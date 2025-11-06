Kyjive policininkas dingo kartu su konfiskuotu turtu: štai kuo viskas baigėsi

Kyjivo Nacionalinės policijos vyriausiojo valdybos Darnyckio policijos skyriaus vadovas Jurijus Rybianskis neatvyko į tarnybą ir nesusisiekė su kolegomis. Apie tai pranešė Kyjivo policijos komunikacijos skyrius socialiniame tinkle „Facebook“.
Vidaus saugumo departamento pareigūnai nedelsdami pradėjo dingusio policininko paiešką pagal baudžiamąją bylą, skelbia UNIAN.
„Jis buvo atsakingas už turtą ir turėjo prieigą prie konfiskuoto turto. Tikrinimo metu Vidaus saugumo departamento pareigūnai nustatė, kad konfiskuotos lėšos dingo“, – teigiama pranešime.
Tuo metu „Telegram“ kanalai pranešė, kad iš Darnyckio policijos valdybos saugyklos galėjo dingti apie 16,6 mln. Ukrainos grivinų (apie 372 tūkst. eurų).
Pabėgimas baigėsi sulaikymu
Vėliau Kyjivo policija informavo, kad J. Rybianskis buvo sulaikytas.
„Policininkas rastas Rivnės srityje. Šiuo metu atliekami neatidėliotini tyrimo veiksmai. Toliau tyrimą tęs Valstybinis tyrimų biuras“, – rašoma pranešime.
