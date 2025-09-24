Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Angelinos Jolie ir Brado Pitto dukra Shiloh užaugo: 19-metę sunku atpažinti

2025-09-24 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 07:30

19-metė Angelinos Jolie ir Brado Pitto dukra Shiloh nustebino netikėtu įvaizdžio pasikeitimu. Ji pasirodė visiškai naujame amplua – pakeitusi plaukų spalvą ir su netikėtu aksesuaru.

Angelinos Jolie ir Brado Pitto dukra Shiloh (nuotr. SCANPIX)
5

1

Pranešama, kad neseniai Shiloh buvo pastebėta vaikštinėjanti po Niujorką su drauge ir šokių partnere Keoni Rouz, skelbė parade.

Angelinos Jolie ir Brado Pitto dukra Shiloh
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Angelinos Jolie ir Brado Pitto dukra Shiloh

Pasirodė viešumoje

„Instagram“ publikuotos nuotraukos atkreipė dėmesį dėl radikalių pokyčių jos išvaizdoje. Nors anksčiau Shiloh visada turėjo šviesius plaukus, dabar ji ryžosi drąsiam žingsniui – juos nudažė dar šviesiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie naujos plaukų spalvos prisidėjo ir išskirtinis aksesuaras: mergina pasipuošė auskaru po apatine lūpa.

Įvaizdį papildė ryškus akių makiažas „smoky“ technika, kas jai yra neįprasta – iki šiol Shiloh dažniausiai rinkdavosi minimalų makiažą arba visai jo vengdavo.

Nepaisant išvaizdos pokyčių, merginos aprangos stilius išliko toks pat. Ji vilkėjo laisvas, plačias kelnes ir juodą džemperį.

 

