Naglis Šulija įspėja 3 Zodiako ženklus: ruoškitės

Saulė toliau keliauja Svarstyklių ženklu ir skatina mus prisiminti, kad gyvenimas gali būti subalansuotas, kad reikia atsižvelgti į nuomones bei aplinkybes, kad estetizmas irgi yra svarbu, o rudens spalvos yra nuostabios. Žinoma, tokia Saulės padėtis efektyvios veiklos neskatina, nebent ji bus susijusi su stilingo grožio kūrimu.
Nakties šviesulys Mėnulis pradeda paskutinį ketvirtį. Iš tiesų tai laikas, kai svarbesnius mums darbus yra patogiau užbaigti ir padėti tašką, nei pradėti naujus.
Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus dabar yra Skorpiono ženkle, dėl to yra labai įžvalgus, veiklus, kibus, negaili kandžių pastabų ir linkęs prie savo tikslo arba tikslų žengti tiesiai, nesidairydamas į šalis ar kitas nuomones. Maža to, Merkurijus bus visai šalia Marso, kuris būdamas Skorpiono ženkle yra labai veiklus, agresyvus ir dažnai tiesiog kraugeriškas – tai užuomina į tai, ko galima tikėtis mūšių laukuose.
Kai susipina Merkurijaus ir Marso įtaka, Merkurijaus valdomas protas tampa agresyviai kibus, o agresyvusis Marsas tampa dar ir protingas bei įžvalgus. Bendrai paėmus, ši Merkurijaus ir Marso sąjunga gali provokuoti labai agresyvius veiksmus, išradingumą siekiant žalos, taip pat labai agresyvius informacinius karus – ir formuojant įvaizdį apie ką nors, arba tiesiog virusines atakas.
Ir Venera, gražuolė mūsų. Ji iš tiesų bus gražuolė, mat pirmadienį vakarop perėjo iš Mergelės ženklo, kuriame jaučiasi ne per geriausiai, į Svarstykles, kuriose jaučiasi puikiai. Atsidūrusi Svarstyklėse Venera neskubės skatinti audringų jausmų, bet manys, kad tikrieji jausmai ir tikroji partnerystė – tai viena visuma. Ir dar Venera Svarstyklėse yra labai estetiška ir turi puikų stiliaus pojūtį, kurio ir mus mokys.
Apibendrinant, šią savaitę ir Marsas bus nepaprastai smarkus, ir Venera labai stipri. Tai reiškia, kad karas ir grožis, kova ir meilė visą laiką bus kažkur greta.
Avinas
Vidinė būsena skatins rizikuoti, galima sakyti darant bet ką – vairuojant, sportuojant ar bet kokioje kitoje srityje. Atsižvelgiant į aplinkybes, galima manyti, kad rasti adrenalino pavyks dažnai. Šalia to, ši savaitė bus dar ir apie santykius su svarbiais jums žmonėmis arba žmogumi – ir dalykinius, ir ypač asmeninius. Juos palaikyti, puoselėti arba net atrasti metas labai geras.
Jautis
Atrodo, šią savaitę bus daug nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, kurių imtis reikės kantriai ir nuosekliai. Vėlgi, dalis jų gali būti ir smagūs, malonūs, dėl to ir atliekami galima sakyti žaismingai. Taip pat tai puikus laikas užsiimti sveikatos bei sveikatingumo reikalais. Santykiai su kai kuriais asmenimis gali vystytis labai energingai, galima sakyti netgi aistringai, ypač dalykinėje srityje.
Dvyniai
Nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, visokių pareigų vykdymo bus išties nemažai. Tačiau šioje srityje būsite labai energingi, veiklūs, kryptingi, dėl to su visomis užduotimis susitvarkysite kuo puikiausiai. Tai geras laikas energingai rūpintis sveikatos arba sveikatingumo reikalais. Maža to, ši savaitė atneš ir daug progų smagiai pasilinksminti, sukurti ką mielo ir gražaus. Asmeninis gyvenimas irgi klestės.
