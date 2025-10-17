Horoskopas 12 Zodiako ženklų: štai kas laukia

Šiandien verta sustoti ir pažvelgti į savo vidų – tai laikas, kai ramybė tampa didžiausia stiprybe. Pasninkas ar sąmoningas susilaikymas nuo pertekliaus padės išvalyti ne tik kūną, bet ir mintis. Geriausia dieną skirti tylai, maldai, saviugdai ar tiesiog buvimui gamtoje, toli nuo šurmulio. Venkite skubos ir sudėtingų sprendimų, švelnumas sau šiandien atvers aiškumą bei vidinį lengvumą.
AVINAS. Ši diena kviečia sustoti ir pasiklausyti savo širdies, kūryba gimsta iš ramybės, o ne iš skubos. Venkite per didelio aktyvumo ar norų įgyvendinti viską iš karto. Laikas apmąstymams suteiks naujų idėjų ir vidinį aiškumą.
JAUTIS. Namų aplinka šiandien tampa vieta, kurioje galite atgauti jėgas. Ramūs užsiėmimai, muzika ar buvimas su artimais žmonėmis leis atkurti dvasinę pusiausvyrą. Svarbu vengti triukšmo ir nereikalingų diskusijų.
DVYNIAI. Mintys gali blaškytis tarp praeities ir dabarties, todėl verta skirti laiko tylai. Kalbėkite mažiau, klausykite daugiau, išgirsta žinia gali būti reikšminga. Šiandien išmintis slypi susilaikyme ir dėmesingume detalėms.
VĖŽYS. Finansiniai sprendimai šiuo metu turėtų būti apgalvoti, be emocijų. Užuot siekę materialaus, stenkitės atrasti, kas teikia dvasinį pasitenkinimą. Pusiausvyra tarp duoti ir gauti suteiks saugumo jausmą.
LIŪTAS. Šiandien verta susitelkti į vidinę ramybę ir paleisti norą kontroliuoti aplinkybes. Pasninkas ar savanoriškas susilaikymas nuo pertekliaus suteiks stiprybės. Šviesa, kurią skleidžiate, stiprės, kai leisite sau būti paprastume.
MERGELĖ. Ramybė tampa didžiausiu sąjungininku – užuot siekę rezultatų, atsiduokite procesui. Tvarka mintyse atspindės tvarką aplinkoje. Ši diena palanki vidiniam susitaikymui ir švelniam požiūriui į save.
SVARSTYKLĖS. Dvasinis balansas šiandien svarbesnis už bet kokius pasiekimus. Raskite laiko pasidalinti gerumu, net mažas gestas gali turėti didelį poveikį. Venkite minčių pertekliaus ir leiskite intuicijai vesti jus.
SKORPIONAS. Vidiniai pokyčiai vyksta tyliai, bet giliai, šią dieną verta juos priimti be pasipriešinimo. Paskirkite laiko apmąstymams ir emociniam apsivalymui. Tylus vidinis darbas atneš daugiau naudos nei išorinė veikla.
ŠAULYS. Ryšiai su draugais ar bendraminčiais gali įgyti naują prasmę, jei kalbėsite iš širdies. Laikas nuoširdžiam atleidimui ir paleidimui to, kas nebetarnauja. Diena palanki dvasinei praktikai ir pasidalinimui šviesa su kitais.
OŽIARAGIS. Darbo reikalai šiandien gali reikalauti ramybės ir lankstumo. Stenkitės nedaryti skubotų sprendimų – viskas bręsta savo tempu. Vidinė drausmė ir sąmoningumas atvers naujas galimybes ateičiai.
VANDENIS. Šiandien svarbu atlaisvinti protą nuo per didelio analizavimo. Tikėjimas, kad viskas vyksta taip, kaip turi, suteiks lengvumo. Dvasinis augimas gimsta iš pasitikėjimo ir nuoširdumo.
ŽUVYS. Ši diena tinka susitaikymui su savimi ir praeities įvykiais. Intuicija bus ryški, todėl pasikliaukite ja net priimdami mažus sprendimus. Ramybė atvers kelią į vidinį atsinaujinimą ir aiškumą.
parengė Horoskopą parengė Egidijus Gubinas.