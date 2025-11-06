Angelinos Jolie netikėtas vizitas Ukrainoje baigėsi drama

Kaip rašo „Politico“, A. Jolie, atvykusi kaip UNICEF ambasadorė, antradienį apsilankė Chersone – mieste, esančiame visai šalia fronto linijos, kur Ukraina ginasi nuo Rusijos invazijos. Tai jau antrasis Jolie apsilankymas šalyje nuo 2022-ųjų, kai prasidėjo plataus masto karas. Pirmą kartą ji lankėsi Lvive.
Įvyko incidentas
Aukštas Ukrainos pareigūnas „Politico“ patvirtino, kad Jolie palydos narys turėjo incidentą su vietos karo komisariato darbuotojais kontrolės punkte. Pareigūnai tikino dar aiškinantys, kas tiksliai įvyko, tačiau pažymėjo, kad aktorė nebuvo informavusi Ukrainos valdžios apie ketinimą atvykti ir į šalį įžengė pėsčiomis.
Ukrainos sausumos pajėgos buvo paskelbusios keturių pastraipų pareiškimą, kuriame nurodė, kad pašauktas asmuo buvo Jolie vairuotojas, tačiau netrukus įrašas buvo ištrintas. Vėliau kariuomenės atstovai patvirtino „Politico“, jog negali nei patvirtinti, nei paneigti pranešimų detalų, tik pridėjo, kad vyksta tyrimas.
„Informacija, platinama žiniasklaidoje, yra iškraipyta. Tyrimas šiuo metu vyksta, aiškinamos visos aplinkybės,“ – teigiama kariuomenės komentare.
Vairuotojas – atsargos karys
Mykolajivo regiono karinio šaukimo biuras patvirtino įvykį ir nurodė, kad Jolie vairuotojas buvo atsargos karys, kuriam buvo įteiktas šaukimas į karinį perkvalifikavimą. Kol kas neaišku, ar vyras iškart buvo išsiųstas mokymams, ar privalės atvykti vėliau.
Jolie atstovas komentarų viešai nepateikė.
