Egidijus Dragūnas kirto vienai Lietuvos radijo stočiai: „Griežtai draudžiu“

Apie ją SEL pasisakė savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.
Rėžė atvirai
Prie ekrano nuotraukos su vienu iš straipsnių apie minėtos radijo stoties apdovanojimus, kurioje matomas ir E. Dragūno atvaizdas, atlikėjas rėžė į vatą nevyniodamas.
Jis taip pat uždraudė radijo stočiai naudoti viską, kas yra susiję su juo.
Jis rašė:
„Radijo stotis dvokianti fašizmu!!! Griežtai draudžiu radijo stočiai M1 naudoti mano vardą, logotipą, atvaizdą ar muziką.
Taip pat visiškai atsiriboju nuo šios radijo stoties veiklos ir jos skleidžiamų vertybių, kurias laikau nepriimtinomis ir nesuderinamomis su pagarba žmogui bei demokratinėmis nuostatomis.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!