Vėžys
Bene daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų gali paprašyti namų, šeimos reikalai – dabar bus puikus metas stengtis, kad čia būtų dar jaukiau, dar gražiau, o namiškiai – dar laimingesni. Sėkmė lydės ir tvarkančius nekilnojamojo turto reikalus. Taip pat ši savaitė gali pasiūlyti pramogų, kurios skatins kaip reikiant pajudėti, bet ir atsilygina smagiais nuotykiais.
Liūtas
Būsite atviri, daug bendrausite ir daug judėsite. Tai puikus laikas plėsti akiratį bet kokioje jums svarbioje srityje, bet pirmiausia – kultūrinėje. Galimos trumpos, bet smagios kelionės arba išvykos. Taip pat ši savaitė – ir apie veiklą namie: puikus metas stengtis, kad šioje srityje viskas būtų taip, kaip turi būti. Siekdami šio tikslo su priemonėmis skaitytis linkę nebūsite.
Mergelė
Dėmesio prašys dvi sritys. Pirmoji – tai visokie piniginiai ir turtiniai reikalai. Atrodo, šioje srityje tikrai bus ką veikti, bet ir nuveikti pavyks nemažai. Beje, čionai nemažai lems ne tiktai pastangos, bet ir tiesiog sėkmė. Antroji sritis – komunikacija. Čia veiksite labai energingai, kibiai, kai kada net agresyviai. Tačiau tokia taktika dabar bus labai naudinga ir efektyvi.
Svarstyklės
Būsite energingi, veiklūs, dažnai netgi žaismingi ir kūrybiški, dėl to labai gerai seksis tokia veikla, kur jums niekas nenurodinės, ką ir kaip daryti. Taip pat dabar dažnai jausite įkvėpimą nuveikti ką mielo, gražaus, kažką, kas patiks ne tik jums, bet ir aplinkiniams. Atrodo, asmeninis gyvenimas ir asmeniniai jausmai dabar irgi ras priežastį atsiskleisti.
Skorpionas
Būsite visose srityse „labai“. Labai energingi, labai veiklūs, labai įžvalgūs ir labai geros sportinės formos. Žinoma, dėl tokios būklės didžiausia sėkmė lydės tuomet, kai galėsite veikti laisvai, niekieno neįtakojami. Didelė sėkmė lydės sportuojančius – laimėjimai tarsi patys jūsų ieškos, sėkmė lydės ir tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacijos tvarkymu ir transportu.
Šaulys
Laikas slinks tarsi kažko lūkuriuojant. Iš tiesų metas toks, kad intensyvios veiklos tikėtis neverta, todėl patogu ramiai pabūti su savimi, pagalvoti, ko čia norėtųsi sau, ką galima būtų nuveikti ir panašiai. Netrukus visų šių planų prireiks, bet dar ne dabar. Galutinai neapkiautėti padės artimi draugiai – tikrai sugalvosite, ką visiems mielo ir smagaus būtų galima nuveikti.
Ožiaragis
Daug smagios veiklos gali būti darbe arba profesijos srityje. Atrodo, šioje srityje būsite ganėtinai kūrybiški, bet kartu ir didžiausia sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su kūryba, gražių, estetiškų arba patogių dalykų kūrimu. Taip pat gali būti svarbi kolektyvinė veikla – kartu su bendraminčiais sektųsi daryti tai, kas reikalauja nemažai jėgų, bet labai įdomu.
Vandenis
Darbų, visokios veiklos, galbūt net ganėtinai intensyvios, bus darbe arba profesijos srityje. Užduotys šioje srityje gali būti nemenkos, bet ir jėgų bei įkvėpimo bus nemažai, dėl to nuveikti pavyks daug, būsite vertinami už ištvermę ir sugebėjimą greitai susigaudyti. Taip pat ši savaitė – puikus metas nuostabiai rudens kelionei, kuri palieka vien tik malonius įspūdžius.
Žuvys
Darbe svarbesnių darbų laikas dar neatėjo, o namie karaliaus įprasta tvarka, į kurią niekas kėsintis neketina. Iš tiesų, dabar puikus metas dažniau, ilgiau ilsėtis ir kaupti jėgas netolimai ateičiai, kai jų tikrai prireiks. Nebent išskubėtumėte į kelionę, kuri skatina daug judėti, įtempti jėgas, bet kuri atsidėkoja smagiais nuotykiais – jų tikrai nestigtų.