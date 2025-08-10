Ruslanas Kirilkinas užminė mįslę apie susitaikymą su Adrina: po audringo konflikto – iškalbinga žinutė

Tokias kalbas pakurstė R. Kirilkino paviešintas įrašas iš Adrinos koncerto.
Užminė mįslę
Nuotraukoje Ruslanas užfiksuotas su gėlių puokšte, o įrašą palydėjo žodžiai apie atsiprašymą.
„Kaip lengva įskaudinti, beproto sunku pripažinti savo klaidas. Na, bet nepaprastai lengva pasidaro po atsiprašymo…
Gyvenimas tai tik akimirka, lai jos būna tik geriausios ir šviesiausios.
Už gyvenimą, už taiką ir ramybę“, – rašė jis.
Tiesa, portalui tv3.lt susisiekus su R. Kirilkinu ir Adrina bei pasiteiravus, ar jau užkasė karo kirvį, jie nuo komentarų šia tema susilaikė.
Konfliktas tęsėsi ne vienus metus
Portalas tv3.lt primena, kad 2024-aisiais per Lietuvą nuaidėjo atlikėjų Adrianos Ramonaitės-Adrinos ir Ruslano Kirilikino konfliktas. Dėl jo atlikėjai abu kreipėsi net į teisėsaugą. Adrina kreipėsi į policiją dėl R. Kirilkino įžeidinėjimų, tuo tarpu Ruslanas į policiją kreipėsi dėl šmeižto.
Pats konfliktas prasidėjo dar 2023-ųjų vasarą. R. Kirilkinas paviešino Adrinos susirašinėjimą su restorano administracija, kuriame ji atšaukė koncertą dėl konflikto su garsistus. Įraše žinomas vyras negailėjo riebių replikų ir pašiepė teigdamas, kad ji dainuoja su fonograma.
Po kurio laiko socialiniame tinkle pasirodė dainininkės įrašas, kuriame nufotografuotas policijos komisariatas. „Taurė perpildyta, kalbėsim kita kalba“, – prie pasidalinto įrašo rašė atlikėja.
„Kreipėmės kaip ir minėjau dėl to paties besikartojančio dalyko kuris vyksta nuolatos. Žeminimas, tyčiojimas, klaidinga informacija apie mus viešoje erdvėje ir kurstymas žmonių prieš mus. taikytis bandžiau, žmogus mane ignoruoja ir net nesileidžia į kalbas“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo ji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!