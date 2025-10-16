Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Naglis Šulija įspėja 3 Zodiako ženklus: ruoškitės

2025-10-16 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 18:10

Norite sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Norite sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

REKLAMA
0

Saulė toliau keliauja Svarstyklių ženklu ir skatina mus prisiminti, kad gyvenimas gali būti subalansuotas, kad reikia atsižvelgti į nuomones bei aplinkybes, kad estetizmas irgi yra svarbu, o rudens spalvos yra nuostabios. Žinoma, tokia Saulės padėtis efektyvios veiklos neskatina, nebent ji bus susijusi su stilingo grožio kūrimu.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nakties šviesulys Mėnulis pradeda paskutinį ketvirtį. Iš tiesų tai laikas, kai svarbesnius mums darbus yra patogiau užbaigti ir padėti tašką, nei pradėti naujus.  

REKLAMA
REKLAMA

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus dabar yra Skorpiono ženkle, dėl to yra labai įžvalgus, veiklus, kibus, negaili kandžių pastabų ir linkęs prie savo tikslo arba tikslų žengti tiesiai, nesidairydamas į šalis ar kitas nuomones. Maža to, Merkurijus bus visai šalia Marso, kuris būdamas Skorpiono ženkle yra labai veiklus, agresyvus ir dažnai tiesiog kraugeriškas – tai užuomina į tai, ko galima tikėtis mūšių laukuose.  

REKLAMA

Kai susipina Merkurijaus ir Marso įtaka, Merkurijaus valdomas protas tampa agresyviai kibus, o agresyvusis Marsas tampa dar ir protingas bei įžvalgus. Bendrai paėmus, ši Merkurijaus ir Marso sąjunga gali provokuoti labai agresyvius veiksmus, išradingumą siekiant žalos, taip pat labai agresyvius informacinius karus – ir formuojant įvaizdį apie ką nors, arba tiesiog virusines atakas.  

REKLAMA
REKLAMA

Ir Venera, gražuolė mūsų. Ji iš tiesų bus gražuolė, mat pirmadienį vakarop perėjo iš Mergelės ženklo, kuriame jaučiasi ne per geriausiai, į Svarstykles, kuriose jaučiasi puikiai. Atsidūrusi Svarstyklėse Venera neskubės skatinti audringų jausmų, bet manys, kad tikrieji jausmai ir tikroji partnerystė – tai viena visuma. Ir dar Venera Svarstyklėse yra labai estetiška ir turi puikų stiliaus pojūtį, kurio ir mus mokys.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Apibendrinant, šią savaitę ir Marsas bus nepaprastai smarkus, ir Venera labai stipri. Tai reiškia, kad karas ir grožis, kova ir meilė visą laiką bus kažkur greta.  

Avinas

Vidinė būsena skatins rizikuoti, galima sakyti darant bet ką – vairuojant, sportuojant ar bet kokioje kitoje srityje. Atsižvelgiant į aplinkybes, galima manyti, kad rasti adrenalino pavyks dažnai. Šalia to, ši savaitė bus dar ir apie santykius su svarbiais jums žmonėmis arba žmogumi – ir dalykinius, ir ypač asmeninius. Juos palaikyti, puoselėti arba net atrasti metas labai geras.  

REKLAMA

Jautis

Atrodo, šią savaitę bus daug nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, kurių imtis reikės kantriai ir nuosekliai. Vėlgi, dalis jų gali būti ir smagūs, malonūs, dėl to ir atliekami galima sakyti žaismingai. Taip pat tai puikus laikas užsiimti sveikatos bei sveikatingumo reikalais. Santykiai su kai kuriais asmenimis gali vystytis labai energingai, galima sakyti netgi aistringai, ypač dalykinėje srityje. 

