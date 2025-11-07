 
TV3 naujienos > Žmonės

Skaudi žinia: mirė perspektyvus 24-erių sportininkas

2025-11-07 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 07:30

24 metų „Dallas Cowboys“ gynybos linijos žaidėjas Marshawn Kneeland, vos prieš kelias dienas pelnęs savo pirmąjį „NFL“ karjeros tašką „Monday Night Football“ rungtynėse, buvo rastas miręs.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

24 metų „Dallas Cowboys" gynybos linijos žaidėjas Marshawn Kneeland, vos prieš kelias dienas pelnęs savo pirmąjį „NFL" karjeros tašką „Monday Night Football" rungtynėse, buvo rastas miręs.

0
Kaip pranešė Frisko (Teksasas) policijos departamentas, Kneeland mirė „nuo, kaip manoma, savo paties padarytos šautinės žaizdos“. Incidentas įvyko po policijos gaudynių, kurių metu buvo pasitelktos kelios tarnybos.

Bėgo nuo policijos

Pagal ketvirtadienį paviešintą policijos ataskaitą, viskas prasidėjo apie 22.39 val. vietos laiku, kai Frisko policija prisijungė prie Teksaso viešojo saugumo departamento pareigūnų, siekdama surasti automobilį, kuris, kaip teigiama, išvengė patrulių persekiojimo.

Ataskaitoje nurodoma, kad vairuotojas buvo Kneeland, kuris „pabėgo iš įvykio vietos pėsčiomis“. Dėl to buvo pradėta plataus masto paieška, kurioje dalyvavo tarnybiniai šunys ir dronai.

„Paieškos metu pareigūnai gavo informacijos, kad Kneeland buvo išreiškęs savižudiškas mintis“, – teigiama pranešime. „Vėliau, apie 1.31 val., Kneeland buvo rastas miręs. Mirties priežastį ir aplinkybes nustatys Kolino apygardos medicinos ekspertų biuras.“

Pareigūnai išreiškė „nuoširdžią užuojautą Kneeland šeimai ir draugams“ po šios tragiškos netekties.

