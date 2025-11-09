Prisimenate balandžių moterį iš „Vienas namuose“? Nepatikėsite, kaip ji atrodo dabar

„Vienas namuose“ gerbėjai liktų apstulbę, pamatę vieną iš šio hito žvaigždžių praėjus 31 metams nuo filmo pasirodymo.
Airių aktorė Brenda Fricker suvaidino liūdnai pagarsėjusią balandžių damą kalėdiniame hite, kurį žiūrovai išvydo ekranuose daugiau nei prieš tris dešimtmečius. Brendai, kuriai dabar 80 m., tada buvo 47-eri, kai ji 1992-aisiais vaidino filme „Vienas namuose 2: Pasiklydęs Niujorke“.
Ji suvaidino benamę, kuri su būriu balandžių gyveno Niujorko Centriniame parke ir ėmėsi saugoti jaunąjį Keviną, kurį vaidino Macauley Culkinas. Filme jaunuolis pasiklysta Didžiajame Obuolyje ir patenka į įvairias bėdas po to, kai jo tėvai Catherine O‘Hara ir Johnas Heardas išvyksta atostogų ir antrą kartą jį palieka.
Prisimenate balandžių moterį iš „Vienas namuose“?
Brenda dalyvavo airių komiko Tommy Tiernano laidoje „The Tommy Tiernan Show“, kur pasakojo apie savo karjerą. Oskarą pelniusi aktorė laidoje atvirai ir nuoširdžiai kalbėjo apie savo kovą su depresija, rašo mirror.co.uk.
„Gyvenu labai ramų gyvenimą, esu nepastebima, vairuoju mažytį automobilį, turiu namelį, ir viskas, – sakė ji. – Gana dažnai pasikalbu su sienomis, kalbuosi su šunimi, rašau eilėraščius, skaitau knygas, žiūriu televizorių. Niekuo nesiskiriu nuo kitų, tik būdama viena gali kalbėti su sienomis šiek tiek daugiau nei dauguma žmonių.“
Kai Brenda prisipažino, kad reikėjo padaryti pertrauką nuo vaidybos, laidos vedėjas jos paklausė, ką ji jautė ir kokios mintys sukosi jos galvoje.
„Kai nuėjau pas gydytoją, jis pasakė, kad skirs stipresnių antidepresantų, – pasakojo Brenda. – Esu šiek tiek atsiskyrėlė. Tai, kad savo noru lieku viduje, yra gerai, bet tą akimirką, kai tau liepia likti viduje, tu nori išeiti į lauką. Taigi, iš to pasimokiau, nes iš tiesų norėjau išeiti į lauką, nors išeiti pro lauko duris man kartais gali būti problema.“
Aktorė taip pat papasakojo apie tai, kad jai reikėjo vaistų, ir tai, kad ji kurį laiką praleido Dublino Švento Patriko ligoninėje. Pasak Brendos, ši pagalba buvo neįkainojama jos psichinei sveikatai.
„Buvo labai sunku, bet ten dirbo nuostabus gydytojas Anthony Clare‘as. Jis išgelbėjo mano gyvybę. Jis puikiai su manimi elgėsi. Jis tikrai ištraukė mane iš pelkės. Jis tiesiog nuostabus. Tiesiog tave pažįsta ir prieina prie tavęs. Po konsultacijų su juo aš išeidavau laiminga, jis privertė mane jaustis gerai“, – sakė ji.
Pokalbyje netrūko ir linksmų akimirkų bei humoro. B. Fricker prisiminė linksmą anekdotą apie tai, kaip Al Pacino užkulisiuose nerimavo, kad negaus Oskaro. Ji taip pat papasakojo apie tai, kaip Kevinas Kline‘as iškart po to, kai ji laimėjo Oskarą, teisingai pasakė, kad ji daugiau niekada nebeturės privataus gyvenimo, ir kodėl Oskaro statulėlę ji naudoja vonios kambario durims paremti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!