Žinomi žmonės suplūdo į spalvingą vakarėlį: šventė serialo „Ir štai kaip...“ naujo sezono pradžią

Ketvirtadienio vakarą žinomi žmonės, mados entuziastai ir stiliaus ikonos rinkosi į nepamirštamą vakarėlį po atviru dangumi, kuriame buvo švenčiamas ilgai lauktas „Max Original“ serialo „Ir štai kaip...“ (angl. And Just Like That...) 3-iojo sezono pristatymas. Pirmoji naujo sezono serija bus rodoma jau šį penktadienį, gegužės 30 d., HBO ir bus pasiekiama per „Go3“ televiziją.