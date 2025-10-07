Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Turkijos delegacija, Kataro premjeras prisijungs prie derybų dėl taikos Gazos Ruože

2025-10-07 21:16 / šaltinis: BNS
2025-10-07 21:16

Turkijos delegacija, vadovaujama žvalgybos vado Ibrahimo Kalino, trečiadienį dalyvaus Egipte vykstančiose derybose, kuriose siekiama užbaigti dvejus metus besitęsiantį karą Gazos Ruože, antradienį pranešė valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“.

Turkijos vėliava BNS Foto

0

Agentūra, remdamasi saugumo šaltiniais, pranešė, kad prieš netiesiogines derybas su Izraeliu I. Kalinas surengė derybas su JAV, Egipto, Kataro pareigūnais ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ atstovais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu Kataro užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Egipto kurortiniame Šarm aš Šeicho mieste vykstančiose derybose dėl taikos Gazos Ruože trečiadienį dalyvaus Kataro ministras pirmininkas šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas bin Jassimas al Thani.

Šeicho Mohammedo „dalyvavimas susitikimuose... vyksta kritiniu derybų etapu ir patvirtina tarpininkų pasiryžimą pasiekti susitarimą, kuris užbaigtų katastrofišką karą Gazos ruože“, antradienį parašė ministerija socialiniame tinkle „X“.

