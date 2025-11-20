 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žinomas fotografas parodė, kaip atrodo po plaukų persodinimo operacijos: štai kiek paklojo

2025-11-20 17:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 17:57

Socialinio puslapio „Klaipėdos miesto mada“ įkūrėjas ir žinomas fotografas Andrius Vengalis ryžosi plaukų persodinimo operacijai Stambule, Turkijoje.

Andrius Vengalis (nuotr. asm. archyvo)
18

Socialinio puslapio „Klaipėdos miesto mada“ įkūrėjas ir žinomas fotografas Andrius Vengalis ryžosi plaukų persodinimo operacijai Stambule, Turkijoje.

0

Naujienų portalui tv3.lt A. Vengalis atskleidė, kodėl nusprendė žengti šį žingsnį ir kokia buvo operacijos kaina.

Andrius Vengalis gulėsi ant operacinio stalo
FOTOGALERIJA. Andrius Vengalis gulėsi ant operacinio stalo

Ryžosi operacijai

Žinomas fotografas neslėpė, kad apie šią operaciją jau galvojo kuris laikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Apie plaukų persodinimą galvojau daugelį metų – svajojau, bijojau, vis atidėliojau, bet galiausiai išdrįsau. Na, kam vaikščioti su praplikusia galva, jeigu gali turėti gražius plaukus? Aš dirbu grožio, mados ir stiliaus srityje, todėl natūralu, kad norisi ir pačiam atrodyti geriau. Tiesiog siekiu jaustis estetiškiau, tvarkingiau, kad galėčiau be kompleksų pasidaryti šukuoseną ar tiesiog labiau pasitikėti savimi“, – kalbėjo vyras.

Pasiteiravus, ar operacija buvo skausminga, Andrius neslėpė: „Iš visos procedūros skausmingiausia dalis buvo pati pradžia, kai leido nuskausminamuosius į galvą. O pati operacija visiškai neskaudėjo – ji truko apie 8 valandas. Tiesa, fiziškai sunkiausia buvo išgulėti: apie 6 valandas teko gulėti ant nugaros ir dar 2 valandas ant pilvo, todėl labiausiai skaudėjo būtent nugarą, o ne operacijos vietą.“

Tiesa, fotografui dar teks šiek tiek palaukti, kol pasimatys galutinis rezultatas.

„Pati operacija man kainavo virš 3000 eurų, įskaičiuojant ir kelionę. O dėl rezultato – jis matysis ne iš karto. Plaukai pradės dygti maždaug po 2–4 mėnesių. Dabar atrodo, lyg jau būtų rezultatas, nes šašai nuo žaizdelių jau nukrito ir liko tik plaukeliai, todėl vizualiai tarsi matosi tankumas. Tačiau tai tik laikina stadija – persodinti plaukeliai dar iškris, pereis į „miego“ fazę ir tik po kelių mėnesių pradės augti iš naujo“, – atskleidė jis.

