Pamačiusi, ką jai parašė kita pedagogė, mokytoja Veronika nusprendė netylėti: „Labai šlykštu“

Savo nuomonę ji išsakė socialiniame tinkle Facebook, ja leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Buvo pasipiktinusi
Mokytoja Facebook neslėpė pasipiktinimo ir pasišlykštėjimo komentaru, kurį paliko kita mokytoja.
Anksčiau Veronika paliko komentarą po įrašu, kuriame mokytojai raginami burtis į streiką. Ji trumpai parašė: „Būsiu“.
Į jos komentarą atsakė kita moteris, taip pat mokytoja: „Bus, vietoj striptizo baro...“
Sulaukusi tokio atsako Veronika nusprendė netylėti ir išsakė savo mintis:
„Sakyčiau – labai šlykštu! Net labai.
Ir tai komentuoja Lietuvos mokytoja, dirbusi su vaikais.
Mokytojai, kai kurių iš jūsų nesuprantu.
Kodėl negalite pasidžiaugti kolegomis, pasisemti idėjų ir tapti dar geresni?
Kodėl vietoj palaikymo pasirenkate pilti purvą?
Nuo šiol viešinsiu visus, kurie drįsta rašyti bjaurius komentarus.
Tegu visi pamato ir žino, koks iš tikrųjų žmogus esate.
Jeigu turite drąsos viešai pilti purvą – turėkite drąsos ir stovėti šalia savo žodžių.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!