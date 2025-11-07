Skaudi žinia: mirė perspektyvus 24-erių sportininkas

Kaip pranešė Frisko (Teksasas) policijos departamentas, Kneeland mirė „nuo, kaip manoma, savo paties padarytos šautinės žaizdos“. Incidentas įvyko po policijos gaudynių, kurių metu buvo pasitelktos kelios tarnybos.
Bėgo nuo policijos
Pagal ketvirtadienį paviešintą policijos ataskaitą, viskas prasidėjo apie 22.39 val. vietos laiku, kai Frisko policija prisijungė prie Teksaso viešojo saugumo departamento pareigūnų, siekdama surasti automobilį, kuris, kaip teigiama, išvengė patrulių persekiojimo.
Ataskaitoje nurodoma, kad vairuotojas buvo Kneeland, kuris „pabėgo iš įvykio vietos pėsčiomis“. Dėl to buvo pradėta plataus masto paieška, kurioje dalyvavo tarnybiniai šunys ir dronai.
„Paieškos metu pareigūnai gavo informacijos, kad Kneeland buvo išreiškęs savižudiškas mintis“, – teigiama pranešime. „Vėliau, apie 1.31 val., Kneeland buvo rastas miręs. Mirties priežastį ir aplinkybes nustatys Kolino apygardos medicinos ekspertų biuras.“
Pareigūnai išreiškė „nuoširdžią užuojautą Kneeland šeimai ir draugams“ po šios tragiškos netekties.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!