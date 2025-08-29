Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Borisas Johnsonas nustebino išvaizdos pokyčiais: nuotraukose – neatpažįstamas

2025-08-29 14:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 14:55

Buvęs Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas mėgaujasi atostogomis saulėtoje Graikijoje su žmona ir keturiais vaikais. Užfiksuotuose atostogų kadruose B. Johnsonas nebeprimena savęs – ne vienas pastebėjo pasikeitusią jo išvaizdą.

Borisas Johnsonas (nuotr. Twitter)

Buvęs Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas mėgaujasi atostogomis saulėtoje Graikijoje su žmona ir keturiais vaikais. Užfiksuotuose atostogų kadruose B. Johnsonas nebeprimena savęs – ne vienas pastebėjo pasikeitusią jo išvaizdą.

4

Buvęs premjeras B. Johnsonas pasirodė žmonos Carrie paskelbtose nuotraukose, kuriose matyti jo pakitusi išvaizda – dabar jis turi barzdą ir, kaip pastebėjo internautai, atrodo numetęs nemažai svorio.

Buvęs konservatorių lyderis, 60-ies, atrodė gerokai pasikeitęs – su pražilusia barzda – nuotraukoje, kurioje jis žaidžia su vaikais Graikijos paplūdimyje vilkėdamas maudymosi šortus, rašo express.co.uk.

Vaikai, tarp jų Wilfredas ir Frankas, nuotraukose taip pat užfiksuoti laipiojantys ant uolų, besimėgaujantys baseino pramogomis, žvelgiantys į jūrą ir žaidžiantys paplūdimyje.

Carrie prie nuotraukų rašė: „Mūsų mėgstamiausia vieta.“

Po įrašu netrukus pasirodė daugybė komentarų. Vienas internautas rašė: „Mes pasiilgome jūsų, Borisai“, kitas pridūrė: „Atrodote puikiai!! Iš pradžių net nepažinau Boriso!! Įsimylėjau jo įvaizdį! Nuostabi barzda.“

Dar vienas komentatorius rašė: „Brangūs šeimos prisiminimai, malonu matyti Borisą tokė laimingą, o tu, Carrie, atrodai TIESIOG NEĮTIKĖTINAI!“

Pora augina keturis vaikus, jauniausioji – Poppy – gimė gegužės 21-ąją. Tądien B. Johnsonas tėvu tapo 9 kartą. Po gimdymo Carrie rašė:

„Sveika atvykusi į pasaulį, Poppy Eliza Josephine Johnson, gimusi gegužės 21-ąją.

Negaliu patikėti, kokia esi graži ir mažytė. Jaučiuosi neapsakomai laiminga. Mes pakerėti.

Nesu tikra, ar užmerkiau akis bent minutei po tavo gimimo, nes negaliu nustoti į tave žiūrėti, nes tu tokia nuostabi.“

Johnsonai susituokė 2021 m. gegužę Vestminsterio katedroje.

B. Johnsonas taip pat turi keturis vaikus su buvusia žmona, teisininke Marina Wheeler, be to, jis turi vaiką, gimusį 2009 m., po romano su meno konsultante Helen Macintyre.

