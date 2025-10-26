Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Aktorė Sydney Sweeney nustebino drastišku pokyčiu: naujas įvaizdis pribloškė gerbėjus

2025-10-26 17:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 17:15

Aktorė Sydney Sweeney vėl sulaukė dėmesio – šįkart ne tik dėl savo naujo filmo, bet ir dėl ryškaus pokyčio. Holivudo žvaigždė pasirodė Los Andžele vykusioje „Christy“ premjeroje, kur pirmą kartą pademonstravo trumpus, iki pečių besibaigiančius plaukus.

Sydney Sweeney (nuotr. SCANPIX)
6

Aktorė Sydney Sweeney vėl sulaukė dėmesio – šįkart ne tik dėl savo naujo filmo, bet ir dėl ryškaus pokyčio. Holivudo žvaigždė pasirodė Los Andžele vykusioje „Christy" premjeroje, kur pirmą kartą pademonstravo trumpus, iki pečių besibaigiančius plaukus.

Naują šukuoseną ji derino su šviesiai rožine suknele, pabrėžusia subtilų jos įvaizdį, o prie elegantiško derinio rinkosi minimalų makiažą ir vos pastebimus aksesuarus, rašo people.com.

Sydney Sweeney
Pasikeitė ne tik įvaizdis – ir kūno formos dėl vaidmens

28-erių filme įkūnija buvusią boksininkę Christy Martin. Dėl vaidmens Sydney ne tik treniravosi, bet ir pakeitė kūno sudėjimą – priaugo apie 14 kilogramų, kad būtų artimesnė realiai sportininkės fizinei formai.

„Dirbau su mitybos specialistu, svorių treneriu ir bokso treneriu. Didinome kalorijų kiekį – gėriau daug baltymų kokteilių, valgiau žemės riešutų sviesto sumuštinius ir pieno kokteilius. Buvo nuolat aktyvu, todėl viską iškart sudegindavau. Išlaikyti svorį buvo tikras iššūkis“, – pasakojo Sydney.

Nepaisant intensyvių pasiruošimų, Sydney džiaugiasi, kad šis projektas atskleis mažai žinomą sportininkės istoriją: „Tiesiog džiaugiuosi, kad Christy istorija pagaliau išgirsta.“

Sulaukė kritikos dėl prieštaringos kampanijos

Tačiau nauja šukuosena ir įkvepiantis vaidmuo ne vieninteliai dalykai, dėl kurių Sweeney atsidūrė dėmesio centre. Pastaraisiais mėnesiais ji sulaukė kritikos dėl bendradarbiavimo su vyriškos kosmetikos prekės ženklu „Dr. Squatch“, kai rinkai pristatė riboto leidimo muilą, esą „pagamintą iš jos panaudoto vonios vandens“.

Toks reklaminis triukas sukėlė audringas diskusijas. „Manau, svarbu stebėti, ką žmonės sako, nes viskas – dialogas su auditorija“, – sakė Sweeney.

Aktorė pastebėjo, kad labiausiai ją kritikavo moterys: „Daugiausia komentarų buvo iš merginų – tai mane nustebino. Bet juk tos pačios merginos dievino Jacob Elordi personažo vonios vandens sceną filme „Saltburn““, – ironizavo ji.

Ši replika dar labiau įplieskė socialinių tinklų audrą – kai kurie vartotojai apkaltino Sweeney „vyriškų vertybių šlovinimu“ ir „feminizmo menkinimu“.

Tęsia savo kelią Holivude

Nepaisant kritikos, Sydney Sweeney sėkmingai tęsia karjerą. Šiuo metu ji keliauja po pasaulį su koncertiniu turu „Lifetimes Tour“, pristatančiu jos naujausią muzikinį projektą ir garsiausius filmus.

Tiek dėl drąsių įvaizdžio sprendimų, tiek dėl karjeros tempo aktorė jau vadinama viena įdomiausių savo kartos Holivudo žvaigždžių.

