 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Garsi aktorė atskleidė, kaip būdama 60-ies atrodo taip jaunatviškai: nevartoja 1 produkto

2025-11-14 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 13:55

60-metė aktorė ir modelis Elizabeth Hurley, pristatydama savo naują projektą „The Inheritance“, netikėtai prabilo apie vieną didžiausių savo grožio paslapčių – itin retą alkoholio vartojimą. Pasak jos, būtent tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl žvaigždė ir šiandien atrodo stulbinamai jaunai.

Elizabeth Hurley (nuotr. SCANPIX)
10

60-metė aktorė ir modelis Elizabeth Hurley, pristatydama savo naują projektą „The Inheritance“, netikėtai prabilo apie vieną didžiausių savo grožio paslapčių – itin retą alkoholio vartojimą. Pasak jos, būtent tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl žvaigždė ir šiandien atrodo stulbinamai jaunai.

REKLAMA
0

E. Hurley atvira: nors ji žavisi garsių žvaigždžių vyno linijomis, savo gyvenime alkoholį renkasi labai retai, rašo portalas „OK!“ .

TAIP PAT SKAITYKITE:

Elizabeth Hurley
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Elizabeth Hurley

Nevartoja 1 produkto

„Brado Pitto rožinis vynas iš tiesų skanus, bet aš alkoholį geriu itin retai, todėl man labiau patiktų sukurti išskirtinį nealkoholinį vyną“, – pasakojo ji. 

REKLAMA
REKLAMA

Toks požiūris, anot ekspertų, idealiai dera su sveiku gyvenimo būdu, kurio E. Hurley laikosi daugelį metų: mažiau cukraus, daugiau judėjimo, buvimas gryname ore, balansą palaikanti rutina. Visas šias detales aktorė yra ne kartą minėjusi ankstesniuose interviu, tačiau būtent santykis su alkoholiu sulaukė didžiausio gerbėjų dėmesio.

REKLAMA

Kad ir kokius vaidmenis ji pasirinktų – net jei tai būtų gulėjimas karste filmavimo aikštelėje – Hurley išlaiko lengvumo ir žaismingumo pojūtį. Tačiau grožio srityje ji laikosi griežto principo: jokios perteklinės chemijos, jokio perteklinio alkoholio, kuo natūralesnė gyvensena.

Tai suteikia rezultatą, kurį mato visas pasaulis: 60-metė žvaigždė atrodo neįtikėtinai jaunai, o jos gerbėjai vis dažniau klausia, kaip sustabdyti laiką taip, kaip tai daro ji.

E. Hurley atsakymas paprastas: „Gerkite mažiau. Kartais – beveik nieko.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų