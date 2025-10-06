Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Palestiniečiai: Gazos Ruože tęsiasi mirtinos Izraelio atakos

2025-10-06 16:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 16:53

Egipte vykstant deryboms dėl JAV taikos plano įgyvendinimo, Izraelis, palestiniečių duomenimis, tęsia savo atakas Gazos Ruože. Nuo pirmadienio ryto per atakas žuvo iš viso septyni žmonės, pranešė medicinos šaltiniai.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Egipte vykstant deryboms dėl JAV taikos plano įgyvendinimo, Izraelis, palestiniečių duomenimis, tęsia savo atakas Gazos Ruože. Nuo pirmadienio ryto per atakas žuvo iš viso septyni žmonės, pranešė medicinos šaltiniai.

0

Pateiktais duomenimis, mažiausia du žmonės žuvo netoli prieštaringai vertinamo Gazos humanitarinio fondo (GHF) pagalbos prekių dalijimo centro Gazos Ruožo pietuose. Palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“ pranešė, kad Izraelio kariai šaudė į pagalbos laukusius palestiniečius.

Izraelio kariuomenės atstovė, paprašyta komentaro, nurodė, kad toks incidentas kariuomenei nėra žinomas. GHF taip pat teigė, kad netoli jo centrų incidentų nebuvo.

Egipte pirmadienį prasidėjo derybos dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plano Gazai, kuriose dalyvauja palestiniečių grupuotės „Hamas“, Izraelio, JAV, Egipto ir Kataro atstovai, siekdami aptarti galimą ugnies nutraukimą, įkaitų išlaisvinimą ir belaisvių mainus.

Šaltiniai naujienų agentūrai „dpa“ pranešė, kad aukščiausio rango „Hamas“ atstovo užsienyje Khalilo al Hayya vadovaujama delegacija jau susitiko su Kataro ir Egipto tarpininkais.

Konflikte tarp Izraelio ir „Hamas“ Egiptas, Kataras ir JAV atlieka tarpininkų vaidmenį.

Pranešama, kad per artimiausias valandas taip pat planuojamos derybos, kuriose dalyvaus JAV ir Izraelio atstovai. Kaip ir ankstesniuose derybų raunduose, Izraelio ir „Hamas“ atstovai tiesiogiai tarpusavyje nesiderės.

Pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo planą Izraelis, be kita ko, turėtų paleisti 250 palestiniečių belaisvių, nuteistų kalėti iki gyvos galvos, ir daugiau nei 1,7 tūkst. sulaikytųjų Gazos Ruože, kurie buvo suimti po 2023 m. spalio 7 d., kai „Hamas“ surengė išpuolį prieš Izraelį ir sukėlė iki šiol tebesitęsiantį karą.

