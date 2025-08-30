Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Ruslano Kirilkino – jautrūs žodžiai

2025-08-30 13:30
Žinomas dainininkas Ruslanas Kirilkinas neseniai paminėjo ypatingo žmogaus gimimo dieną. Jo močiutei rugpjūčio 29 d. sukako 85-eri.

Žinomas dainininkas Ruslanas Kirilkinas neseniai paminėjo ypatingo žmogaus gimimo dieną. Jo močiutei rugpjūčio 29 d. sukako 85-eri.

Džiugią žinią R. Kirilkinas paskelbė socialiniame tinkle, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Iš Ruslano – jautrūs žodžiai

Dainininkas socialiniame tinkle skyrė jautrius žodžius ir paviešino judviejų nuotrauką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien mano močiutė švenčia savo 85-ąjį gimtadienį, visi Jūsų sveikinimai ir linkėjimai bus jai perduoti.

Būkit sveikos viso pasaulio močiutės ir ilgiausių jums metų, ilgiausių“, – jautriai rašė jis.

