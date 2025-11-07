 
TV3 naujienos > Žmonės

Pamačiusi, ką jai parašė kita pedagogė, mokytoja Veronika nusprendė netylėti: „Labai šlykštu“

2025-11-07 13:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 13:44

Garsi Lietuvos mokytoja Veronika Naumovaitė-Kazilionė savo gyvenimu aktyviai dalijasi socialiniuose tinkluose. Šįkart mokytoja nepraleido pasisakyti apie komentarą, kurį gavo iš kitos mokytojos.

7

Savo nuomonę ji išsakė socialiniame tinkle Facebook, ja leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Mokytojos Veronikos asmeninis archyvas
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mokytojos Veronikos asmeninis archyvas

Buvo pasipiktinusi

Mokytoja Facebook neslėpė pasipiktinimo ir pasišlykštėjimo komentaru, kurį paliko kita mokytoja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau Veronika paliko komentarą po įrašu, kuriame mokytojai raginami burtis į streiką. Ji trumpai parašė: „Būsiu“.

Į jos komentarą atsakė kita moteris, taip pat mokytoja: „Bus, vietoj striptizo baro...“

Sulaukusi tokio atsako Veronika nusprendė netylėti ir išsakė savo mintis:

„Sakyčiau – labai šlykštu! Net labai.

Ir tai komentuoja Lietuvos mokytoja, dirbusi su vaikais.

Mokytojai, kai kurių iš jūsų nesuprantu.

Kodėl negalite pasidžiaugti kolegomis, pasisemti idėjų ir tapti dar geresni?

Kodėl vietoj palaikymo pasirenkate pilti purvą?

Nuo šiol viešinsiu visus, kurie drįsta rašyti bjaurius komentarus.

Tegu visi pamato ir žino, koks iš tikrųjų žmogus esate.

Jeigu turite drąsos viešai pilti purvą – turėkite drąsos ir stovėti šalia savo žodžių.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

puikiia ji paršė,kaip reklamuojatės,taip
2025-11-07 13:49
ponička,jūs irgi mažiau čia marširuokite, esate eilinė mokytojukė,bet ne lendat,viešinatės,dedat asmenines foto,keliones,kaip kokia zviazda,nu ne zviazda jūs,erzinate žmones ir pyksta žmonės,nesuprantu aš jūsų...
Svetima gėda
2025-11-07 13:54
Aplanko bematant tokias ''''izymybes''''. Eiline mokytoja, ir dar tiek prisifarsiravus veida seseliu kalnai. Ne mokytoja, bet klounas. Gerom mokytojom nereikia reklamos pigios
nejuokinkit
2025-11-07 13:51
o kuo ji garsi?apdovanota,nusipelniusi,kuo?
