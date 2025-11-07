 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Prie parduotuvės Justina Partikė pamatė išmaldos prašančią močiutę: tai, kas vyko toliau, sujaudino iki ašarų

2025-11-07 12:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 12:55

Ketvirtadienio vakarą į parduotuvę nuvykusi nuomonės formuotoja ir grožio specialistė Justina Partikė patyrė jausmingą įvykį. Moteris sutiko išmaldos prašančią močiutę, o susidūrimas su ja privertė susimąstyti.

Ketvirtadienio vakarą į parduotuvę nuvykusi nuomonės formuotoja ir grožio specialistė Justina Partikė patyrė jausmingą įvykį. Moteris sutiko išmaldos prašančią močiutę, o susidūrimas su ja privertė susimąstyti.

1

Tuo J. Partikė pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Sujaudino iki ašarų

Moteris papasakojo, kaip prie parduotuvės pamatė pinigų prašančią močiutę. Tai, ką ji pasakė, sujaudino iki širdies gelmių.

„Pamačiau stovinčią močiutę kampe ir tiesiog negaliu“, – sakė moteris, duodama močiutei pinigų ir linkėdama sveikatos.

O moteris, kuriai ji davė pinigų, iškart Justiną atpažino: pavadino ją gražuole ir nuoširdžiai padėkojo už paaukojimą.

Vėliau grožio specialistė Instagram istorijose neslėpė, kad šis įvykis privertė susimąstyti. Ji sakė:

„Važiuoju ir galvoju: kaip ten kiti dalina TikTok tuos pinigus sveikiems, bedarbiams, pijokams, kai duoti pinigų tokioms močiutėms, kurios vos galą su galu suduria yra milijoną, net ne tūkstantį, kartų geriau.

Taip suėmė už širdies, taip norėčiau, kad mano močiutė būtų gyva. Labai gaila, kai jos turi taip stovėt ir prašyt pinigėlių, kai nei valstybė galbūt nemoka pinigų, nei vaikų turi. Dabar galvoju, kad vienintelis dalykas, ką galėjau padaryt, tai ją pakalbinti ir pasiimti kontaktą.

Jei pamatysit tą močiutę prie arenos Rimi, nueikit, duokit pinigėlių ir man parašykit, aš labai norėčiau ją pakalbint.

Tie, kas turite gyvus senelius ir močiutes, vertinkit, nes kai jų nebėra, taip skauda širdį. Aš taip norėčiau, kad mano močiutė būtų gyva, ją apsikabinti, bent valandai laiko. To tu niekada nesupranti, kol neturi. Apkabinkit, nepamirškit tų močiučių, kad jos nesijaustų vienišos. Geriau jau ne tiems pijokams duokite, o močiutėms, kurios matosi, kad nėra išgėrę.“

Vėliau J. Partikė parodė, kad visgi grįžo atgal pasiimti močiutės numerį. Jos akyse matėsi ašaros.

