Papasakojo apie turkiškas plaukų transplantacijas ir jos padarinius: „Po to vaikšto su kepure, nes gėda kažkam pasirodyti“

Pasak gydytojo T. Raudonio, plaukų transplantacija nėra magiškas būdas atauginti prarastus plaukus.
„Tie plaukai nepaimami iš oro ir nuo kito žmogaus, jie yra paimami nuo jūsų paties, tik iš kitos vietos. Dažniausia vieta, kur imami, tai yra pakaušio dalis. Tam, kad transplantacija būtų sėkminga, čia turi būti pakankamai daug plaukų ir jie turi būti pakankamai geros kokybės“, – pasakojo T. Raudonis.
Anot jo, net 8 iš 10 žmonių, svajojančių apie transplantaciją, jos iš tikrųjų nereikia.
„Turkijoje, žinoma, yra agresyvus marketingas, labai didžiulė konkurencija tarp klinikų. Tai jie padarys visiems, kas to nori, kas moka pinigus. Kita problema yra žmonių manymas, kad pasidariau transplantaciją, tai problemą išsprendžiau ir galiu nebesirūpinti, ir nenaudoti vaistų ar dar kažko. Supraskime, kad perkeliame, pavyzdžiui, 2000 folikulų iš vienos vietos į kitą. 2000 čia per visą mūsų viršugalvį, o yra mažiausiai 10 tūkstančių ir daugiau tų folikulų. Taip, turbūt jau netekote pusės jų, jeigu darotės transplantaciją, bet jeigu nenaudosite vaistų tam, kad išvengtumėte visų kitų plaukų kritimo, kuriuos dar turėjote iki transplantacijos, tai būsite pastovus jų klientas“, – sakė gydytojas.
Transplantacija neišsprendžia plikimo priežasčių
T. Raudonis pabrėžė, kad transplantacija nepanaikina plikimo priežasčių. Ji tik perkelia dalį folikulų iš vienos vietos į kitą.
„Ir dažniausiai, deja, bet žmogus per gyvenimą gali pasidaryti tik dvi transplantacijas, labai retais atvejais tris. Nėra tų resursų tiek, kiek mes jų norėtumėme. Dar ką reikėtų suprasti, kad iškart su pilna galva plaukų negrįšite. Rezultatas po transplantacijos yra matomas praėjus metams po procedūros ir labai kritiškai svarbūs pirmi keli mėnesiai po atliktos transplantacijos. Kaip jūs prižiūrėsite tą odą? Nuo to priklausys ir galutinis rezultatas“, – aiškino specialistas.
Dermatovenerologas pripažino, kad neretai po kelionių į Turkiją pacientai grįžta su rimtomis komplikacijomis.
„Neretai sulaukiame iš Turkijos grįžusių pacientų. Jie ateina su stipriai uždegimine oda, komplikacijomis, paraudusia, pleiskanojančia, spuogeliais, pūlinukais nuberta galvos oda. Praėjus trims mėnesiams po procedūros matosi toks kaip užbrėžtas raudonas plotas toje vietoje, kur buvo daryta procedūra. Tai yra blogai. Standartiniu atveju, praėjus 2–3 savaitėms po transplantacijos jau nelabai turi matytis, kad ji išvis buvo daryta. O būna, kad ir 3, ir 4 mėnesius kažkas dar matosi“, – vardijo gydytojas.
Plaukų transplantacijos pasekmė
Kita dažna problema – estetiškai netaisyklingas rezultatas.
„Būna sulaukiame pacientų, kurie turi tokį kaip brūkšnį, užbrėžtą odos liniją, kuri atrodo kaip pas lėlę. Turėjau porą pacientų, kurie po to vis tiek su kepure vaikšto, nes gėda pasirodyti kažkam, nes labai akivaizdžiai tai atrodo“, – pasakojo jis.
Dar blogiau – kai būna sugadinta donorinė zona – išimta per daug folikulų, tada ant galvos odos matosi ryškūs randai. Turkijoje transplantacijos kainos, anot specialisto, prasideda nuo 1500 iki 3000 eurų, dažnai su apgyvendinimu ir kitomis paslaugomis.
„Supraskime, kad taip, ten yra pigesnė darbo jėga, bet, deja, ta darbo jėga dažniausiai yra labai nekvalifikuota. Dažniausiai išvis neturinti jokių kvalifikacijų, jokio medicininio išsilavinimo. Tai irgi rizikuojame. Tas pats, kas ir su dantimis. Po to ištaisyti tas problemas yra labai sudėtinga ir žymiai brangiau kainuoja“, – įspėjo gydytojas.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
