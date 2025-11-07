 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Egidijus Dragūnas kirto vienai Lietuvos radijo stočiai: „Griežtai draudžiu“

2025-11-07 12:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 12:07

Žinomas atlikėjas Egidijus Dragūnas-SEL garsėja aštriais pasisakymais internete ir ne tik. Šįkart jų neišvengė radijo stotis M1.

Egidijus Dragūnas-SEL (nuotr. BNS)
7

0

Apie ją SEL pasisakė savo socialinio tinklo Facebook paskyroje.

Egidijus Dragūnas
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Egidijus Dragūnas

Rėžė atvirai

Prie ekrano nuotraukos su vienu iš straipsnių apie minėtos radijo stoties apdovanojimus, kurioje matomas ir E. Dragūno atvaizdas, atlikėjas rėžė į vatą nevyniodamas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat uždraudė radijo stočiai naudoti viską, kas yra susiję su juo.

Jis rašė:

„Radijo stotis dvokianti fašizmu!!! Griežtai draudžiu radijo stočiai M1 naudoti mano vardą, logotipą, atvaizdą ar muziką.

Taip pat visiškai atsiriboju nuo šios radijo stoties veiklos ir jos skleidžiamų vertybių, kurias laikau nepriimtinomis ir nesuderinamomis su pagarba žmogui bei demokratinėmis nuostatomis.“

