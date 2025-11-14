Garsi aktorė atskleidė, kaip būdama 60-ies atrodo taip jaunatviškai: nevartoja 1 produkto

E. Hurley atvira: nors ji žavisi garsių žvaigždžių vyno linijomis, savo gyvenime alkoholį renkasi labai retai, rašo portalas „OK!“ .
Nevartoja 1 produkto
„Brado Pitto rožinis vynas iš tiesų skanus, bet aš alkoholį geriu itin retai, todėl man labiau patiktų sukurti išskirtinį nealkoholinį vyną“, – pasakojo ji.
Toks požiūris, anot ekspertų, idealiai dera su sveiku gyvenimo būdu, kurio E. Hurley laikosi daugelį metų: mažiau cukraus, daugiau judėjimo, buvimas gryname ore, balansą palaikanti rutina. Visas šias detales aktorė yra ne kartą minėjusi ankstesniuose interviu, tačiau būtent santykis su alkoholiu sulaukė didžiausio gerbėjų dėmesio.
Kad ir kokius vaidmenis ji pasirinktų – net jei tai būtų gulėjimas karste filmavimo aikštelėje – Hurley išlaiko lengvumo ir žaismingumo pojūtį. Tačiau grožio srityje ji laikosi griežto principo: jokios perteklinės chemijos, jokio perteklinio alkoholio, kuo natūralesnė gyvensena.
Tai suteikia rezultatą, kurį mato visas pasaulis: 60-metė žvaigždė atrodo neįtikėtinai jaunai, o jos gerbėjai vis dažniau klausia, kaip sustabdyti laiką taip, kaip tai daro ji.
E. Hurley atsakymas paprastas: „Gerkite mažiau. Kartais – beveik nieko.“