REKLAMA

Dvyniai

Nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, visokių pareigų vykdymo bus išties nemažai. Tačiau šioje srityje būsite labai energingi, veiklūs, kryptingi, dėl to su visomis užduotimis susitvarkysite kuo puikiausiai. Tai geras laikas energingai rūpintis sveikatos arba sveikatingumo reikalais. Maža to, ši savaitė atneš ir daug progų smagiai pasilinksminti, sukurti ką mielo ir gražaus. Asmeninis gyvenimas irgi klestės.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vėžys

Bene daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų gali paprašyti namų, šeimos reikalai – dabar bus puikus metas stengtis, kad čia būtų dar jaukiau, dar gražiau, o namiškiai – dar laimingesni. Sėkmė lydės ir tvarkančius nekilnojamojo turto reikalus. Taip pat ši savaitė gali pasiūlyti pramogų, kurios skatins kaip reikiant pajudėti, bet ir atsilygina smagiais nuotykiais.  

REKLAMA

Liūtas

Būsite atviri, daug bendrausite ir daug judėsite. Tai puikus laikas plėsti akiratį bet kokioje jums svarbioje srityje, bet pirmiausia – kultūrinėje. Galimos trumpos, bet smagios kelionės arba išvykos. Taip pat ši savaitė – ir apie veiklą namie: puikus metas  stengtis, kad šioje srityje viskas būtų taip, kaip turi būti. Siekdami šio tikslo su priemonėmis skaitytis linkę nebūsite.  

REKLAMA

Mergelė

Dėmesio prašys dvi sritys. Pirmoji – tai visokie piniginiai ir turtiniai reikalai. Atrodo, šioje srityje tikrai bus ką veikti, bet ir nuveikti pavyks nemažai. Beje, čionai nemažai lems ne tiktai pastangos, bet ir tiesiog sėkmė. Antroji sritis – komunikacija. Čia veiksite labai energingai, kibiai, kai kada net agresyviai. Tačiau tokia taktika dabar bus labai naudinga ir efektyvi.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Svarstyklės

Būsite energingi, veiklūs, dažnai netgi žaismingi ir kūrybiški, dėl to labai gerai seksis tokia veikla, kur jums niekas nenurodinės, ką ir kaip daryti. Taip pat dabar dažnai jausite įkvėpimą nuveikti ką mielo, gražaus, kažką, kas patiks ne tik jums, bet ir aplinkiniams. Atrodo, asmeninis gyvenimas ir asmeniniai jausmai dabar irgi ras priežastį atsiskleisti.  

REKLAMA

Skorpionas

Būsite visose srityse „labai“. Labai energingi, labai veiklūs, labai įžvalgūs ir labai geros sportinės formos. Žinoma, dėl tokios būklės didžiausia sėkmė lydės tuomet, kai galėsite veikti laisvai, niekieno neįtakojami. Didelė sėkmė lydės sportuojančius – laimėjimai tarsi patys jūsų ieškos, sėkmė lydės ir tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacijos tvarkymu ir transportu.  

REKLAMA

Šaulys

Laikas slinks tarsi kažko lūkuriuojant. Iš tiesų metas toks, kad intensyvios veiklos tikėtis neverta, todėl patogu ramiai pabūti su savimi, pagalvoti, ko čia norėtųsi sau, ką galima būtų nuveikti ir panašiai. Netrukus visų šių planų prireiks, bet dar ne dabar. Galutinai neapkiautėti padės artimi draugiai – tikrai sugalvosite, ką visiems mielo ir smagaus būtų galima nuveikti.  

REKLAMA
REKLAMA

Ožiaragis

Daug smagios veiklos gali būti darbe arba profesijos srityje. Atrodo, šioje srityje būsite ganėtinai kūrybiški, bet kartu ir didžiausia sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su kūryba, gražių, estetiškų arba patogių dalykų kūrimu. Taip pat gali būti svarbi kolektyvinė veikla – kartu su bendraminčiais sektųsi daryti tai, kas reikalauja nemažai jėgų, bet labai įdomu.  

