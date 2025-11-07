Agnė Grigaliūnienė viešai kreipiasi į prezidentą Gitaną Nausėdą: „Dar kartą primenu“

Įrašu apie šią situaciją ji pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.
Išdėstė savo nuomonę
Moteris buvo atvira: kalbėjo apie kultūros žmones savo gyvenime bei išdėstė poziciją dėl dabartinės valdžios požiūrio į ją. Taip pat kreipėsi į prezidentą, ministrę primininkę.
„Prezidentui, Ministrei pirmininkei ir visiems Ignotams.
Gal Jums sukels tik šypseną, bet man kultūra yra beveik viskas gyvenime.
Kuomet ryte šeimai man pavyksta švelniai iškepti kiaušinius ir gražiai pateikti juos dailioje, neaptaškytoje lėkštėje (kaip išmokė Mama) – džiaugiuosi. Nes visi kultūringai pusryčiauja.
Kai žiūriu į savo sporto trenerį Arvydą ir jo meilę savo darbui ir žmogaus sveikaitai, bei – kūno kultūrai – mane apima neapsakomas dėkingumo jausmas. Nes kažkas, kas net nėra šeima – rūpinasi tavo sveikata ir gerove.
Po sporto, persirengimo kambariuose – matau plušančias ukrainietes. Jos taip atidžiai viską valo, jog dėkingumas lygiai tas pats. Gera būti švarioje aplinkoje. Darbe kolegės ne tik dirba mūsų kasdienius darbus, jos visuomet paklausia, kaip laikausi – atsakau tuo pačiu.
Nuolat mokausi iš mūsų visos komandos: Elena mus moko stabtelti ir pasidžiaugti dar vienu geru renginiu, Raminta –empatijos ir įsiklausymo visur ir visada, Gabrielė atneša tiek jaunatviško polėkio ir primena, kaip svarbu svajoti, su Dangiu, Gyčiu, Mykolu, gerokai pasimankština smegenys kūrybos lauke, su verslo partnere Vita mokomės kurti, būti, gerbti, išlikti kartu ir užtikrinti darbo vietas ne tik sau, bet ir mūsų komandai jau dvidešimt metų.
Bendrauti ir augti su mūsų pačiais pačiausiais partneriais savo srityje, augti kartu su klientais – tam reikia nemažai emocinio intelekto ir jaukios bendravimo kultūros, nes kitaip – bendrystės kelias trumpas. Jei pietauju mieste – einu ten, kur man skanu, ir kur galiu džiaugtis gastronomijos kultūra. Kuri Lietuvoje oho, kaip auga. Juk stebiu ją jau dvidešimt metų – tai mano darbo dalis.
Vakar praeivis mieste atsivijo ir padavė pamestą pirštinę – „koks kultūringas žmogus“ – pagalvojau. Savo muzikos kelyje džiaugiuosi pasiekimais, kad pagaliau galiu išleisti kultūringą garsą ir aš neberėkiu. Už tai dėkoju savo mokytojams ir draugams – Antanui, Giedrei. Kaip gera vienai pirmų išgirsti savo sielos sesės Jazzu naujas dainas. Ir džiaugtis, gėrėtis jos kultūringa, emocionalia ir kokybiška muzika...
Džiaugiuosi savo artimais. Kuo labiau bręstu, tuo labiau pastebiu mūsų vaikų švelnų buvimą. Vakar užsnūdau pavargusi, ir pajutau, kaip dukra ant pirštų galų užėjo į kambarį kažko pasiimti. Tyliai tyliai, kad nepažadintų mamos.
Nuo pat Gabrieliaus ir Jonės vaikystės visuomet beldžiuosi, ateidama į jų kambarį. Matyt ir šita rodoma pagarba jų erdvei duoda vaisių. Mane žavi žmonės su aistra, mane žavi jautrieji menininkai, garsinantys mūsų šalį pasaulyje ir nuolat gydantys mūsų sielas. Mane žavi medikai. Juk kai geriau pagalvoji, kokia beprotė turi būti mano draugė Vilma, kuri nori ir gali gręžti žmonių galvas ant operacinio stalo ir gelbėti mūsų klausą, o kartais ir gyvybę.
Mane žavi atsidavę žmonės: savo ir ne tik artimam, savo profesijai, Lietuvai. Mane žavi visi mano broliai ir sesės Šauliai. Man pakerta kojas žmonių protai ir kompetencijos, tikra ir kokybiška diskusija, geras humoras, kuris dažniausiai yra geras, nes sakoma TIESA.
Galėčiau tęsti ir tęsti. Bet, taupydama Jūsų laiką, čia ir sustosiu. Kviesdama pagalvoti. Apie tai, kaip atrodo Jūsų nuolatinis melas nuo socdemų rinkiminės kampanijos ir visus rinkėjus pavedusios Vilijos iki maitaitaičio rėkimo ir broko kultūroje. Gal aš naivi, tikėdama, kad Jūs susimąstysit…
Kol vardinau kultūros laukus ir žmones – supratau, kad mūsų tūkstančiai. Žinau, kad mūsų – laisvės vaikų – yra labai labai daug. Žinau, kad mūsų protestas nenurims, kol šitos melo, cinizmo ir dugnų tamsumos nebus prašalintos. Nes politikoje kultūra yra lygiai taip pat privaloma.
Prezidente, Premjera – jau praėjo laikai, kuomet galite pasakyti žmonėms „nepolitikuok“. Kultūringa politika ir diskursas yra būtini laisvos valstybės vystymuisi. Laisvę krauju išsikovojome ne melui ir ne farsui, o savo laimingiems vaikams, kurie, nežinau, ar iš viso būtų pajėgūs suprasti, ką čia išdarynėjate.
Todėl tik dar kartą primenu, kad mūsų daug. Ir mes nepasiduosime. Vardan savęs, savo vaikų ir artimų, vardan tokio nepaprastai brangaus Lietuvos dangaus.
Lapkričio 21d., Vilniuje laukia dar viena kultūros protesto banga. Nes MES ESAME KULTŪRA.“
