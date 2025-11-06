 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Pamatę, kokią suknelę vilki garsi aktorė, aplinkiniai neturėjo kur dėti akių: fantazijai vietos nepaliko

2025-11-06 17:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 17:25

Aktorė Sydney Sweeney (28 m.) susidūrė su aštria reakcija po to, kai per „Variety Power of Women“ renginį Beverly Hilse pasakė jausmingą kalbą apie buvimą klaidingai vertinamai, tačiau internautų dėmesį labiau patraukė ne jos žodžiai, o itin atvira suknelė.

Sydney Sweeney (nuotr. SCANPIX)
6

Aktorė Sydney Sweeney (28 m.) susidūrė su aštria reakcija po to, kai per „Variety Power of Women" renginį Beverly Hilse pasakė jausmingą kalbą apie buvimą klaidingai vertinamai, tačiau internautų dėmesį labiau patraukė ne jos žodžiai, o itin atvira suknelė.

2

„Euphoria“ ir „The White Lotus“ žvaigždė kalbėjo apie tai, ką reiškia „būti nuvertintai, kai kiti tave apibrėžia dar prieš tau pačiai save apibrėžiant“, vilkėdama permatomą, figūrą pabrėžiančią sidabrinę „Christian Cowan“ suknelę. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sydney Sweeney
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sydney Sweeney

Pasipylė kritika

„Aš žinau, ką reiškia turėti įrodyti, kad esi verta būti čia – kad esi verta būti matoma ir priimama rimtai,“ – sakė aktorė būdama ant scenos.

Tačiau socialiniuose tinkluose netruko pasirodyti kritikos. 

„Ji kalba apie tai, kad yra nuvertinama, bet vilki suknelę, kuri labiau pabrėžia jos kūną nei žinutę. Kaip galima susikoncentruoti į jos žodžius, kai pirmas dalykas, kurį matai, – jos krūtinė?“ – rašė vienas internautas. 

Kitas pridūrė: „Graži suknelė, bet netinkama proga.“

Trečias pastebėjo: „Nieko įkvepiančio tame, kad ji demonstruoja kūną, nors pati skundėsi, jog ją objektivizuoja.“

Tame pačiame renginyje S. Sweeney pasakojo apie savo naują vaidmenį būsimoje biografinėje juostoje „Christy“, kur ji įkūnys legendinę boksininkę Christy Martin – pirmąją moterį, išgarsėjusią vyrų dominuojamame sporte.

„Aš ne kovotoja ringe, bet matau save Kristy istorijoje. Kiekvienas iš mūsų turime savo kovą. Ji primena, kad stiprybė nebūtinai turi būti garsiai matoma – kartais tai tiesiog gebėjimas vėl ir vėl atsikelti, nesvarbu, kas žiūri“, – sakė aktorė. 

Tiesa, legendinė aktorė Sharon Stone (67 m.) per raudonojo kilimo interviu stojo ginti S. Sweeney, sakydama, kad moterys turi teisę atrodyti taip, kaip nori.

„Gerai naudoti tai, ką tau davė mama. Sunku būti patrauklia, ir mes visi tai žinome. Kiekvienas turi savo unikalų grožį ir turi teisę jį parodyti. Kas gi pasakė, kad neturi būti graži?“ – sakė ji. 