Vandenis

Darbų, visokios veiklos, galbūt net ganėtinai intensyvios, bus darbe arba profesijos srityje. Užduotys šioje srityje gali būti nemenkos, bet ir jėgų bei įkvėpimo bus nemažai, dėl to nuveikti pavyks daug, būsite vertinami už ištvermę ir sugebėjimą greitai susigaudyti. Taip pat ši savaitė – puikus metas nuostabiai rudens kelionei, kuri palieka vien tik malonius įspūdžius.  

Žuvys

Darbe svarbesnių darbų laikas dar neatėjo, o namie karaliaus įprasta tvarka, į kurią niekas kėsintis neketina. Iš tiesų, dabar puikus metas dažniau, ilgiau ilsėtis ir kaupti jėgas netolimai ateičiai, kai jų tikrai prireiks. Nebent išskubėtumėte į kelionę, kuri skatina daug judėti, įtempti jėgas, bet kuri atsidėkoja smagiais nuotykiais – jų tikrai nestigtų.  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Horoskopas (nuotr. 123rf.com)
TOP3 Zodiako ženklai – lapkričio mėnesio valdovai: jiems seksis viskas
Zodiako ženklai (nuotr. 123rf.com)
1 Zodiako ženklui spalį žada neįtikėtiną finansinę sėkmę: pasitikrinkite, gal tai jūs (2)
Astrologas iš Indijos atskleidė, kokia bus 2025-ųjų pabaiga (nuotr. asm. archyvas, 123rf.com)
Astrologas iš Indijos atskleidė, kokia bus šių metų pabaiga: pasižymėkite 1 datą (19)
Naujausias Naglio Šulijos horoskopas (nuotr. Julius Kalinskas/BNS, 123rf.com)
Naujausias Šulijos horoskopas: priešpilnis nepasigailės šių ženklų (4)
Spalio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.13-10.19: svečiuose – buvusi TV laidų vedėja Laura Imbrasienė
Spalio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.06-10.12: svečiuose – TV3 Žinių vedėjas Rokas Petkevičius
Rugsėjo 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.29-10.05: svečiuose – dainininkas Vladas Kovaliovas
Rugsėjo 21 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.22-09.28: svečiuose – renginių vedėjas Dainius Martinaitis
Rugsėjo 14 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.15-09.21: svečiuose – Daina Bilevičiūtė
Rugsėjo 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.08-09.14: svečiuose – aktorius Kęstutis Cicėnas
Rugpjūčio 31 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.01-09.07: svečiuose – Viktorija Jakučinskaitė
Rugpjūčio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.25-08.31: svečiuose – Žilvinas Žitkus
Rugpjūčio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.18-08.24: svečiuose – dainininkė Renata Norvilė
Rugpjūčio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.11-08.17: svečiuose – dainininkė Ingrida Kazlauskaitė
Rugpjūčio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.04-08.10: svečiuose – šokėjas Andrius Kandelis
Liepos 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.28-08.03: svečiuose – į Everestą įkopęs Nerijus Pranckevičius
Liepos 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.21-07.27: svečiuose – vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė
Liepos 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.14-07.20: svečiuose – dainininkas Petras Kazlauskas
Liepos 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.07-07.13: svečiuose – dainininkė Liveta Kazlauskienė
Birželio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.30-07.06: svečiuose – dainininkė Asta Pilypaitė
Birželio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.23-06.29: svečiuose – „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius
Birželio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.16-06.22: svečiuose – atlikėjas ir vedėjas Giedrius Leškevičius
Birželio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.09-06.15: svečiuose – mitybos specialistė Jelena Tulčina
Birželio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.02-06.08: svečiuose – atlikėjas Anatolijus Oleinik
Gegužės 25 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26-06.01: svečiuose – atlikėjas FC Baseball
Gegužės 18 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.19-05.25: svečiuose – atlikėja Ingrida Martinkėnaitė
Gegužės 11 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.12-05.18: svečiuose – atlikėjas Justinas Lapatinskas
Gegužės 4 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.05-05.11: svečiuose – „Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys
Balandžio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.28-05.04: svečiuose – Mantas Bertulis
Balandžio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.21-04.27: svečiuose – atlikėja Geltona
Balandžio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.14-04.20: svečiuose – aktorius Ramūnas Rudokas
Balandžio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.07-04.13: svečiuose – Nomeda Marčėnaitė
Kovo 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.31-04.06: svečiuose – dainininkas Andrius Rimiškis
Kovo 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.24-03.30: svečiuose – operos solistė Monika Falcon
Kovo 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.17-03.23: svečiuose – dainininkė Giulija Baužienė
Kovo 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.10-03.16: svečiuose – dainininkė IVEL
