bei sveikatingumo reikalus – čia viskas vyks labai sklandžiai.

Dvyniai

Tikrai nestigs nedidelių darbų ir visokių pareigų vykdymo. Viską reikės daryti greitai ir tiksliai taip, kaip reikia, tačiau koją gali kišti bereikalingas emocingumas, ypač savaitės viduryje – apdairumas ir santūrumas tikrai praverstų. Tačiau kita savaitė gali pasiūlyti ir nemažai linksmų, smagių dalykų, kūrybos, pramogų ir nuostabų asmeninį gyvenimą.

Vėžys

Iš pirmo žvilgsnio laikas galėtų būti linksmas ir smagus, siūlantis visokias pramogas, pirmiausia tokias, kurios skatina smagiai pajudėti. Visgi šioje srityje patartinas tam tikras apdairumas ir atsargumas – kad kojos nepakištų netinkamos emocijos, kurių irgi gali būti. Užtai niekas netrukdys tvarkyti namų ir stengtis, kad namiškiams būtų dar jaukiau ir dar smagiau.

Liūtas

Nemažai laiko, dėmesio ir pastangų gali paprašyti namų ir šeimos reikalai. Atrodo, čia bus ne tiktai daug visokios veiklos, bet gali būti ir nemažai aistrų bei ginčų dėl to, kaip viskas turi būti, ypač savaitės viduryje. Savaitės pabaigoje viskas ims rimti. Taip pat ši savaitė atneš daug smagaus bendravimo su mielais jums žmonėmis ir galimybių plėsti kultūrinį akiratį.

Mergelė

Tikėtina, kad šią savaitę bus daug judėjimo ir daug bendravimo. Ir vienu, ir kitu atveju viską norėsis daryti greitai, dėl to gali atsirasti nemažai bereikalingo karščiavimosi, noro įrodyti tai, ko įrodyti visai nereikia. Visgi savaitės pabaigoje sklandumo ims rastis daugiau. Taip pat ši savaitė gali atnešti ir piniginių reikalų; panašu jie bus išties sėkmingi.

Svarstyklės

Būsite atsipalaidavę, puikios nuotaikos, kai kada net rafinuotai jausmingi. Žinoma, kai tokia būsena, jūsų asmeninio žavesio gerbėjų gretos nepaprastai išaugs, o ypatinga sėkmė lydės kuriant gražius, mielus dalykus. Asmeninis gyvenimas irgi klestės. Atsargumo, apdairumo reikės nebent tvarkant piniginius arba turtinius reikalus.

Skorpionas

Būsite labai energingi, veiklūs ir stengsitės viską daryti tiksliai taip, kaip reikia. Dažnai tai vyks gana sėkmingai, tačiau ne visuomet – sklandžiam darbui gali trukdyti vidinė būsena ir emocijos. Pažeidžiamiausi būsite savaitės viduryje. Visgi antroje savaitės pusėje aplinkybės ims keistis – šviesos bus vis daugiau, racionalumo irgi daugiau, dėl to bendrai paėmus reikalai gerės.

Šaulys

Beveik rami savaitė. Labai tikėtina, kad kažkokių veiksmų, darbų ir ypač aistrų bus kažkur visai netoliese, bet visa tai jus arba nepalies, arba palies labai menkai ir į viską galėsite žvelgti tarsi iš šalies. Galėsite ramiai žengti per kasdienybę ir ruoštis tam metui, kai veiklos bus daugiau. Prasiblaškyti padės artimi draugai, pasiūlydami kažkokios smagios įdomios veiklos.

Ožiaragis

Kažkokios smagios veiklos gali būti darbe arba profesijos srityje. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, patogumų arba pramogų kūrimu. Taip pat kitą savaitę kartu su bendraminčiais dalykinėje srityje arba su draugais asmeninėje būsite linkę imtis kažkokios energingos veiklos. Ji galėtų būti ganėtinai efektyvi, jei ne emocijos – ir savos, ir svetimos. Kai kada jų gali būti per daug.

Vandenis

Tikėtina, kad kažkokios energingos veiklos bus darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti greitai ir tiksliai taip, kaip reikia. Dažniausiai tai ir pavyks, tačiau kai kada, ypač savaitės viduryje, sklandžiam darbui gali trukdyti kai kurių asmenų požiūris, nuomonė arba įsitikinimai. Iš tiesų sklandžiai šią savaitę pavyktų kelionė, pirmiausia skirta maloniam poilsiui.

Žuvys

Darbe darbų bus ne per daugiausia, namie – įprasta tvarka, kurios niekas keisti ar jai kenkti neketina. Beliks kasdienybė ir rami kasdienė veikla, laikas nuo laiko stebint aplink vykstančias aistras. Gali būti su kelionėmis, užsieniu susijusios veiklos, bet, panašu, sėkminga ji pasidarys tiktai savaitės pabaigoje. Neblogas metas domėtis (bet ne daugiau) kai kuriais piniginiais reikalais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naglio Šulijos horoskopas (nuotr. Robertas Riabovas/BNS, 123rf.com)
Naglis Šulija įspėja 3 Zodiako ženklus: ruoškitės
Horoskopas (nuotr. 123rf.com)
TOP3 Zodiako ženklai – lapkričio mėnesio valdovai: jiems seksis viskas
Zodiako ženklai (nuotr. 123rf.com)
1 Zodiako ženklui spalį žada neįtikėtiną finansinę sėkmę: pasitikrinkite, gal tai jūs (2)
Astrologas iš Indijos atskleidė, kokia bus 2025-ųjų pabaiga (nuotr. asm. archyvas, 123rf.com)
Astrologas iš Indijos atskleidė, kokia bus šių metų pabaiga: pasižymėkite 1 datą (19)
