Borisas Johnsonas 9-tą kartą tapo tėvu: atskleidė vardą

Gerą naujieną paskelbė jo žmona Carrie Johnson, kuri gegužės 21 dieną pagimdė mergaitę, tačiau slėpė nėštumą ir ne iš karto kalbėjo apie šeimos papildymą, skelbė unian.net.

Atskleidė vardą

Poros dukra buvo pavadinta Poppy Eliza Josephine Johnson.

„Sveiki atvykę pas mus, Poppy Eliza Josephine Johnson, kuri gimė gegužės 21 dieną. Negaliu patikėti, kokia tu graži ir mažytė. Jaučiuosi be galo laiminga. Visi esame be galo sužavėti. Nesu tikra, kad nuo jūsų gimimo miegojau minutę, nes negaliu nustoti žiūrėti, kokia be galo graži esate“, – rašė B. Johnsono žmona ir savo „Instagram“ paskyroje paskelbė politiko nuotrauką su naujagimiu.

Moteris taip pat pridūrė, kad jų vyresni bendri vaikai labai laukia sesers pasirodymo.

„Wilfas, Romy ir Frankas yra be galo patenkinti, ypač Romy, kuris labai norėjo mažosios sesutės. Paskutinis gaujos narys“, – sakė Carrie Johnson.

Beje, tai ketvirtas bendras Boriso ir Carrie Johnson vaikas. Buvęs Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas taip pat turi keturis suaugusius vaikus iš santuokos su teisininke Marina Wheeler ir nesantuokinę dukrą, kurios susilaukė meno kritikei Helen McIntyre.