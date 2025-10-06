Vitamino D trūkumą išduoda vos keli ženklai: kiti to nepastebi

Ekspertai įspėja, kad šio vitamino stoka dažna net tarp sveikai gyvenančių žmonių, ypač šaltuoju metų laiku, kai saulės spindulių tenka mažiau. Kaip rašoma mirror.co.uk, nuovargis, plaukų slinkimas ir apetito praradimas yra vieni iš pagrindinių požymių, rodančių, kad organizmui trūksta šios svarbios medžiagos.
Vitaminas D padeda įsisavinti kalcį ir fosforą – du elementus, reikalingus tvirtai kaulų struktūrai ir sveikiems dantims palaikyti. Be to, jis prisideda prie širdies, imuninės sistemos ir raumenų veiklos bei sklandaus kraujo krešėjimo.
Kokie yra vitamino D simptomai?
Be to, lietuviai dažnai negauna pakankamai saulės spindulių, kad pavyktų palaikyti reikiamą vitamino kiekį kraujyje.
Yra devyni vitamino D trūkumą išduodantys simptomai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį. Pasak Nebraskos universiteto Sveikatos centro, trūkumą išduoda šie simptomai:
- Nuovargis;
- Prastas miegas;
- Kaulų skausmas ar „laužymas“;
- Depresija arba liūdesys;
- Plaukų slinkimas;
- Raumenų silpnumas;
- Apetito praradimas;
- Nusilpęs imunitetas, lengviau susergama;
- Blyški oda.
Daug kalbama apie tai, kad daugybei lietuvių trūksta vitamino D. Atliktų tyrimų apžvalgoje, paskelbtoje žurnale „The Food and Nutrition Journal“, nušviečiama vis daugiau įrodymų, patvirtinančių vitamino D svarbą mūsų sveikatai ir gerovei.
Mitybos specialistė ir tyrimo bendraautorė dr. Pamela Mason teigė:
„Siekiant išvengti vitamino D trūkumo, palaikyti kaulų ir raumenų sveikatą, ypač siekiant išvengti rachito ir osteomaliacijos, būtina užtikrinti, kad vitamino D maisto papildų suvartojama tiek, kiek nurodoma rekomendacijose.“
Dalis mums reikalingo vitamino D gaunama būnant saulėje. Tačiau, kaip aiškina dr. Nisa Aslam, nuo metų laiko, paros meto, dienos ilgumo, debesuotumo, oro taršos priklauso ultravioletinės spinduliuotės poveikis ir vitamino D sintezė odoje.
Vien tik vartojant maistą kasdien reikėtų gauti 10 mikrogramų vitamino D, tačiau tai pasiekti labai sunku. Dėl to rekomenduojama vartoti vitamino D maisto papildus, kad vitamino koncentracija kraujo serume būtų didesnė nei 25 nmol / l – taip išvengsite vitamino trūkumo sukeliamų simptomų.