Kovo 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.03-03.09: svečiuose – Indrė Stonkuvienė
Vasario 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.24-03.02: svečiuose – Aistė Pilvelytė
Vasario 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.17-02.23: svečiuose – Mantas Vaitiekūnas
Vasario 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.10-02.16: svečiuose – Jurijus Smoriginas
Vasario 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.03-02.09: svečiuose – Nerijus Juška
Sausio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.27–02.02: svečiuose – Vita Žiba
Sausio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.20–01.26: svečiuose – Mantas Wizard
Sausio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.03–01.19: svečiuose – Tomas Vytautas Raskevičius
Sausio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.06–01.12: svečiuose – dainininkė Indrė Launikonytė
Gruodžio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.30–01.05 ir ateinantiems metams
Gruodžio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.23–12.29: svečiuose – aktorius Laurynas Jurgelis
Gruodžio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.16–12.22: svečiuose – atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
Gruodžio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.09–12.15: svečiuose – aktorė Gailė Butvilaitė
Gruodžio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.02–12.08: svečiuose – atlikėjas Algirdas Grudinskis-Grūdas
Lapkričio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.25–12.01: svečiuose – atlikėjas Merūnas Vitulskis
Lapkričio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.18–11.24: svečiuose – atlikėjas Rokas Yan
Lapkričio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.11–11.17: svečiuose – Aistė Perminaitė
Lapkričio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.04–11.10: svečiuose – Mokytoja Veronika
Spalio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.28–11.03: svečiuose – Monika Ostrenkova
Spalio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.21–10.27: svečiuose – Jurga Anusauskienė
Spalio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.14–10.20: svečiuose – Raisa Šarkienė
Spalio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.07–10.13: svečiuose – Alanas Chošnou
Rugsėjo 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.30–10.06: svečiuose – Maksas Melmanas
Rugsėjo 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.23–09.29: svečiuose – Julija Žižė
Rugsėjo 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.16–09.22: svečiuose – Kristina Meseguer
Rugsėjo 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.09–09.15: svečiuose – Reveka Devolskytė
Liepos 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.08–07.14: svečiuose – Evgenya Redko
Birželio 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.01–07.07: svečiuose – Elena Karalienė
Birželio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.24–06.30: svečiuose – Audrius Bružas
Birželio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.17–06.23: svečiuose – Milda Metlovaitė
Birželio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.10–06.17: svečiuose – Kristina Ivanova
Birželio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.03–06.09: svečiuose – Nijolė Jagelavičienė
Gegužės 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26–06.02: svečiuose – Emilija Latėnaitė
Gegužės 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.20–05.26: svečiuose – Audrė Kudabienė
Gegužės 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.13–05.19: svečiuose – Ineta Stasiulytė
Gegužės 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.06–05.12: svečiuose – Irena Starošaitė
Balandžio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.29–05.05: svečiuose – Eglė Jakštytė
Balandžio 21 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.22–04.28)
Balandžio 14 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.15–04.21)
Balandžio 7 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.08–04.14)
Kovo 31 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.01–04.07)
Kovo 24 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.25–03.31)
Kovo 17 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.18–03.24)
Kovo 10 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.11–03.17)
Kovo 3 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.04–03.10)
Vasario 25 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.26–03.03)
Vasario 18 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.19–02.25)
Vasario 11 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.12–02.18)
Vasario 4 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.05–02.11)
Sausio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.29–02.04)
Sausio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.22–01.28)
Sausio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.15–01.21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų