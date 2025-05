Tą išgyventų ne kiekvienas: naujame seriale po vienu stogu apsigyvens trys kaimynų šeimos

Intrigos šioje istorijoje vis viena kitą, o daugelis seriale atpažins ir save ar savo kaimynus.

Netikite? Tuomet įsitikinkite tuo patys:

Serialas parodys, kaip pokyčių trokštantys kaimynai parduoda savo namus. Juk tokio dosnaus siūlymo, kokio jie sulauks iš nekilnojamojo turto agento, neatsisakytų niekas! Dabar vietoje jų namų ketinama pastatyti ne tik prabangų viešbutį, bet ir kazino.

Naujame seriale po vienu stogu apsigyvens trys kaimynų šeimos

Apakinti laimės, jie greitai pasirašo sutartis ir gauna grynuosius. Deja, jau netrukus paaiškėja, kad būtent taip naivūs ir patiklūs kaimynai tiesiu taikymu pasirašo nuosprendį pakliūti į finansinio sukčiaus pinkles!

Dabar šeimynos ne tik lieka be namų, bet dar ir be pinigų... Serediukai ir Kryžanovskiai turės dalintis vienu būstu. Negana to, ant slenksčio pasirodo ir dar vieni gyventojai! Po vienu stogu dabar turės apsigyventi trys šeimos. Žinoma, trys porelės čia vargiai išsiteks, o ir nuotykių bei nesusipratimų bus į valias.

Tiesa, ne mažiau įdomūs nuotykiai laukia ir Serediukų dukros, kurią iš Paryžiaus... deportuoja. Ji neturi kito pasirinkimo, kaip tik grįžti namo, tačiau ką pasakyti tėvams?! Mergina nusprendžia tėvams pameluoti. Tik ar nebus melo trumpos kojos?

Nekilnojamas turtas, aferistai, kaimynų intrigos, barniai, netikėti posūkiai ir lengvas beprotybės prieskonis – būtent tai žiūrovų laukia jau nuo šio vakaro.

Kaip trys šeimos sugyvens po vienu stogu? Kas peržengs save ir susitaikys su senais priešininkais, kad išspręstų būsto trikampį? Atsakymai į visus klausimus – jau netrukus.

„Išprotėje kaimynai“ – pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. Per TV3!