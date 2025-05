Itin jaukaus versliuko „Cozypouches“ įkūrėja, vienuoliktokė Lėja: „Pamačiusi voveres skraiduoles „Youtube“ visai suskydau“

„Savo verslą taip anksti pavyko sukurti dėl kelių priežasčių. Pirmiausia – be galo norėjau auginti voveres skraiduoles, tačiau tam, kad įtikinčiau tėvus savo aistra šiam tikslui, pirmiausia turėjau pasiūti joms guoliukus. Nuo to viskas ir prasidėjo, nes paaiškėjo, kad Lietuvoje to niekas nedaro. Antra – sulaukiau milžiniško palaikymo iš aplinkos dėl verslo plėtros. Palaikė visi – mokytojai, tėvai ir draugai. Trečia – siūti voverių guolius man be galo patinka“, – taip apie tai, kas lėmė jos sėkmingo versliuko „Cozypouches“ pradžią, TV3 laidos „Ateities milijonieriai“ metu pasakos Lėja Volodkaitė.