  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Viešumoje pasirodžiusi aktorė Gražina Baikštytė suspindo moteriškumu: sunku atitraukti akis

2025-11-07 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 11:55

Lapkričio 6-ąją vyko Europos kino festivalio „Scanorama“ atidarymas. Į jį susirinko garsūs Lietuvos žmonės, tarp jų – aktorė Gražina Baikštytė.

Gražina Baikštytė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
89

Lapkričio 6-ąją vyko Europos kino festivalio „Scanorama" atidarymas. Į jį susirinko garsūs Lietuvos žmonės, tarp jų – aktorė Gražina Baikštytė.

Renginyje moteris suspindo subtilia elegancija.

„Scanorama“ festivalio svečiai (nuotr. BNS)
(89 nuotr.)
(89 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Scanorama“ festivalio svečiai (nuotr. BNS)

Žavėjo įvaizdžiu

Nuotraukose ji pozavo viena, vėliau prie jos prisijungė Eugenijus Skersonas ir Vytenis Pauliukaitis.

G. Baikštytė žavėjo elegancija ir jaunatviškumu: ji buvo apsivilkusi klasika dzelkiantį juodą kostiumėlį su blizgančiomis detalėmis. Prie jo priderino odinę juodą delninę.

Festivalio atidaryne lankėsi ir kiti garsūs svečiai: Edita Mildažytė, Edmundas Jakilaitis, Nomeda Marčėnaitė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

