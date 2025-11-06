 
Žmonės

Stilingai viešumoje pasirodė Ruslanas Kirilkinas su mylimuoju Domantu: akį traukė 1 detalė

2025-11-06 21:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 21:09

Į spektaklio „Mama mūsų lovoje“ premjerą susirinko garsūs svečiai. Tarp jų – ir Ruslanas Kirilkinas su širdies draugu Domantu.

Ruslanas Kirilkinas su mylimuoju Domantu (nuotr. asm. archyvo)
4

6

Vyrai premjerai pasirinko itin stilingus įvaizdžius.

Ruslanas Kirilkinas su mylimuoju Domantu
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruslanas Kirilkinas su mylimuoju Domantu

Stiliaus detalės

Ruslanas vilkėjo mėlynus džinsus, madingą rudą paltą, prie kurio priderino tamsiai rudus odinius batus. Akį traukė įdomi jo rankinė su metalinėmis detalėmis.

Jo širdies draugas vilkėjo mėlynos ir juodos spalvos kostiumėlį plačiomis kelnėmis. Prie įvaizdio priderino mažą tamsią rankinę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Pisdarastams batai
Pisdarastams batai
2025-11-06 21:20
Pidarastizacijos nuriebinimas prasideda...
Atsakyti
Senis
Senis
2025-11-06 21:24
Atsiprašau,supykino..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
