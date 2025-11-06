Stilingai viešumoje pasirodė Ruslanas Kirilkinas su mylimuoju Domantu: akį traukė 1 detalė

Vyrai premjerai pasirinko itin stilingus įvaizdžius.
Stiliaus detalės
Ruslanas vilkėjo mėlynus džinsus, madingą rudą paltą, prie kurio priderino tamsiai rudus odinius batus. Akį traukė įdomi jo rankinė su metalinėmis detalėmis.
Jo širdies draugas vilkėjo mėlynos ir juodos spalvos kostiumėlį plačiomis kelnėmis. Prie įvaizdio priderino mažą tamsią rankinę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!